https://ukraina.ru/20241004/1057865219.html

Разворовал Минобороны и шантажирует компроматом. Чем занимается бывший министр обороны Украины Гриценко

Разворовал Минобороны и шантажирует компроматом. Чем занимается бывший министр обороны Украины Гриценко - 04.10.2024 Украина.ру

Разворовал Минобороны и шантажирует компроматом. Чем занимается бывший министр обороны Украины Гриценко

Украинские политики давно усвоили одно простое правило: воруй, но при этом ругай Россию. В результате многие из них одновременно являются фигурантами уголовных дел в обеих странах. Только в РФ обычно – за публичные призывы к терроризму, а на Украине – по делам о коррупции.

2024-10-04T05:41

2024-10-04T05:41

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Одним из таких является бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Сейчас в украинских СМИ его часто поминают в связи с нехваткой вооружений и боеприпасов, которые Запад собирает для Украины по всему миру, даже если они просроченные.Недавно украинский портал "Слово и дело" подсчитал, сколько вооружений Украина продала или списала за прошлые годы. Оказалось, что больше всего – при Ющенко, а министром обороны тогда был Анатолий Гриценко."С 1994 по 2014 год украинские президенты вывели из состава Сил обороны почти 9 тыс. единиц оружия. Украина потеряла 2,5 тысячи танков, 3,7 тыс. бронетранспортеров (БТР), почти тысячу военных вертолетов и самолетов", - пишет "Слово и дело", подчеркивая, что около трети из этого количества было продано Анатолием Гриценко.Всего ему удалось продать или списать: 200 переносных ЗРК, 698 танков, 1322 БМП, 294 стационарных зенитно-ракетных комплексов, 192 самолета, 56 вертолета, 18 тактических ракетных комплексов "Точка" и 84 тактических ракеты. При этом часть эти вооружений, по сообщениям украинских журналистов, оказалась затем в России.Недавно и "Слуга народа" Максим Бужанский отмечал, что экс министр обороны Гриценко, разворовал половину имущества минобороны, включая военные госпитали и тысячи гектаров земли.Ранее экс-руководитель Центральной телерадиостудии ВСУ Василий Хмелевский публично обвинил Гриценко в уничтожении украинской авиатехники и подрыве потенциала ВВС Украины.При этом Гриценко уже 30 лет поёт о "священной" миссии Запада, везде и всюду продвигает членство в НАТО. Еще до начала СВО он призывал убить российского президента, а также устраивать диверсии, подрывать мосты и железные дороги в РФ. За это он и заслужил уголовные дела в России.Бывший советский офицер и преподаватель военного училища Анатолий Гриценко после независимости присягает Украине и быстро попадает в генштаб. Оттуда его в 1993 направляют на стажировку в минобороны США, а в 1994 – в Академию ВВС США.По возвращении из США его определяют на работу в аналитический отдел Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который на тот момент возглавлял советник Кучмы Александр Разумков, отец бывшего "Слуги народа" и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.После внезапной смерти Александра Разумкова Гриценко фактически унаследовал его аналитический центр, который сейчас называется Центр Разумкова и периодически выдает результаты социологических исследований.Унаследовал он не только Центр, но и гражданскую жену Разумкова, украинскую журналистку Юлию Мостовую, главреда издания "Зеркало недели". В 2003 году они поженились, а свидетелями на свадьбе были Виктор Ющенко и его жена, гражданка США Екатерина Чумаченко.Одного сына своего покойного начальника, Глеба Разумкова, Гриценко усыновил, а старшего сына и будущего спикера Рады, Дмитрия Разумкова – нет. По сути, сын Гриценко и Дмитрий Разумков являются сводными братьями. Украинская политика иногда напоминает индийское кино.Во время Оранжевой революции Гриценко вошел в избирательный штаб Ющенко, возглавив в нем информационно-аналитический отдел. Экзит-полы, который выдавал его аналитический центр, противоречили результатам голосования на выборах, что стало основой для протестов на Майдане с требованием проведения третьего тура выборов.После победы "оранжевых" он становится министром обороны. В следующем году его обвиняют в растрате 6,6 млрд гривен из бюджета Минобороны. Впоследствии на Украине также хватятся танков, самолетов и вертолетов.Тогда же они с Юлией Мостовой построили особняк в элитном поселке Конча-Заспа, где находятся также виллы Рината Ахметова, Вадима Новинского и других акул украинского капитализма.Его дочь Светлана Гриценко также официально получала от Фонда Виктора Пинчука миллионы гривен в качестве благотворительных отчислений. Сейчас она является членом правления Фонда.