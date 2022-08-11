https://ukraina.ru/20220811/1037483486.html

"Войны без потерь не бывает": Рожин объяснил, когда россияне узнают о числе погибших в СВО

"Войны без потерь не бывает": Рожин объяснил, когда россияне узнают о числе погибших в СВО - 11.08.2022 Украина.ру

"Войны без потерь не бывает": Рожин объяснил, когда россияне узнают о числе погибших в СВО

Реальные потери сторон будут известны после окончания СВО в рамках различных демографических исследований, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-11T07:30

2022-08-11T07:30

2022-08-11T07:30

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Он рассказал, что в России действует закон о неразглашении потерь в мирное время, потому что война официально не объявлена, поэтому Минобороны РФ не публикуют эту информацию.По его словам, каждый день армия РФ несет потери убитыми и ранеными, потому что фронт имеет протяженностью более тысячи километров, на большинстве участков идут интенсивные бои с применением артиллерийских, ракетных и иных вооружений.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037474546.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери, сво, россия, украина