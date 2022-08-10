https://ukraina.ru/20220810/1037502388.html

Ядерная угроза и дипломатия: главное о конфликте вокруг Запорожской АЭС

Ядерная угроза и дипломатия: главное о конфликте вокруг Запорожской АЭС - 10.08.2022 Украина.ру

Ядерная угроза и дипломатия: главное о конфликте вокруг Запорожской АЭС

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T15:57

2022-08-10T15:57

2022-08-10T15:57

запорожская аэс

энергетика

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Россия выступила с запросом о проведении заседания Совбеза ООН 11 августа в связи с ударами ВСУ по Запорожской АЭС. В качестве докладчика Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Гросси. В общем, выход на этот уровень был предсказуем уже после того, как Министерство обороны России назвало обстрел ЗАЭС "актом ядерного терроризма".В свою очередь оппоненты России, обвиняя её в обстрелах станции, находящейся на контролируемой ею территории, пытаются получить максимум возможного из сложившейся ситуации.О ЗАЭСЗапорожская АЭС в Энергодаре – самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Станция включает шесть энергоблоков, каждый из которых оборудован водо-водяным реактором ВВЭР-1000, мощностью в 1000 МВт (на полую мощность станция выходила только в декабре 2021 года). В отличие от РБМК Чернобыльской АЭС эти реакторы более экологически чисты и надёжны. Используется ядерное топливо концернов ТВЭЛ и Westinghouse Electric.Первая очередь станции введена в эксплуатацию в 1984 году. Вывод электростанции из эксплуатации предполагалось осуществить в 2030-41 годах (если не будет осуществлено продление её ресурса).Ежегодная выработка электроэнергии станцией составляет 40 млрд кВт/ч. Для сравнения, в 2021 году вся электроэнергетика Украины выработала 156,6 млрд кВт/ч, то есть ЗАЭС дала четверть всей украинской электроэнергии (обычно, всё же, около пятой части).С 2001 года на Запорожской АЭС эксплуатируется сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Проектный объём СХОЯТ – 380 контейнеров, что обеспечит на ближайшие 50 лет хранение отработанных топливных сборок, которые будут изыматься из реакторов всех украинских АЭС в течение срока эксплуатации станций.Город Энергодар и ЗАЭС перешли под контроль России 4 марта, и практически сразу на АЭС были направлены специалисты ГК "Росатом", которые обеспечивают контроль за эксплуатацией станции. Большая часть украинского персонала АЭС продолжают работать на ней. Подача электроэнергии в энергосистему Украины не прерывалась.Сейчас, однако, осуществляется включение ЗАЭС в энергосистему России. В частности, от Мелитополя к Энергодару тянут оптоволоконный кабель для подключения к российской системе диспетчеризации, а в конце июля восстановили ЛЭП Джанкой-Каховка, которая позволит связать энергосеть Крыма и Запорожскую АЭС.Президент украинской НАЭК "Энергоатом", формально остающейся оператором станции, Пётр Котин считает, что мощности ЗАЭС будут направлены в Крым, а уже оттуда, с подстанции в Джанкое, будут запитываться освобождённые территории. Поле этого АЭС "уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме, она останется на российской частоте". Последствия этого для энергосистемы Украины труднопрогнозируемы. Скорее всего, национальная генерация не сможет поддерживать частоту в сети.ОбстрелыВСУ уже несколько раз наносили удары по промплощадке АЭС – при помощи артиллерии (она ведёт огонь из жилой застройки Никополя) и дронов. В принципе, используемые вооружения нанести существенный ущерб станции не могут – только вывести из строя вспомогательные службы и распределительные мощности. Если удары по ним будут систематическими, то реакторы станции будут заглушены. Сугубо теоретически такие удары, в сочетании с критическими ошибками персонала, могут привести к аварии на станции или СХОЯТ и заражении территории станции. Однако вероятность катастрофы типа Чернобыльской крайне низка.Однако, целью украинских акций является не собственно организация аварии, а провоцирование паники на освобождённых территориях. Потому обстрелы сопровождаются информационно-психологическими спецоперациями. В частности:- Минздрав Украины распространил рекомендации гражданам на случай радиационной аварии. Мотивация: "учитывая то, что страна-террорист не соблюдает никакие законы и правила ведения войны…" (это, кстати, может быть сигналом готовности Украины использовать "грязную бомбу").