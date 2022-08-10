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Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание

Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание - 10.08.2022 Украина.ру

Пост Пугачевой взорвал интернет: Примадонна прервала молчание

Певица Алла Пугачева записала видео с детьми, ответив на утреннюю публикацию артиста Максима Галкина, это первый ее пост с момента отъезда в Израиль. Запись была опубликована в ее Telegram 10 августа

2022-08-10T16:10

2022-08-10T16:10

2022-08-10T16:10

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шоу-бизнес

израиль

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На кадрах Пугачева находится на пляже с детьми.Ранее супруг певицы Галкин опубликовал совместное с Пугачевой фото 20-летней давности с подписью "На пару дней отъехал, а уже скучаю".По информации СМИ, Галкин уехал из Юрмалы на концерт в Таллин.Ранее зрительница одного из концертов Галкина рассказала о драке, которая произошла прямо во время его выступления. Двое мужчин разных политических взглядов сцепились в зале, а Галкин удивил публику своим безучастием и испугом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, галкин, пугачева, дети, шоу-бизнес, израиль