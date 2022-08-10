Украинский генерал пожаловался на недостаточную военную помощь Запада - 10.08.2022 Украина.ру
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Украинский генерал пожаловался на недостаточную военную помощь Запада
Украинский генерал пожаловался на недостаточную военную помощь Запада - 10.08.2022 Украина.ру
Украинский генерал пожаловался на недостаточную военную помощь Запада
Запад поставляет оружие маленькими партиями, недостаточными для контрнаступления украинской армии. Об этом в интервью "РБК-Украина" 10 августа рассказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко
2022-08-10T13:27
2022-08-10T13:27
марченко
всу
оружие
поставки
новости
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Украинская армия планирует контрнаступление на Херсонскую область, заявил Марченко. Однако для этого украинским войскам не хватает вооружения.ВСУ планируют отвоевывать Херсон, Луганск, Донецк и российский Крым, заявил Марченко.Все сообщения о контрнаступлении на Херсонскую область были частью информационно-психологической спецоперации, заявил 9 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк."Сказки про контрнаступление" на Херсон прекратятся со стороны ВСУ, когда РФ сама проведем наступление и выйдет на Южный Буг, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.
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марченко, всу, оружие, поставки, новости
Марченко, ВСУ, оружие, поставки, Новости

Украинский генерал пожаловался на недостаточную военную помощь Запада

13:27 10.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУ
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Запад поставляет оружие маленькими партиями, недостаточными для контрнаступления украинской армии. Об этом в интервью "РБК-Украина" 10 августа рассказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко
Украинская армия планирует контрнаступление на Херсонскую область, заявил Марченко. Однако для этого украинским войскам не хватает вооружения.
К сожалению, то количество военной помощи, которое нам пообещали наши западные партнеры, оказывают нам маленькими партиями, что в принципе очень затрудняет нам проведение именно наступательных действий. Я думаю, как только мы получим полный пакет этой помощи, наши контрнаступательные действия будут очень быстрыми
Дмитрий Марченко
генерал-майор ВСУ
ВСУ планируют отвоевывать Херсон, Луганск, Донецк и российский Крым, заявил Марченко.
Все сообщения о контрнаступлении на Херсонскую область были частью информационно-психологической спецоперации, заявил 9 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Сказки про контрнаступление" на Херсон прекратятся со стороны ВСУ, когда РФ сама проведем наступление и выйдет на Южный Буг, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.
MQ-1C Grey Eagle - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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СМИ узнали, почему США боятся поставлять Украине "Серых орлов"Решение Пентагона об отправке на Украину беспилотников MQ-1C Grey Eagle откладывают из-за страха того, что секретные технологии попадут в Россию. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники
 
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