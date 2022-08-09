https://ukraina.ru/20220809/1037451189.html
Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон
Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон - 09.08.2022 Украина.ру
Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон
Херсон – большой город, который Украина хотела бы вернуть, но сообщения о контрнаступлении были ложью, признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC
2022-08-09T14:18
2022-08-09T14:18
2022-08-09T14:18
михаил подоляк
информационная война
украина
херсон
новости
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/10/1034301010_0:0:4500:2531_1920x0_80_0_0_0a58be41c09b2a1be1ff6d5ebe61591a.jpg.webp
Украинская армия не воюет как российская, заявил Подоляк. По его мнению, ВСУ ведут "креативную войну", направленную на нанесение максимального ущерба тыловому обеспечению ВС РФ. Эту тактику Подоляк назвал "фантастической".
https://ukraina.ru/20220801/1037077731.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/10/1034301010_442:0:4442:3000_1920x0_80_0_0_918aaa94885e16a6cc84e5a24be8ad93.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
михаил подоляк, информационная война, украина, херсон, новости, всу
Михаил Подоляк, информационная война, Украина, Херсон, Новости, ВСУ
Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон
Херсон – большой город, который Украина хотела бы вернуть, но сообщения о контрнаступлении были ложью, признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC
Была ли это ИПСО (информационно-психологическая специальная операция - прим. ред.)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, что их здесь будут сжигать
Михаил Подоляк
советник главы офиса президента Украины
Украинская армия не воюет как российская, заявил Подоляк. По его мнению, ВСУ ведут "креативную войну", направленную на нанесение максимального ущерба тыловому обеспечению ВС РФ. Эту тактику Подоляк назвал "фантастической".