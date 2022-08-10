https://ukraina.ru/20220810/1037505144.html
Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание
Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание - 10.08.2022 Украина.ру
Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание
Певица Алла Пугачева записала видео с детьми, ответив на утреннюю публикацию артиста Максима Галкина, это первый ее пост с момента отъезда в Израиль. Запись была опубликована в ее Telegram 10 августа
2022-08-10T16:10
2022-08-10T16:10
2022-08-10T16:10
новости
галкин
пугачева
дети
шоу-бизнес
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103221/85/1032218551_0:0:612:345_1920x0_80_0_0_7b6fe2be120695a0d29d15105de3acad.png
На кадрах Пугачева находится на пляже с детьми.Ранее супруг певицы Галкин опубликовал совместное с Пугачевой фото 20-летней давности с подписью "На пару дней отъехал, а уже скучаю".По информации СМИ, Галкин уехал из Юрмалы на концерт в Таллин.Ранее зрительница одного из концертов Галкина рассказала о драке, которая произошла прямо во время его выступления. Двое мужчин разных политических взглядов сцепились в зале, а Галкин удивил публику своим безучастием и испугом.
https://ukraina.ru/20220807/1037257401.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103221/85/1032218551_67:0:612:409_1920x0_80_0_0_69aa5be481c61cbdab1c27d36bbb454c.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, галкин, пугачева, дети, шоу-бизнес, израиль
Новости, Галкин, Пугачева, дети, шоу-бизнес, Израиль
Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание
Певица Алла Пугачева записала видео с детьми, ответив на утреннюю публикацию артиста Максима Галкина, это первый ее пост с момента отъезда в Израиль. Запись была опубликована в ее Telegram 10 августа
На кадрах Пугачева находится на пляже с детьми.
Ранее супруг певицы Галкин опубликовал совместное с Пугачевой фото 20-летней давности с подписью "На пару дней отъехал, а уже скучаю".
По информации СМИ, Галкин уехал из Юрмалы на концерт в Таллин.
Ранее зрительница одного из концертов Галкина рассказала о драке, которая произошла прямо во время его выступления. Двое мужчин разных политических взглядов сцепились в зале, а Галкин удивил публику своим безучастием и испугом.