https://ukraina.ru/20220811/1037538194.html

США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков

США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков - 11.08.2022 Украина.ру

США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков

США выступают с крайне нереалистичными требованиями. Они предлагают России просто отдать Запорожскую АЭС террористическому государству — Украине. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T12:31

2022-08-11T12:31

2022-08-11T12:31

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"Есть и экономическая подоплека, РФ подготовила возможности для переключения потоков электроэнергии, чтобы они шли в большей мере на Крым и Донбасс, и в меньшей мере на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Я не говорю: "Украина", потому что причем здесь Украина, украинского государства не существует, есть марионеточный киевский режим. Вот они так угрожают, чтобы не переключали эти электропотоки", - объяснил политолог.Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037531805.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, россия, сша, украина, сергей марков, новости