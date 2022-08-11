https://ukraina.ru/20220811/1037514780.html
СБУ объявила в розыск Игоря Маркова
СБУ объявила в розыск Игоря Маркова - 11.08.2022 Украина.ру
СБУ объявила в розыск Игоря Маркова
На Украине объявили в международный розыск бывшего депутата Верховной Рады Украины от "Партии регионов" Игоря Маркова. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
2022-08-11T06:10
2022-08-11T06:10
2022-08-11T06:10
новости
игорь марков
украина
сбу
розыск
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В СБУ опубликовали фотографию мужчины, по которой легко узнать Маркова. Экс-нардепа подозревают в посягательстве на территориальную целостность, нарушении равноправия граждан, коллаборационной деятельности, пропаганде войны, отрицании позиции киевских властей в отношении российской военной операции.Игорь Марков, как пообещали в СБУ, теперь не сможет выехать в другие страны.
https://ukraina.ru/20220729/1036995296.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь марков, украина, сбу, розыск
Новости, Игорь Марков, Украина, СБУ, розыск
СБУ объявила в розыск Игоря Маркова
На Украине объявили в международный розыск бывшего депутата Верховной Рады Украины от "Партии регионов" Игоря Маркова. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