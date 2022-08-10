https://ukraina.ru/20220810/1037468448.html
Даже обсуждать не станут - Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян на Запад
Даже обсуждать не станут - Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян на Запад - 10.08.2022 Украина.ру
Даже обсуждать не станут - Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян на Запад
Еще одно глупое заявление Владимира Зеленского не вызовет реакции на Западе, о нем стоит просто забыть, заявил политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру.
2022-08-10T06:48
2022-08-10T06:48
2022-08-10T06:48
спецоперация
марат баширов
владимир зеленский
украина
россия
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Политолог уверен, европейские страны и США даже не будут говорить об инициативе украинского президента и не заметят ее. России стоит реагировать соответствующим заявлению образом - считает Баширов.По его мнению, интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому он хочет поддерживать такую русофобскую политику, ищет всё время какие-то варианты.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037451829.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
марат баширов, владимир зеленский, украина, россия
Спецоперация, Марат Баширов, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Даже обсуждать не станут - Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян на Запад
Еще одно глупое заявление Владимира Зеленского не вызовет реакции на Западе, о нем стоит просто забыть, заявил политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру.
Политолог уверен, европейские страны и США даже не будут говорить об инициативе украинского президента и не заметят ее. России стоит реагировать соответствующим заявлению образом - считает Баширов.
Никак. Не заметить. И не писать ни вам, ни мне об этом, не обсуждать это. Этот человек слишком много времени занимает на страницах российских СМИ. Это слово ради слова, не более того.
По его мнению, интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому он хочет поддерживать такую русофобскую политику, ищет всё время какие-то варианты.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.