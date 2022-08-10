https://ukraina.ru/20220810/1037500813.html
Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин
Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин - 10.08.2022 Украина.ру
Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин
Если Украина не нанесет контрудар по ВС РФ, то она будет все равно работать в жанре анонса, потому что это заставляет держать армию России настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-10T15:25
2022-08-10T15:25
2022-08-10T15:25
контрнаступление
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Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.По его словам, Россия столкнулись с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке.РФ стоит менять стратегии, потому что "воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037480029.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, новости, всу, рф, вс рф
Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин
Если Украина не нанесет контрудар по ВС РФ, то она будет все равно работать в жанре анонса, потому что это заставляет держать армию России настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.
Скорее всего, Украина попытается его (контрудар - ред.) где-то нанести. Даже если она не сможет этого сделать реально, она будет серьезно работать в жанре анонса, потому что это все равно заставляет держать нас настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз.
Евгений Норин
военный историк и журналист
По его словам, Россия столкнулись с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке.
РФ стоит менять стратегии, потому что "воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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