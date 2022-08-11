https://ukraina.ru/20220811/1037496402.html
"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО
"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО
Основная проблема Украины – это плохо обученная и оснащенная тяжелым оружием пехота, которую толпами укладывает российская армия, а киевский режим взамен присылают новых на фронт, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-11T05:45
2022-08-11T05:45
2022-08-11T05:45
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По его словам, на Украине небольшое количество качественного оружия, расчеты установок не украинские и руководит ими не Киев.По его мнению, Украина может наносить по ВС РФ болезненные удары с помощью западных партнеров, поэтому ее силы не надо недооценивать, но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая.Россия занята тем, что наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037474546.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, всу, рф, боеприпасы, новости
"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО
Основная проблема Украины – это плохо обученная и оснащенная тяжелым оружием пехота, которую толпами укладывает российская армия, а киевский режим взамен присылают новых на фронт, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, на Украине небольшое количество качественного оружия, расчеты установок не украинские и руководит ими не Киев.
Основная масса украинских сил – плохо обученная и плохо оснащенная тяжелым оружием пехота. Эту пехоту толпами укладывают, а взамен присылают новых. Мой друг артиллерист ДНР сформулировал это так, что у них "бесконечные люди, у нас бесконечные снаряды".
Евгений Норин
военный историк и журналист
По его мнению, Украина может наносить по ВС РФ болезненные удары с помощью западных партнеров, поэтому ее силы не надо недооценивать, но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая.
Россия занята тем, что наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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