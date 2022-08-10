https://ukraina.ru/20220810/1037495002.html

В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства

В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства - 10.08.2022 Украина.ру

В Минобороны сообщили об уничтожении зенитного комплекса немецкого производства

В Николаевской области российские военные уничтожили поставленную киевскому режиму Германией боевую машина зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard. Об этом заявил 10 августа на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков

2022-08-10T13:38

2022-08-10T13:38

2022-08-10T13:38

спецоперация

новости

конашенков

германия

киевский режим

с-300

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Он добавил, что в районе Краматорска (ДНР) уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Gepard — зенитная самоходная установка. Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с, а также наземных целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении.По сообщениям немецких СМИ, киевскому режиму уже были переданы три такие установки, и ожидается поставка ещё 47.

https://ukraina.ru/20220808/1037409433.html

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2022

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новости, конашенков, германия, киевский режим, с-300