Bloomberg сообщил об энергетической победе России вопреки санкциям - 11.08.2022 Украина.ру
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Bloomberg сообщил об энергетической победе России вопреки санкциям
Bloomberg сообщил об энергетической победе России вопреки санкциям - 11.08.2022 Украина.ру
Bloomberg сообщил об энергетической победе России вопреки санкциям
Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. Об этом 10 августа написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас
2022-08-11T08:02
2022-08-11T08:02
новости
нефть
энергетика
россия
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Как отметил автор, это можно увидеть, "каким бы индикатором вы ни пользовались".Первый показатель – ситуация с объемами добычи нефти в России. В прошлом месяце этот показатель почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 миллиона баррелей в день, что лишь немного ниже 11 миллионов в январе.Второй показатель – это цена на российскую нефть. Первоначально Россия была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, однако в последние недели Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке."По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают", - подчеркивает обозреватель.Последний показатель успеха России, по его словам, носит политический, а не рыночный характер. Так, еще весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное. Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд туда прилетел вице-премьер России Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила лишь о незначительном увеличении добычи нефти, указывает Блас."Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях", - предупреждает автор.Как отмечает обозреватель издания, сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада. "На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике", - резюмировал он.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
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новости, нефть, энергетика, россия
Новости, нефть, энергетика, Россия

Bloomberg сообщил об энергетической победе России вопреки санкциям

08:02 11.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. Об этом 10 августа написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас
Как отметил автор, это можно увидеть, "каким бы индикатором вы ни пользовались".
Первый показатель – ситуация с объемами добычи нефти в России. В прошлом месяце этот показатель почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 миллиона баррелей в день, что лишь немного ниже 11 миллионов в январе.

"Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти", - указал Блас.

Второй показатель – это цена на российскую нефть. Первоначально Россия была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, однако в последние недели Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке.
"По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают", - подчеркивает обозреватель.
Последний показатель успеха России, по его словам, носит политический, а не рыночный характер. Так, еще весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное. Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд туда прилетел вице-премьер России Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила лишь о незначительном увеличении добычи нефти, указывает Блас.
"Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях", - предупреждает автор.
Как отмечает обозреватель издания, сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.
"На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике", - резюмировал он.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
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