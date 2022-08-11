МИД РФ предупредил о повторении Чернобыльской трагедии
Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к новой ядерной катастрофе, заявили 11 августа в МИД РФ, передает РИА Новости
"Украинские обстрелы территории Запорожской АЭС могут привести к катастрофе хуже Чернобыля", - заявили в ведомстве.
Утром в четверг замглавы Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил об очередном обстреле города Энергодара и Запорожской АЭС. Системы ПВО отразили попытку атаки с ударных беспилотников и артиллерии киевского режима.
Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются не первый день и Россия настаивает на присутствии международных наблюдателей, гарантируя им безопасность.
Вчера, 18:17СпецоперацияРоссийский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властейСотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевского режима. Об этом заявил 10 августа в эфире телеканала "Россия 24" постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов