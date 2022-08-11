https://ukraina.ru/20220811/1037538194.html
США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков
США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков - 11.08.2022 Украина.ру
США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков
США выступают с крайне нереалистичными требованиями. Они предлагают России просто отдать Запорожскую АЭС террористическому государству — Украине. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T12:31
2022-08-11T12:31
2022-08-11T12:31
запорожская аэс
россия
сша
украина
сергей марков
новости
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"Есть и экономическая подоплека, РФ подготовила возможности для переключения потоков электроэнергии, чтобы они шли в большей мере на Крым и Донбасс, и в меньшей мере на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Я не говорю: "Украина", потому что причем здесь Украина, украинского государства не существует, есть марионеточный киевский режим. Вот они так угрожают, чтобы не переключали эти электропотоки", - объяснил политолог.Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037531805.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, россия, сша, украина, сергей марков, новости
Запорожская АЭС, Россия, США, Украина, Сергей Марков, Новости
США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков
США выступают с крайне нереалистичными требованиями. Они предлагают России просто отдать Запорожскую АЭС террористическому государству — Украине. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Есть и экономическая подоплека, РФ подготовила возможности для переключения потоков электроэнергии, чтобы они шли в большей мере на Крым и Донбасс, и в меньшей мере на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Я не говорю: "Украина", потому что причем здесь Украина, украинского государства не существует, есть марионеточный киевский режим. Вот они так угрожают, чтобы не переключали эти электропотоки", - объяснил политолог.
Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.