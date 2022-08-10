Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство - 10.08.2022 Украина.ру
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Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство
Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство - 10.08.2022 Украина.ру
Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство
Российский артист балета, бывший солист киевской Национальной оперы Сергей Полунин опубликовал в своем Instagram* фото с тремя татуировками с лицом президента РФ Владимира Путина на груди. Запись появилась в соцсети 10 августа
2022-08-10T17:33
2022-08-10T17:33
новости
полунин
балет
тату
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Полунин является гражданином трех стран – России, Украины и Сербии. Ранее он неоднократно попадал в скандалы, связанные с татуировкой, изображающей лицо Путина.Во многих странах во время гастролей ему приходилось скрывать татуировку, сам же артист объяснял, что изобразил лицо президента, чтобы защитить его от негативной энергетики.В 2021 году Полунин дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором заявил, что хочет избавиться от всех своих татуировок, в ноябре выразил надежду, что Владимир Зеденский поможет ему "вернуться на Украину", но 10 августа показал новые, в том числе и с лицом российского лидера.Российская часть аудитории оценила смелость танцора, в то время как украинские поклонники набросились на артиста с оскорблениями.*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, полунин, балет, тату
Новости, Полунин, балет, Тату

Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство

17:33 10.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГала-вечер "Звезды мирового балета" в Красной поляне
Гала-вечер Звезды мирового балета в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российский артист балета, бывший солист киевской Национальной оперы Сергей Полунин опубликовал в своем Instagram* фото с тремя татуировками с лицом президента РФ Владимира Путина на груди. Запись появилась в соцсети 10 августа
Полунин является гражданином трех стран – России, Украины и Сербии. Ранее он неоднократно попадал в скандалы, связанные с татуировкой, изображающей лицо Путина.
Во многих странах во время гастролей ему приходилось скрывать татуировку, сам же артист объяснял, что изобразил лицо президента, чтобы защитить его от негативной энергетики.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
В 2021 году Полунин дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором заявил, что хочет избавиться от всех своих татуировок, в ноябре выразил надежду, что Владимир Зеденский поможет ему "вернуться на Украину", но 10 августа показал новые, в том числе и с лицом российского лидера.
Российская часть аудитории оценила смелость танцора, в то время как украинские поклонники набросились на артиста с оскорблениями.
*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сергей Полунин
15 июня 2021, 09:59
Полунин заявил, что хочет избавиться от татуировок, в том числе «политических»Экс-солист украинской Национальной оперы, а также гражданин сразу трех стран: Украины, России и Сербии — Сергей Полунин дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, рассказав в том числе о своих татуировках. Видео появилось в Instagram Собчак 14 июня
 
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