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Главное на 11 августа: в России и в мире

Главное на 11 августа: в России и в мире - 11.08.2022 Украина.ру

Главное на 11 августа: в России и в мире

В ООН состоится заседание Совета Безопасности по ситуации вокруг Запорожской АЭС, Киев запрещает провозить в ДНР алкоголь, первый российско-узбекский фильм. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру

2022-08-11T06:07

2022-08-11T06:07

2022-08-11T06:07

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РоссияФестиваль "День Индии" состоится 11-14 августа в Москве в ландшафтном парке "Остров Мечты". В первый день перед гостями выступит посол Индии в России Пацан Капур. Тема фестиваля - экология и здоровый образ жизни.В парке откроют рынок с индийскими товарами, заведения индийской кухни, мастер-классы по национальным ремеслам. Об этом сообщили в Индийском культурно-национальном центре "Сита".Дело хоккеиста Ивана Федотова об уклонении от службы в армии начнут рассматривать во Всеволожском городском суде Ленинградской области. 25-летнего Федотова задержали 1 июля и доставили в Северодвинск. Ожидалось, что он примет в августе воинскую присягу. Федотов подал жалобу о признании незаконным решения призывной комиссии.Дело о дискредитации Вооруженных сил РФ вокалистом группы "Курара" Олегом Ягодиным рассмотрит Кировский районный суд Екатеринбурга. По версии СМИ, дело завели после высказываний Ягодина на фестивале Ural Music Night в ночь на 25 июня.Ближнее зарубежьеПервый совместный кинопроект Узбекистана и России "Позывной барон" выйдет в прокат. Фильм повествует о контртеррористической работе спецслужб России и Азии, вербовке женщин и девушек для выполнения преступных заданий.Особый режим въезда/выезда транспортных средств вводится киевскими властями на подконтрольной территории Украины части ДНР. В частности, Киев запрещает провозить без разрешения спецтехнику и алкоголь.МирОжидается заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Заседание запросила Россия после обстрелов со стороны украинской армии. Подробнее о ситуации читайте здесь.Чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в Мюнхене 11-21 августа. Ожидаются выступления сильнейших райдеров в дисциплине BMX-фристайл.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, анонс