- Украинские СМИ распространяют карты заражения в случае аварии вроде Чернобыльской. При этом в зону отселения попадают Запорожье и Мелитополь.- Украинские СМИ опубликовали "текст выступления" начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-майора ВС РФ Валерия Васильева о минировании Запорожской АЭС. Ему приписывают пафосные слова про то, что станция "будет либо российской, либо ничьей". Правда, начальником войск РХБЗ Игорь Кириллов, а Васильев находится сейчас в Казахстане, но кто это будет проверять?- Киев распространяет утверждения, что обстреливают станцию российские войска. Доходит до анекдотов – иноагент Deutsche Welle, например, уверяет, что на территории АЭС отдыхают российские военные и тут же сообщает, что станцию обстреливают российские военные. Те же, что там отдыхают? Или другие?Такая тактика приносит определённые успехи – люди из Энергодара бегут.Вообще, ситуация в городе нездоровая. Он полностью находится в украинском информационном поле, городские газеты "Энергия" и "Рост" не выпускаются. Значительная часть населения находится на проукраинских позициях, на людей, сотрудничающих с "оккупантами", оказывается психологическое давление.После покушения, которое было 22 мая, мэр города Андрей Шевчик пропал из публичной плоскости. Городом фактически управляет глава ВГА Александр Волга, которого горожане не знают.ДипломатияЗа последнее время официальный представитель МИД России Мария Захарова несколько раз комментировала ситуацию на станции.По её словам, решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС было безответственным и дало зелёный свет Киеву начать обстрелы объектаРоссийская сторона призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые наносятся киевским режимом по ЗАЭС.Реакция со стороны западных стран и Киева предсказуема.- Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер: "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией на Запорожской АЭС. (...) Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над этими объектами Украине".- Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон: "Евросоюз подтверждает, что размещение российского военного персонала и вооружение на ядерном объекте является открытым нарушением всех согласованных на международном уровне положений безопасности и гарантий. Российские военные и другой персонал должны немедленно выйти с площадки, чтобы украинский оператор мог безопасно эксплуатировать станцию как неотъемлемую часть энергосистемы и электросети Украины".- Сотрудник постоянного представительства страны при ООН Анатолий Зленко, выступая на конференции по ДНЯО, заявил, что над АЭС Украины должна быть установлена бесполётная зона.- НАЭК "Энергоатом": "Решение, которое мы требуем от мирового сообщества и всех наших партнёров, заключается в создании на территории станции демилитаризованной зоны. Нахождение в этой зоне миротворцев и передача им управления ею, а затем и управление станцией украинской стороне решило бы эту проблему".О чём будут договариваться в Нью-Йорке?По нашему мнению – ни о чём.Позиция российской стороны изначально слабая, поскольку она обращается с жалобами на действия США и Украины в международные организации, которые контролируются США и покрывают Украину. Да, сейчас между Украиной и международными организациями (МАГАТЭ в том числе) есть некоторые трения, но, когда им придётся разбирать противоречия России и Украины, они встанут на сторону Украины.Это не говоря о том, что ни одна из западных стран не признаёт даже суверенитет России над Крымом (а если верить Элизабет Трасс – то и над Ростовом и Воронежем). Что уж тут говорить о территории Запорожской области…Единственный смысл таких мероприятий – информирование мировой общественности о действительной ситуации в Энергодаре. Возможно какая-то часть этой информации действительно дойдёт до адресата.Партнёры же будут уверять, что в ситуации на АЭС виновата исключительно "российская агрессия", а для решения проблем будут предлагать выведение станции из-под российского контроля.Предложение же "Энергоатома" и вовсе никакого отношения к безопасности станции не имеет. Смысл предложения – легализовать присутствие иностранных войск (скорее всего дружественных Украине, шведских, например) на территории Украины. Как минимум, это ограничит свободу действий российских войск и станет источником разведданных для ВСУ, как до этого была таким источником миссия ОБСЕ.

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запорожская аэс, энергетика, энергодар, энергоатом, росатом, эксклюзив, дипломатия