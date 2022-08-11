США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков - 11.08.2022 Украина.ру
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США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков
США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков - 11.08.2022 Украина.ру
США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков
США выступают с крайне нереалистичными требованиями. Они предлагают России просто отдать Запорожскую АЭС террористическому государству — Украине. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T12:31
2022-08-11T12:31
запорожская аэс
россия
сша
украина
сергей марков
новости
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"Есть и экономическая подоплека, РФ подготовила возможности для переключения потоков электроэнергии, чтобы они шли в большей мере на Крым и Донбасс, и в меньшей мере на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Я не говорю: "Украина", потому что причем здесь Украина, украинского государства не существует, есть марионеточный киевский режим. Вот они так угрожают, чтобы не переключали эти электропотоки", - объяснил политолог.Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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запорожская аэс, россия, сша, украина, сергей марков, новости
Запорожская АЭС, Россия, США, Украина, Сергей Марков, Новости

США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков

12:31 11.08.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков
Сергей Марков - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
США выступают с крайне нереалистичными требованиями. Они предлагают России просто отдать Запорожскую АЭС террористическому государству — Украине. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Есть и экономическая подоплека, РФ подготовила возможности для переключения потоков электроэнергии, чтобы они шли в большей мере на Крым и Донбасс, и в меньшей мере на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Я не говорю: "Украина", потому что причем здесь Украина, украинского государства не существует, есть марионеточный киевский режим. Вот они так угрожают, чтобы не переключали эти электропотоки", - объяснил политолог.
Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По словам Гросси, станция работает с нарушениями, ситуация крайне опасна.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
10:52
ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭСЗа ночь система ПВО отразили череду атак ударных беспилотников ВСУ и тяжелой артиллерии по Энергодару и ЗАЭС, об этом 11 августа сообщил замглавы Запорожской ВГА Владимир Рогов в своем Telegram-канале
 
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