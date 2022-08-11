Не Россия: польский публицист рассказал о потенциальных противниках страны - 11.08.2022 Украина.ру
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Не Россия: польский публицист рассказал о потенциальных противниках страны
Не Россия: польский публицист рассказал о потенциальных противниках страны - 11.08.2022 Украина.ру
Не Россия: польский публицист рассказал о потенциальных противниках страны
Направления потенциальных угроз Польше – это границы с Украиной и "непредсказуемой и агрессивной" Литвой. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-08-11T12:30
2022-08-11T12:30
новости
конрад рэнкас
польша
литва
киевский режим
армия
матеуш моравецкий
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Он отметил, что Польше необходима сильная армия, основанная на хорошо оснащённом ядре профессиональных сил быстрого реагирования и обороны границ (а также на всеобщей военной подготовке), готовая действовать в направлении потенциальных угроз.Публицист подверг резкой критике премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака за закупки вооружений за рубежом в ущерб оборонной промышленности страны, и за "дорогие подарки киевскому режиму" в виде поставок оружия. По его мнению, такая политика является "государственной изменой".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220710/1034322160.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, конрад рэнкас, польша, литва, киевский режим, армия, матеуш моравецкий
Новости, Конрад Рэнкас, Польша, Литва, киевский режим, Армия, Матеуш Моравецкий

Не Россия: польский публицист рассказал о потенциальных противниках страны

12:30 11.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Направления потенциальных угроз Польше – это границы с Украиной и "непредсказуемой и агрессивной" Литвой. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он отметил, что Польше необходима сильная армия, основанная на хорошо оснащённом ядре профессиональных сил быстрого реагирования и обороны границ (а также на всеобщей военной подготовке), готовая действовать в направлении потенциальных угроз.

Таких направлений на данный момент два – современная граница с Украиной (а также перспектива её упразднения или переноса), и граница с Литовским государством, почти не имеющим военной мощи, но непредсказуемым и агрессивным

Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
Публицист подверг резкой критике премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака за закупки вооружений за рубежом в ущерб оборонной промышленности страны, и за "дорогие подарки киевскому режиму" в виде поставок оружия. По его мнению, такая политика является "государственной изменой".
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 08:45
Польский эксперт рассказал, когда Польша будет воевать с Россией на Западной УкраинеСпециальная военная операция проводится на территории всей Украины. Ввод каких-либо организованных иностранных войск, означает, что мы вступаем в открытый конфликт с Российской Федерацией. Об этом рассказал обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиКонрад РэнкасПольшаЛитвакиевский режимАрмияМатеуш Моравецкий
 
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