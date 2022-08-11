"Войны без потерь не бывает": Рожин объяснил, когда россияне узнают о числе погибших в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
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"Войны без потерь не бывает": Рожин объяснил, когда россияне узнают о числе погибших в СВО
"Войны без потерь не бывает": Рожин объяснил, когда россияне узнают о числе погибших в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
"Войны без потерь не бывает": Рожин объяснил, когда россияне узнают о числе погибших в СВО
Реальные потери сторон будут известны после окончания СВО в рамках различных демографических исследований, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-11T07:30
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новости
потери
сво
россия
украина
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Он рассказал, что в России действует закон о неразглашении потерь в мирное время, потому что война официально не объявлена, поэтому Минобороны РФ не публикуют эту информацию.По его словам, каждый день армия РФ несет потери убитыми и ранеными, потому что фронт имеет протяженностью более тысячи километров, на большинстве участков идут интенсивные бои с применением артиллерийских, ракетных и иных вооружений.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037474546.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, потери, сво, россия, украина
Новости, потери, СВО, Россия, Украина

"Войны без потерь не бывает": Рожин объяснил, когда россияне узнают о числе погибших в СВО

07:30 11.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Реальные потери сторон будут известны после окончания СВО в рамках различных демографических исследований, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в России действует закон о неразглашении потерь в мирное время, потому что война официально не объявлена, поэтому Минобороны РФ не публикуют эту информацию.

С моей точки зрения, реальные потери сторон будут известны после окончания войны в рамках различных демографических исследований. Есть труд [Григория] Кривошеева про потери России и СССР в войнах 20 века, собиралась информация и можно было видеть картину, приближенную к реальности. Вопрос потерь всегда достаточно болезненный, потому что войны без потерь не бывает.

Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, каждый день армия РФ несет потери убитыми и ранеными, потому что фронт имеет протяженностью более тысячи километров, на большинстве участков идут интенсивные бои с применением артиллерийских, ракетных и иных вооружений.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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