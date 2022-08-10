https://ukraina.ru/20220810/1037510574.html

Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство

Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство - 10.08.2022 Украина.ру

Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство

Российский артист балета, бывший солист киевской Национальной оперы Сергей Полунин опубликовал в своем Instagram* фото с тремя татуировками с лицом президента РФ Владимира Путина на груди. Запись появилась в соцсети 10 августа

2022-08-10T17:33

2022-08-10T17:33

2022-08-10T17:33

новости

полунин

балет

тату

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Полунин является гражданином трех стран – России, Украины и Сербии. Ранее он неоднократно попадал в скандалы, связанные с татуировкой, изображающей лицо Путина.Во многих странах во время гастролей ему приходилось скрывать татуировку, сам же артист объяснял, что изобразил лицо президента, чтобы защитить его от негативной энергетики.В 2021 году Полунин дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором заявил, что хочет избавиться от всех своих татуировок, в ноябре выразил надежду, что Владимир Зеденский поможет ему "вернуться на Украину", но 10 августа показал новые, в том числе и с лицом российского лидера.Российская часть аудитории оценила смелость танцора, в то время как украинские поклонники набросились на артиста с оскорблениями.*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20210615/1031639493.html

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новости, полунин, балет, тату