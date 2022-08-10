В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства - 10.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства
В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства - 10.08.2022 Украина.ру
В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства
В Николаевской области российские военные уничтожили поставленную киевскому режиму Германией боевую машина зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard. Об этом заявил 10 августа на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков
2022-08-10T13:38
2022-08-10T13:38
спецоперация
новости
конашенков
германия
киевский режим
с-300
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Он добавил, что в районе Краматорска (ДНР) уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Gepard — зенитная самоходная установка. Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с, а также наземных целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении.По сообщениям немецких СМИ, киевскому режиму уже были переданы три такие установки, и ожидается поставка ещё 47.
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Спецоперация, Новости, Конашенков, Германия, киевский режим, С-300

В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства

13:38 10.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
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В Николаевской области российские военные уничтожили поставленную киевскому режиму Германией боевую машина зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard. Об этом заявил 10 августа на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков
Он добавил, что в районе Краматорска (ДНР) уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:48
Украинская армия обзавелась первыми немецкими "Гепардами"Первые три ЗРК немецкого производства Gepard прибыли на Украину и уже поступили в войска, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 8 августа в свое Telegram-канале
Gepard — зенитная самоходная установка. Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с, а также наземных целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении.
По сообщениям немецких СМИ, киевскому режиму уже были переданы три такие установки, и ожидается поставка ещё 47.
 
СпецоперацияНовостиКонашенковГерманиякиевский режимС-300
 
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