Верховная Рада предложила отдать "Энергоатом" в частные руки - 10.08.2022 Украина.ру
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Верховная Рада предложила отдать "Энергоатом" в частные руки
Верховная Рада предложила отдать "Энергоатом" в частные руки - 10.08.2022 Украина.ру
Верховная Рада предложила отдать "Энергоатом" в частные руки
В украинском парламенте зарегистрировали законопроект о реорганизации национальной компании "Энергоатом". Текст законопроекта опубликовали на сайте Рады 10 августа
2022-08-10T11:04
2022-08-10T11:06
энергоатом
кабмин
украина
приватизация
новости
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Украинское госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" преобразуют в частное акционерное общество. Учредителем выступит Кабинет министров Украины. Об этом говорится в тексте законопроекта, зарегистрированного в Раде 9 августа. Документ подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, ранее публично опровергавший слухи о приватизации предприятия.Украинские власти проведут инвентаризацию имущества "Энергоатома" за исключением Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая в марте этого года перешла под контроль России. Законопроектом предлагается запретить заведение дел о банкротстве предприятия в течение 3 лет.В документе также сказано, что 100% акций закрепляются в государственной собственности и "не подлежат передачи управлении". Однако, законом предусмотрено исключение, при котором возможна приватизация, отчуждение или передача в управление объектов хозяйствования. Органами управления акционерным обществом предлагают избрать: общие собрания, наблюдательный совет и правление. Главу правления будет назначать и увольнять правительство Украины. Контролировать правление - наблюдательный совет. Пока в Кабмине не примут решение, руководить "Энергоатомом" продолжит президент компании (с 1 июня 2022 года - Борис Котин, бывший гендиректор ЗАЭС).Необходимость реорганизации госпредприятия в частную компанию в пояснительной записке объяснили соглашением Украины и Европейским банком реконструкции и развития от 15 мая 2014 года (Комплексная программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций), последующими законодательными актами украинского руководства.
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энергоатом, кабмин, украина, приватизация, новости
Энергоатом, Кабмин, Украина, приватизация, Новости

Верховная Рада предложила отдать "Энергоатом" в частные руки

11:04 10.08.2022 (обновлено: 11:06 10.08.2022)
 
© atom.gov.uaЭнергоатом
Энергоатом
© atom.gov.ua
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В украинском парламенте зарегистрировали законопроект о реорганизации национальной компании "Энергоатом". Текст законопроекта опубликовали на сайте Рады 10 августа
Украинское госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" преобразуют в частное акционерное общество. Учредителем выступит Кабинет министров Украины. Об этом говорится в тексте законопроекта, зарегистрированного в Раде 9 августа.
Документ подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, ранее публично опровергавший слухи о приватизации предприятия.

Процедура создания общества предусматривает принятие учредителем решения о преобразовании НАЭК "Энергоатом" в частное акционерное общество…

Украинские власти проведут инвентаризацию имущества "Энергоатома" за исключением Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая в марте этого года перешла под контроль России. Законопроектом предлагается запретить заведение дел о банкротстве предприятия в течение 3 лет.
В документе также сказано, что 100% акций закрепляются в государственной собственности и "не подлежат передачи управлении". Однако, законом предусмотрено исключение, при котором возможна приватизация, отчуждение или передача в управление объектов хозяйствования.
Органами управления акционерным обществом предлагают избрать: общие собрания, наблюдательный совет и правление. Главу правления будет назначать и увольнять правительство Украины. Контролировать правление - наблюдательный совет. Пока в Кабмине не примут решение, руководить "Энергоатомом" продолжит президент компании (с 1 июня 2022 года - Борис Котин, бывший гендиректор ЗАЭС).
Необходимость реорганизации госпредприятия в частную компанию в пояснительной записке объяснили соглашением Украины и Европейским банком реконструкции и развития от 15 мая 2014 года (Комплексная программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций), последующими законодательными актами украинского руководства.
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ЭнергоатомКабминУкраинаприватизацияНовости
 
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