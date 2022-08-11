СБУ объявила в розыск Игоря Маркова - 11.08.2022 Украина.ру
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СБУ объявила в розыск Игоря Маркова
СБУ объявила в розыск Игоря Маркова - 11.08.2022 Украина.ру
СБУ объявила в розыск Игоря Маркова
На Украине объявили в международный розыск бывшего депутата Верховной Рады Украины от "Партии регионов" Игоря Маркова. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
2022-08-11T06:10
2022-08-11T06:10
новости
игорь марков
украина
сбу
розыск
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В СБУ опубликовали фотографию мужчины, по которой легко узнать Маркова. Экс-нардепа подозревают в посягательстве на территориальную целостность, нарушении равноправия граждан, коллаборационной деятельности, пропаганде войны, отрицании позиции киевских властей в отношении российской военной операции.Игорь Марков, как пообещали в СБУ, теперь не сможет выехать в другие страны.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, игорь марков, украина, сбу, розыск
Новости, Игорь Марков, Украина, СБУ, розыск

СБУ объявила в розыск Игоря Маркова

06:10 11.08.2022
 
© скриншот видео т/к "Россия1"Игорь Марков
Игорь Марков
© скриншот видео т/к "Россия1"
Читать в
На Украине объявили в международный розыск бывшего депутата Верховной Рады Украины от "Партии регионов" Игоря Маркова. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ
В СБУ опубликовали фотографию мужчины, по которой легко узнать Маркова. Экс-нардепа подозревают в посягательстве на территориальную целостность, нарушении равноправия граждан, коллаборационной деятельности, пропаганде войны, отрицании позиции киевских властей в отношении российской военной операции.
"В эфире прокремлевских СМИ публично призывал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "асвобадителе", - заявили в СБУ.
Игорь Марков, как пообещали в СБУ, теперь не сможет выехать в другие страны.
День памяти жертв депортации в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 08:41
СБУ и крымские татары. От любви до ненависти один шагИздание Украина.ру получило доступ к секретным документам Службы безопасности Украины в Херсонской области. Благодаря им стало понятно, как именно СБУ притесняла крымских татар в регионе
 
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