Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГала-вечер "Звезды мирового балета" в Красной поляне
Российский артист балета, бывший солист киевской Национальной оперы Сергей Полунин опубликовал в своем Instagram* фото с тремя татуировками с лицом президента РФ Владимира Путина на груди. Запись появилась в соцсети 10 августа
Полунин является гражданином трех стран – России, Украины и Сербии. Ранее он неоднократно попадал в скандалы, связанные с татуировкой, изображающей лицо Путина.
Во многих странах во время гастролей ему приходилось скрывать татуировку, сам же артист объяснял, что изобразил лицо президента, чтобы защитить его от негативной энергетики.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
В 2021 году Полунин дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором заявил, что хочет избавиться от всех своих татуировок, в ноябре выразил надежду, что Владимир Зеденский поможет ему "вернуться на Украину", но 10 августа показал новые, в том числе и с лицом российского лидера.
Российская часть аудитории оценила смелость танцора, в то время как украинские поклонники набросились на артиста с оскорблениями.
*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
15 июня 2021, 09:59Полунин заявил, что хочет избавиться от татуировок, в том числе «политических»Экс-солист украинской Национальной оперы, а также гражданин сразу трех стран: Украины, России и Сербии — Сергей Полунин дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, рассказав в том числе о своих татуировках. Видео появилось в Instagram Собчак 14 июня