Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин - 10.08.2022 Украина.ру
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Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин
Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин - 10.08.2022 Украина.ру
Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин
Если Украина не нанесет контрудар по ВС РФ, то она будет все равно работать в жанре анонса, потому что это заставляет держать армию России настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-10T15:25
2022-08-10T15:25
контрнаступление
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Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.По его словам, Россия столкнулись с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке.РФ стоит менять стратегии, потому что "воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037480029.html
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контрнаступление, новости, всу, рф, вс рф
контрнаступление, Новости, ВСУ, РФ, ВС РФ

Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин

15:25 10.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Если Украина не нанесет контрудар по ВС РФ, то она будет все равно работать в жанре анонса, потому что это заставляет держать армию России настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.

Скорее всего, Украина попытается его (контрудар - ред.) где-то нанести. Даже если она не сможет этого сделать реально, она будет серьезно работать в жанре анонса, потому что это все равно заставляет держать нас настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз.

Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк и журналист
По его словам, Россия столкнулись с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке.
РФ стоит менять стратегии, потому что "воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10:58
Винница во время военных действий. Навязчивая украинизация и сотни безногих военных
 
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