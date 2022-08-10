https://ukraina.ru/20220810/1037468448.html

Даже обсуждать не станут - Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян на Запад

Даже обсуждать не станут - Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян на Запад - 10.08.2022 Украина.ру

Даже обсуждать не станут - Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян на Запад

Еще одно глупое заявление Владимира Зеленского не вызовет реакции на Западе, о нем стоит просто забыть, заявил политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру.

2022-08-10T06:48

2022-08-10T06:48

2022-08-10T06:48

спецоперация

марат баширов

владимир зеленский

украина

россия

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Политолог уверен, европейские страны и США даже не будут говорить об инициативе украинского президента и не заметят ее. России стоит реагировать соответствующим заявлению образом - считает Баширов.По его мнению, интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому он хочет поддерживать такую русофобскую политику, ищет всё время какие-то варианты.Полную версию интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037451829.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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марат баширов, владимир зеленский, украина, россия