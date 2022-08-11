"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
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"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО
"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО
Основная проблема Украины – это плохо обученная и оснащенная тяжелым оружием пехота, которую толпами укладывает российская армия, а киевский режим взамен присылают новых на фронт, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-11T05:45
2022-08-11T05:45
украина
всу
рф
боеприпасы
новости
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По его словам, на Украине небольшое количество качественного оружия, расчеты установок не украинские и руководит ими не Киев.По его мнению, Украина может наносить по ВС РФ болезненные удары с помощью западных партнеров, поэтому ее силы не надо недооценивать, но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая.Россия занята тем, что наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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украина, всу, рф, боеприпасы, новости
Украина, ВСУ, РФ, боеприпасы, Новости

"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО

05:45 11.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Основная проблема Украины – это плохо обученная и оснащенная тяжелым оружием пехота, которую толпами укладывает российская армия, а киевский режим взамен присылают новых на фронт, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, на Украине небольшое количество качественного оружия, расчеты установок не украинские и руководит ими не Киев.
Основная масса украинских сил – плохо обученная и плохо оснащенная тяжелым оружием пехота. Эту пехоту толпами укладывают, а взамен присылают новых. Мой друг артиллерист ДНР сформулировал это так, что у них "бесконечные люди, у нас бесконечные снаряды".
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк и журналист
По его мнению, Украина может наносить по ВС РФ болезненные удары с помощью западных партнеров, поэтому ее силы не надо недооценивать, но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая.
Россия занята тем, что наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Хроника событий на Украине на утро 10 августа
 
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