В 2006 году ВСУ привлекли подрядчика для создания единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ) административно-хозяйственными процессами. На реализацию проекта из бюджета выделили более 100 млн грн. По "случайному" совпадению исполнителем проекта стала фирма EnranTelecom, директором которой работал сын министра обороны от первого брака Алексей Гриценко.Деятельность Гриценко на посту министра обороны можно сравнить с работой ушлого завхоза, который ухитряется срезать и продать на металлолом даже трубы отопления.Впрочем, о чем забывают нынешние руководители Украины так это о том, что разоружение в начале 2000х часто финансировали американские программы. Многое из имущества Минобороны было признано "избыточным" и продавалось в рамках перехода на стандарты НАТО. США еще не воспринимали тогда Киев, как будущего союзника, а скорее, как потенциального союзника России, которого нужно ослабить.Украинские эксперты утверждали, что Гриценко – человек конфликтный и несговорчивый. В 2006 году в Раду он прошел по списку "Нашей Украины", а в 2012 – по списку "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Во время Майдана, в январе 2014 года Гриценко "ушли" из "Батькивщины" из-за неспособности к командной работе.Он пытался сформировать свою политическую партию под названием "Гражданская позиция". Пытался работать с мэром Львова Андреем Садовым, со Святославом Вакарчуком, Михаилом Саакашвили, но ни с кем не мог сработаться. Его соратникам обычно не нравилась его солдафонская манера общения.В качестве кандидата в президенты он обещал украинцам обычный авторитаризм, но во имя демократии. "Я хочу, чтобы люди поняли одну простую вещь: не нужно бояться авторитарного режима. Это не диктатура, которая массово подавляет права и свободы людей. Авторитаризм имеет однокоренное слово — авторитет. Просвещенный авторитаризм выводит страну на новый, более высокий уровень и экономики, и на ее основе — демократии", - говорил Гриценко, под "просвещенным авторитарием" подразумевая себя.Правда, шансов стать президентом у него никогда не было, хотя он и пытался три раза, а его жена Юлия Мостовая даже в шутку придумала ему прозвище "Первый непроходной". На парламентских выборах 2014 года Гриценко в Раду уже не попал.После Евромайдана его вновь обвиняли в воровстве, но он всё отрицал, в ответ обвиняя лидеров Майдана. "Глава организованной преступной группировки, он же заказчик – Порошенко. Организатор – Турчинов. Главный исполнитель – Пашинский. Исполнители в медийном пространстве – депутаты Винник (БПП) и Борислав Береза", – утверждал Гриценко.Накануне выборов президента 2019-го Гриценко заявил, что война в Донбассе давно бы завершилась, если бы генпрокурор [Юрий Луценко] не прятал сына от фронта. Затем в этом же он обвинил и лидера Евромайдана Александра Турчинова – тот, дескать, тоже прячет сына от фронта.В период СВО, в ответ на обвинения в коррупции и распродажу имущества Минобороны при Гриценко, "Зеркало недели" его жены Юлии Мостовой начинает расследование о коррупции в Минобороны уже при Зеленском, упоминая в том числе и скандальную закупку яиц по 17 гривен за штуку.В марте 2024 года Анатолий Гриценко подверг критике бывшего главкома Валерия Залужного и заявил, что тот не имеет на Банковой доверия. Попенял Гриценко Залужному, новому послу в Лондоне и на незнание английского языка.В марте 2022 года уже после начала СВО Гриценко вновь припомнили воровство в Минобороны. Тогда он заявил, что за кампанией против него стоит глава Офиса президента Андрей Ермак, которому не нравятся критические материалы в "Зеркале недели". Он также обвинял Ермака в попытках вести кулуарные переговоры с россиянами и лидерами ДНР и ЛНР. Обещал он также опубликовать некий компромат против Ермака, если тот не прекратит выдвигать против него обвинения через подручных блогеров. Не публикует он этот компромат, дескать, чтобы не радовать россиян.В целом же этот сторонник НАТО за свою политическую карьеру прославился наиболее масштабным разоружением Украины, а также публичными скандалами со всеми прочими прозападными политиками, дискредитируя целый сонм агентов Запада в Киеве.Словом он всегда выступал против РФ и за НАТО, но из корыстных побуждений и личных амбиций многое сделал для ослабления ВСУ и дискредитации других украинских политиков из своего же лагеря.О том, что сейчас происходит в украинских коридорах власти - в статье Дмитрия Ковалевича Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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