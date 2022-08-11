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МИД РФ предупредил о повторении Чернобыльской трагедии

МИД РФ предупредил о повторении Чернобыльской трагедии - 11.08.2022 Украина.ру

МИД РФ предупредил о повторении Чернобыльской трагедии

Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к новой ядерной катастрофе, заявили 11 августа в МИД РФ, передает РИА Новости

2022-08-11T12:17

2022-08-11T12:17

2022-08-11T12:17

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"Украинские обстрелы территории Запорожской АЭС могут привести к катастрофе хуже Чернобыля", - заявили в ведомстве.Утром в четверг замглавы Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил об очередном обстреле города Энергодара и Запорожской АЭС. Системы ПВО отразили попытку атаки с ударных беспилотников и артиллерии киевского режима.Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются не первый день и Россия настаивает на присутствии международных наблюдателей, гарантируя им безопасность.

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новости, запорожская аэс, чернобыль