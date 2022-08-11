https://ukraina.ru/20220811/1037534358.html

Не Россия: польский публицист рассказал о потенциальных противниках страны

Не Россия: польский публицист рассказал о потенциальных противниках страны - 11.08.2022 Украина.ру

Не Россия: польский публицист рассказал о потенциальных противниках страны

Направления потенциальных угроз Польше – это границы с Украиной и "непредсказуемой и агрессивной" Литвой. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас

2022-08-11T12:30

2022-08-11T12:30

2022-08-11T12:30

новости

конрад рэнкас

польша

литва

киевский режим

армия

матеуш моравецкий

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Он отметил, что Польше необходима сильная армия, основанная на хорошо оснащённом ядре профессиональных сил быстрого реагирования и обороны границ (а также на всеобщей военной подготовке), готовая действовать в направлении потенциальных угроз.Публицист подверг резкой критике премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака за закупки вооружений за рубежом в ущерб оборонной промышленности страны, и за "дорогие подарки киевскому режиму" в виде поставок оружия. По его мнению, такая политика является "государственной изменой".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220710/1034322160.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, конрад рэнкас, польша, литва, киевский режим, армия, матеуш моравецкий