https://ukraina.ru/20220810/1037495002.html
В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства
В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства - 10.08.2022 Украина.ру
В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства
В Николаевской области российские военные уничтожили поставленную киевскому режиму Германией боевую машина зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard. Об этом заявил 10 августа на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков
2022-08-10T13:38
2022-08-10T13:38
2022-08-10T13:38
спецоперация
новости
конашенков
германия
киевский режим
с-300
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Он добавил, что в районе Краматорска (ДНР) уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Gepard — зенитная самоходная установка. Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с, а также наземных целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении.По сообщениям немецких СМИ, киевскому режиму уже были переданы три такие установки, и ожидается поставка ещё 47.
https://ukraina.ru/20220808/1037409433.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, конашенков, германия, киевский режим, с-300
Спецоперация, Новости, Конашенков, Германия, киевский режим, С-300
В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства
В Николаевской области российские военные уничтожили поставленную киевскому режиму Германией боевую машина зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard. Об этом заявил 10 августа на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков