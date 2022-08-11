Не Россия: польский публицист рассказал о потенциальных противниках страны
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Направления потенциальных угроз Польше – это границы с Украиной и "непредсказуемой и агрессивной" Литвой. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он отметил, что Польше необходима сильная армия, основанная на хорошо оснащённом ядре профессиональных сил быстрого реагирования и обороны границ (а также на всеобщей военной подготовке), готовая действовать в направлении потенциальных угроз.
Таких направлений на данный момент два – современная граница с Украиной (а также перспектива её упразднения или переноса), и граница с Литовским государством, почти не имеющим военной мощи, но непредсказуемым и агрессивным
Публицист подверг резкой критике премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака за закупки вооружений за рубежом в ущерб оборонной промышленности страны, и за "дорогие подарки киевскому режиму" в виде поставок оружия. По его мнению, такая политика является "государственной изменой".
10 июля, 08:45Польский эксперт рассказал, когда Польша будет воевать с Россией на Западной УкраинеСпециальная военная операция проводится на территории всей Украины. Ввод каких-либо организованных иностранных войск, означает, что мы вступаем в открытый конфликт с Российской Федерацией. Об этом рассказал обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.