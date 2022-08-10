Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220810/1037505144.html
Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание
Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание - 10.08.2022 Украина.ру
Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание
Певица Алла Пугачева записала видео с детьми, ответив на утреннюю публикацию артиста Максима Галкина, это первый ее пост с момента отъезда в Израиль. Запись была опубликована в ее Telegram 10 августа
2022-08-10T16:10
2022-08-10T16:10
новости
галкин
пугачева
дети
шоу-бизнес
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103221/85/1032218551_0:0:612:345_1920x0_80_0_0_7b6fe2be120695a0d29d15105de3acad.png
На кадрах Пугачева находится на пляже с детьми.Ранее супруг певицы Галкин опубликовал совместное с Пугачевой фото 20-летней давности с подписью "На пару дней отъехал, а уже скучаю".По информации СМИ, Галкин уехал из Юрмалы на концерт в Таллин.Ранее зрительница одного из концертов Галкина рассказала о драке, которая произошла прямо во время его выступления. Двое мужчин разных политических взглядов сцепились в зале, а Галкин удивил публику своим безучастием и испугом.
https://ukraina.ru/20220807/1037257401.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103221/85/1032218551_67:0:612:409_1920x0_80_0_0_69aa5be481c61cbdab1c27d36bbb454c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, галкин, пугачева, дети, шоу-бизнес, израиль
Новости, Галкин, Пугачева, дети, шоу-бизнес, Израиль

Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание

16:10 10.08.2022
 
© PeopleTalkПугачева и Галкин
Пугачева и Галкин
© PeopleTalk
Читать в
Певица Алла Пугачева записала видео с детьми, ответив на утреннюю публикацию артиста Максима Галкина, это первый ее пост с момента отъезда в Израиль. Запись была опубликована в ее Telegram 10 августа
На кадрах Пугачева находится на пляже с детьми.
Ранее супруг певицы Галкин опубликовал совместное с Пугачевой фото 20-летней давности с подписью "На пару дней отъехал, а уже скучаю".
По информации СМИ, Галкин уехал из Юрмалы на концерт в Таллин.
Ранее зрительница одного из концертов Галкина рассказала о драке, которая произошла прямо во время его выступления. Двое мужчин разных политических взглядов сцепились в зале, а Галкин удивил публику своим безучастием и испугом.
7 августа, 11:42
За любовью и колбасой. Творческая эмиграция российских артистов и зрительские симпатии
 
НовостиГалкинПугачевадетишоу-бизнесИзраиль
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Сергей Марков: Украина занимается ядерным терроризмом
18:17Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей
18:06Хроленко назвал условие, при котором спецоперация может завершиться в считанные дни. Видео
18:06Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ
18:00Экс-депутат Рады назвал день, когда Украина может перейти в контрнаступление
17:49"Большая семёрка" толкает к ядерной катастрофе: что говорили об Украине в мире 10 августа
17:45В Германии подтвердили, что ЕС обсуждает запрет на выдачу виз россиянам
17:36Спиридон Килинкаров: Запад не признает военных преступлений Киева
17:33Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство
17:22Военный эксперт объяснил, почему российская армия на Украине напоминает медленного боксера
17:18Александр Малькевич: России нужны Министерство пропаганды и СМЕРШ
17:17Дания направит 130 инструкторов для обучения украинских солдат
17:11Германия отчиталась о военных поставках Украине на 686 млн евро
16:55Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине
16:53Европа жаждет правды об Украине. Но правду рубят на корню
16:48Удары по Запорожской АЭС: Украина пытается скрыть следы "грязной бомбы"? - Рогов. Видео
16:45Мэр Мадрида поговорил с фальшивым Кличко о гей-фестивале имени Бандеры
16:19Александр Хроленко: США и Украина понимают, что проиграли России битву за Донбасс
16:10Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание
16:07В Германии начался суд над насильниками 18-летней беженки с Украины
Лента новостейМолния