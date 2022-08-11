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Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках

Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках - 11.08.2022 Украина.ру

Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках

ВСУ на авдеевском направлении еще удерживают северо-западную часть Песок. Там еще продолжаются бои. В освобожденной части поселка уже проводится разминирование и проверка, остались ли там отдельные группы солдат противника. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T11:30

2022-08-11T11:30

2022-08-11T11:30

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Специалист уточнил, что ВСУ перебросили подкрепления со стороны Красноармейска (Покровск) и Селидово для укрепления позиций в районе Песок, Водяного и Первомайского.После окончательной зачистки Песок русские войска нанесут удар по позициям ВСУ в Первомайском и Водяном, Первомайское даст нам возможность наступать на запад Донбасса. Наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пески, всу, россия