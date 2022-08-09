Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон

Была ли это ИПСО (информационно-психологическая специальная операция - прим. ред.)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, что их здесь будут сжигать