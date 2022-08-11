https://ukraina.ru/20220811/1037532143.html
Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках
Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках - 11.08.2022 Украина.ру
Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках
ВСУ на авдеевском направлении еще удерживают северо-западную часть Песок. Там еще продолжаются бои. В освобожденной части поселка уже проводится разминирование и проверка, остались ли там отдельные группы солдат противника. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T11:30
2022-08-11T11:30
2022-08-11T11:30
новости
пески
всу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037353747_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_39b95a9e987f9a21327cc75d27069b6c.jpg.webp
Специалист уточнил, что ВСУ перебросили подкрепления со стороны Красноармейска (Покровск) и Селидово для укрепления позиций в районе Песок, Водяного и Первомайского.После окончательной зачистки Песок русские войска нанесут удар по позициям ВСУ в Первомайском и Водяном, Первомайское даст нам возможность наступать на запад Донбасса. Наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037353747_123:0:1878:1316_1920x0_80_0_0_4b9470ccf3bf2a54bffb9361dc3751b2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пески, всу, россия
Новости, Пески, ВСУ, Россия
Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках
ВСУ на авдеевском направлении еще удерживают северо-западную часть Песок. Там еще продолжаются бои. В освобожденной части поселка уже проводится разминирование и проверка, остались ли там отдельные группы солдат противника. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Специалист уточнил, что ВСУ перебросили подкрепления со стороны Красноармейска (Покровск) и Селидово для укрепления позиций в районе Песок, Водяного и Первомайского.
"Противник рассчитывает продолжать держать там оборону в случае полной потери Песок. Он готовится к тому, что линия фронта изменится и придется обороняться на новых позициях. В целом о прорыве фронта пока речи не идет. Речь идет только об оттеснении противника", - констатировал Рожин.
После окончательной зачистки Песок русские войска нанесут удар по позициям ВСУ в Первомайском и Водяном, Первомайское даст нам возможность наступать на запад Донбасса. Наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, по которой идет снабжение группировки, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны, заключил собеседник издания.