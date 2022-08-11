Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках - 11.08.2022 Украина.ру
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Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках
Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках - 11.08.2022 Украина.ру
Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках
ВСУ на авдеевском направлении еще удерживают северо-западную часть Песок. Там еще продолжаются бои. В освобожденной части поселка уже проводится разминирование и проверка, остались ли там отдельные группы солдат противника. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T11:30
2022-08-11T11:30
новости
пески
всу
россия
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Специалист уточнил, что ВСУ перебросили подкрепления со стороны Красноармейска (Покровск) и Селидово для укрепления позиций в районе Песок, Водяного и Первомайского.После окончательной зачистки Песок русские войска нанесут удар по позициям ВСУ в Первомайском и Водяном, Первомайское даст нам возможность наступать на запад Донбасса. Наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пески, всу, россия
Новости, Пески, ВСУ, Россия

Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках

11:30 11.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВСУ на авдеевском направлении еще удерживают северо-западную часть Песок. Там еще продолжаются бои. В освобожденной части поселка уже проводится разминирование и проверка, остались ли там отдельные группы солдат противника. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Специалист уточнил, что ВСУ перебросили подкрепления со стороны Красноармейска (Покровск) и Селидово для укрепления позиций в районе Песок, Водяного и Первомайского.
"Противник рассчитывает продолжать держать там оборону в случае полной потери Песок. Он готовится к тому, что линия фронта изменится и придется обороняться на новых позициях. В целом о прорыве фронта пока речи не идет. Речь идет только об оттеснении противника", - констатировал Рожин.
После окончательной зачистки Песок русские войска нанесут удар по позициям ВСУ в Первомайском и Водяном, Первомайское даст нам возможность наступать на запад Донбасса. Наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны, заключил собеседник издания.
 
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