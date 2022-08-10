https://ukraina.ru/20220810/1037500813.html

Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин

Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин - 10.08.2022 Украина.ру

Воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно – Норин

Если Украина не нанесет контрудар по ВС РФ, то она будет все равно работать в жанре анонса, потому что это заставляет держать армию России настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз, сказал военный историк и журналист Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-10T15:25

2022-08-10T15:25

2022-08-10T15:25

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Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.По его словам, Россия столкнулись с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке.РФ стоит менять стратегии, потому что "воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037480029.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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контрнаступление, новости, всу, рф, вс рф