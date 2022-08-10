https://ukraina.ru/20220810/1037493200.html

Украинский генерал пожаловался на недостаточную военную помощь Запада

Украинский генерал пожаловался на недостаточную военную помощь Запада - 10.08.2022 Украина.ру

Украинский генерал пожаловался на недостаточную военную помощь Запада

Запад поставляет оружие маленькими партиями, недостаточными для контрнаступления украинской армии. Об этом в интервью "РБК-Украина" 10 августа рассказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко

2022-08-10T13:27

2022-08-10T13:27

2022-08-10T13:27

марченко

всу

оружие

поставки

новости

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Украинская армия планирует контрнаступление на Херсонскую область, заявил Марченко. Однако для этого украинским войскам не хватает вооружения.ВСУ планируют отвоевывать Херсон, Луганск, Донецк и российский Крым, заявил Марченко.Все сообщения о контрнаступлении на Херсонскую область были частью информационно-психологической спецоперации, заявил 9 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк."Сказки про контрнаступление" на Херсон прекратятся со стороны ВСУ, когда РФ сама проведем наступление и выйдет на Южный Буг, сказал ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220810/1037478490.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

марченко, всу, оружие, поставки, новости