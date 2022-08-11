МИД РФ предупредил о повторении Чернобыльской трагедии - 11.08.2022 Украина.ру
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МИД РФ предупредил о повторении Чернобыльской трагедии
МИД РФ предупредил о повторении Чернобыльской трагедии - 11.08.2022 Украина.ру
МИД РФ предупредил о повторении Чернобыльской трагедии
Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к новой ядерной катастрофе, заявили 11 августа в МИД РФ, передает РИА Новости
2022-08-11T12:17
2022-08-11T12:17
новости
запорожская аэс
чернобыль
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"Украинские обстрелы территории Запорожской АЭС могут привести к катастрофе хуже Чернобыля", - заявили в ведомстве.Утром в четверг замглавы Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил об очередном обстреле города Энергодара и Запорожской АЭС. Системы ПВО отразили попытку атаки с ударных беспилотников и артиллерии киевского режима.Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются не первый день и Россия настаивает на присутствии международных наблюдателей, гарантируя им безопасность.
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новости, запорожская аэс, чернобыль
Новости, Запорожская АЭС, Чернобыль

МИД РФ предупредил о повторении Чернобыльской трагедии

12:17 11.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская атомная электростанция
Чернобыльская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к новой ядерной катастрофе, заявили 11 августа в МИД РФ, передает РИА Новости
"Украинские обстрелы территории Запорожской АЭС могут привести к катастрофе хуже Чернобыля", - заявили в ведомстве.
Утром в четверг замглавы Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов сообщил об очередном обстреле города Энергодара и Запорожской АЭС. Системы ПВО отразили попытку атаки с ударных беспилотников и артиллерии киевского режима.
Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются не первый день и Россия настаивает на присутствии международных наблюдателей, гарантируя им безопасность.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 18:17Спецоперация
Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властейСотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевского режима. Об этом заявил 10 августа в эфире телеканала "Россия 24" постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
 
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