https://ukraina.ru/20220811/1037514780.html

СБУ объявила в розыск Игоря Маркова

СБУ объявила в розыск Игоря Маркова - 11.08.2022 Украина.ру

СБУ объявила в розыск Игоря Маркова

На Украине объявили в международный розыск бывшего депутата Верховной Рады Украины от "Партии регионов" Игоря Маркова. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ

2022-08-11T06:10

2022-08-11T06:10

2022-08-11T06:10

новости

игорь марков

украина

сбу

розыск

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В СБУ опубликовали фотографию мужчины, по которой легко узнать Маркова. Экс-нардепа подозревают в посягательстве на территориальную целостность, нарушении равноправия граждан, коллаборационной деятельности, пропаганде войны, отрицании позиции киевских властей в отношении российской военной операции.Игорь Марков, как пообещали в СБУ, теперь не сможет выехать в другие страны.

https://ukraina.ru/20220729/1036995296.html

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2022

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новости, игорь марков, украина, сбу, розыск