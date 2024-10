https://ukraina.ru/20241004/1057875744.html

Опасная для премьера Британии музыка Шостаковича, театр в огне и смерть легенды. Обзор событий культуры

Опасная для премьера Британии музыка Шостаковича, театр в огне и смерть легенды. Обзор событий культуры

Культура как всегда полна противоречий, эмоций и трагедий. Одни уходят их жизни, другие страдают из-за своих пристрастий, третьи - из-за безхозяйственности и безответственности

лоуренс оливье

"Палочки вверх!"В пятницу, 27 сентября, семья британской оскороносной актрисы Мэгги Смит сообщила о ее смерти после продолжительной борьбы с онкологией. Актриса не дожила всего три месяца до своего 90-летия.Оскар – дважды – не единственная высокая награда Смит: семь раз актриса становилась лауреатом премии BAFTA, трижды – "Золотого глобуса", четыре раза – "Эмми", пять раз – премии Гильдии киноактеров США, а также является лауреатом премии "Тони", премии Лоуренса Оливье, кавалером ордена Кавалеров Почета и Командором ордена Британской империи.Членами рыцарского ордена Британской империи, к слову, в основном становятся поданные Объединенного Королевства, но иногда и иностранцы. В частности, 47 советских генералов и адмиралов, 115 офицеров и два сержанта в 1944 году, а также виолончелист Мстислав Ростропович, дирижер Владимир Юровский (в 2024 году) и советский актёр (главный во всем мире Шерлок Холмс) Василий Лановой, который, по сообщения семьи сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.Для поколения 90-х-нулевых Мэгги Смит прежде всего – исполнительница роли анимага Минервы Маконагалл в серии фильмов о Гарри Поттере."Палочки вверх!", – именно этой фразой ее героини пришли помянуть актрису поклонники в разных частях света — в Эссексе, Голливуде, и других, с сотнями светящихся "волшебных палочек".Еще одна легендарная кинороль — графиня Вайолет Кроули в каноническом драматическом сериале Джуллиана Феллоуза "Аббатство Даунтон", который, хотя и закончился уже почти десять лет назад, но все еще разобран на популярные цитаты, вроде "Вы там не мерзнете на вершинах своих моральных устоев?.." или "Если бы мы не бывали аморальны, что бы делали священники?.."В книгу рекордов Гиннесса сериал попал, как один из самых успешных у критиков, а в международном кино-сообществе считается вершиной именно британского исторически-приключенческого сериала, который одновременно показал за более чем 50 серий и широкую панораму истории империи, и целую галерею архетипически британских персонажей. В 2019 году был снят фильм-продолжение.Поколение англоязычных кинолюбителей постарше наверняка вспомнит Смит в "Калифорнийском отеле" Герберта Росса, "Смерти на Ниле" Джона Гиллермина, и, конечно же, "Отелло" Стюарта Берджа, в которой ее партнером стал сам Лоуренс Оливье. В спектакле "Отелло" они играли еще на сцене Королевского национального театра, когда Смит была студентской второго курса Оксфорда.Шостакович и "мещанство"Воистину неожиданный материал опубликовала на прошлой неделе британская газета The Telegraph: “Стармер любит Шостаковича – преодолела ли британская политика свое мещанство?”Обозреватель газеты Иван Хьюитт действительно пишет о премьер-министре Великобритании Кире Стармере и советском композиторе (многие назовут его главным советским композитором) Дмитрии Шостаковиче.Статья начинается в довольно ироническом ключе: автор сравнивает Стармера, любящего академическую музыку, с бывшие премьером Тони Блэром, который был фанатом группы Oasis в пользу первого.Однако не все так просто. Среди положительных фактов, по мнению Хьюитта, то, что Стармер играет на флейте, признается в интервью, что за утешением и вдохновением обращается к музыке Йоганнеса Брамса и Людвига ван Бетховена.Перечисляя многих британских политиков, которые публично говорили о своей любви к музыке, колумнист обвиняет большинство из них в показательном стремлении "казаться элитарными"."Борис Джонсон исполнил Three Little Birds Боба Марли, что доказало, что, хотя признание в пристрастии к классической музыке может заставить вас казаться немодным, только пристрастие к поп-музыке может заставить вас казаться неисправимо невоспитанным. Тереза Мэй призналась, что любит Элгара и Пёрселла, но только для избранной аудитории музыкального журнала", – в частности пишет он.