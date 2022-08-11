https://ukraina.ru/20220811/1037496402.html

"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО

"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО - 11.08.2022 Украина.ру

"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО

Основная проблема Украины – это плохо обученная и оснащенная тяжелым оружием пехота, которую толпами укладывает российская армия, а киевский режим взамен присылают новых на фронт, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-11T05:45

2022-08-11T05:45

2022-08-11T05:45

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По его словам, на Украине небольшое количество качественного оружия, расчеты установок не украинские и руководит ими не Киев.По его мнению, Украина может наносить по ВС РФ болезненные удары с помощью западных партнеров, поэтому ее силы не надо недооценивать, но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая.Россия занята тем, что наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037474546.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, всу, рф, боеприпасы, новости