https://ukraina.ru/20220810/1037484342.html

Верховная Рада предложила отдать "Энергоатом" в частные руки

Верховная Рада предложила отдать "Энергоатом" в частные руки - 10.08.2022 Украина.ру

Верховная Рада предложила отдать "Энергоатом" в частные руки

В украинском парламенте зарегистрировали законопроект о реорганизации национальной компании "Энергоатом". Текст законопроекта опубликовали на сайте Рады 10 августа

2022-08-10T11:04

2022-08-10T11:04

2022-08-10T11:06

энергоатом

кабмин

украина

приватизация

новости

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Украинское госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" преобразуют в частное акционерное общество. Учредителем выступит Кабинет министров Украины. Об этом говорится в тексте законопроекта, зарегистрированного в Раде 9 августа. Документ подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, ранее публично опровергавший слухи о приватизации предприятия.Украинские власти проведут инвентаризацию имущества "Энергоатома" за исключением Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая в марте этого года перешла под контроль России. Законопроектом предлагается запретить заведение дел о банкротстве предприятия в течение 3 лет.В документе также сказано, что 100% акций закрепляются в государственной собственности и "не подлежат передачи управлении". Однако, законом предусмотрено исключение, при котором возможна приватизация, отчуждение или передача в управление объектов хозяйствования. Органами управления акционерным обществом предлагают избрать: общие собрания, наблюдательный совет и правление. Главу правления будет назначать и увольнять правительство Украины. Контролировать правление - наблюдательный совет. Пока в Кабмине не примут решение, руководить "Энергоатомом" продолжит президент компании (с 1 июня 2022 года - Борис Котин, бывший гендиректор ЗАЭС).Необходимость реорганизации госпредприятия в частную компанию в пояснительной записке объяснили соглашением Украины и Европейским банком реконструкции и развития от 15 мая 2014 года (Комплексная программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций), последующими законодательными актами украинского руководства.

https://ukraina.ru/20220808/1037388934.html

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энергоатом, кабмин, украина, приватизация, новости