Но Стармер позволил себе прямо-таки непозволительное: в одном из недавних интервью он признался, что планирует на днях посетить концерт с произведениями Шостаковича."Но какой Шостакович? Иронически-триумфальный финал одной из его симфоний? Кантата во славу Советского Союза? Веселая аранжировка "Чая вдвоем", которая наверняка заставила бы товарищей в конференц-зале закружиться? Ждем, затаив дыхание", – едко иронизирует Хьюитт в заключении.Дискуссия эта для постсоветского музыковедческого дискурса стара, как мир. Шостаковича принято воспринимать, как "двойственного" композитора, одновременно писавшего произведения на заказ власти (та же кантата на годовщину Великой Октябрьской революции или к юбилею Владимира Ленина, одну из них, вероятно, имеет в виду автор статьи), хоры, песни и оратории, Симфония 12, а также до сих пор остающаяся предметом дискуссии "Ленинградская" симфония.В категорию лирико-драматических и сугубо личных, либо — антисоветских (в зависимости от убеждений и взглядов музыковеда) относятся квартеты, вокальные циклы, Симфонии 14 со стихами Федерико Гарсия Лорки и Гийома Аполлинера, многие камерные произведения.Дмитрий Шостакович — вне всяких сомнений — человек и творец сложной и запутанной судьбы, но что хотел сказать своим выпадом британский обозреватель? Что слушать русскую (советскую) музыку недопустимо для британского премьер-министра? Что Шостакович писал произведения, посвященные Ленину, а значит, его нельзя слушать именно по этой причине? И что, кстати, с мещанством?Неизвестно. Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони полтора года назад уже имела неосторожность вступиться за премьеру оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского в La Scala, против которой митинговали украинские активисты и посольство.Ей такая крамола сошла с рук, но в Италии, в отличии от Великобритании и премьер-министры не меняются с такой удивительной скоростью. В Соединенном Королевстве же за время военных действий на Украине пост уже покинули Риши Сунак, Лиз Трасс и Джонсон.Театр придется снестиВ ночь на четверг, 3 октября, в Хабаровске сгорел краевой академический музыкальный театр — один из ведущих на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Театру через два года исполнилось бы сто лет, но огонь практически полностью уничтожил здание.В момент пожара в здании находились три человека, двоим мужчинам медики оказали помощь на месте, женщина была госпитализирована.По информации МЧС, в здании загорелись обшивка и кровля, в ходе тушения взорвались четыре баллона с газом, после чего обрушился фасад и одна и стен.На фото, опубликованных в соцсетях, видна афиша премьеры музыкальной фантазии "Сны Пушкина" со сценами из оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" и балета Георгия Свиридова "Метель".Следователями возбуждено уголовное дело. По данным СК, возгорание могло произойти из-за нарушений правил безопасности при начале строительных работ. Ремонт в здании шел уже больше месяца, следователи выяснили, что на стройке находились рабочие, не оформленные официально."Хабаровский краевой музыкальный театр будем восстанавливать. Сейчас прошу набраться терпения труппу театра, всех его работников и, конечно, жителей края, которые болеют душой за наш музтеатр. Я поручил проверить, контролировались ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность и другие аспекты. Это — предварительная версия возгорания, и во всём надо разобраться", — написал в своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.Позже он сообщил, что на снос старого и строительство нового здания для театра потребуется более 10 миллиардов рублей, а край самостоятельно не может выделить такую сумму из бюджета.Кроме того, в ходе открытого оперативного совещания Демешин резко и прямо высказался о том, что сотрудники МЧС при тушении "потеряли драгоценное время", а полиция "прозевала" нелегальных рабочих, не являющихся гражданами России.О российском и советском театральном режиссере Александре Таирове - в материале Марии Нестеровой "Рыцарь театра" режиссёр Таиров. Взлёты и падения на сайте Украина.ру.

Мария Нестерова

Мария Нестерова

