Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон - 09.08.2022 Украина.ру
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Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон
Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон - 09.08.2022 Украина.ру
Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон
Херсон – большой город, который Украина хотела бы вернуть, но сообщения о контрнаступлении были ложью, признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC
2022-08-09T14:18
2022-08-09T14:18
михаил подоляк
информационная война
украина
херсон
новости
всу
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Украинская армия не воюет как российская, заявил Подоляк. По его мнению, ВСУ ведут "креативную войну", направленную на нанесение максимального ущерба тыловому обеспечению ВС РФ. Эту тактику Подоляк назвал "фантастической".
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михаил подоляк, информационная война, украина, херсон, новости, всу
Михаил Подоляк, информационная война, Украина, Херсон, Новости, ВСУ

Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон

14:18 09.08.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
Херсон
© Татьяна Чугаенко
Читать в
Херсон – большой город, который Украина хотела бы вернуть, но сообщения о контрнаступлении были ложью, признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC

Была ли это ИПСО (информационно-психологическая специальная операция - прим. ред.)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, что их здесь будут сжигать

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
советник главы офиса президента Украины
Украинская армия не воюет как российская, заявил Подоляк. По его мнению, ВСУ ведут "креативную войну", направленную на нанесение максимального ущерба тыловому обеспечению ВС РФ. Эту тактику Подоляк назвал "фантастической".
Бойцы чеченского отряда Ахмат в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 16:52
ВСУ планируют контрнаступление, США пытаются истощить РоссиюО чём говорили эксперты 1 августа
 
Михаил Подолякинформационная войнаУкраинаХерсонНовостиВСУ
 
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