Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада - 09.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220809/1037451829.html
Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада
Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада - 09.08.2022 Украина.ру
Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада
Зеленскому нужно озаботиться проблемами своей страны и почитать международное право, рассказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру. Украина.ру, 09.08.2022
2022-08-09T15:03
2022-08-09T15:03
марат баширов
интервью
владимир зеленский
украина
россия
туризм
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037064274_28:14:817:458_1920x0_80_0_0_8b29a77689685525264d381d8cd1d95d.jpg
Зеленскому нужно озаботиться проблемами своей страны и почитать международное право, рассказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру.— Марат Фаатович, Владимир Зеленский хочет, чтобы западные страны закрыли въезд на свою территорию для всех граждан России на год. Также украинский лидер призвал вернуть в Россию граждан, которые ранее покинули страну. В чем логика таких заявлений? — Господину Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы создать такие условия, чтобы украинцы начали возвращаться на родину. По данным ООН, 10 миллионов человек выехали из страны за последние 5 месяцев. Сколько еще до этого выехало - неизвестно, никто не считал.А вообще, мы видим, что интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому Зеленский хочет поддерживать такую русофобскую политику, ищет всё время какие-то варианты.Я бы ему посоветовал почитать международное право, оно достаточно четко регулирует передвижение по миру всех, кто живет на этой планете. Там нет запретов.Есть визовые режимы, которые регулируют перемещение граждан между определенными государствами. Но это не режим запретов, никто не может запретить иранцу, например, подать на визу в Израиль, получить эту визу, если Израиль согласен, и туда приехать.Поэтому это глупость очередная, которую мы каждый раз обсуждаем.— То есть никакой практической цели, например, усиления изоляции России не может быть в этом заявлении?— Это слово ради слова, не более того.— Как на инициативу Зеленского отреагируют европейские страны и США? — Я думаю, никто не заметит этого заявления, никто его даже обсуждать не будет.— А возможно ли вообще полностью закрыть въезд?— Невозможно… В этом мире всё возможно, но для этого нужно разрушить окончательно международное право, все международные договоры, которые заключались десятки лет после Второй мировой войны.— Как, на ваш взгляд, должна ответить Зеленскому Россия? — Никак. Не заметить. И не писать ни вам, ни мне об этом, не обсуждать это. Этот человек слишком много времени занимает на страницах российских СМИ.
https://ukraina.ru/20220809/1037429975.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Александр Светлов
Александр Светлов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037064274_106:0:741:476_1920x0_80_0_0_d1bd0ccff229f76b161af0a79c9157a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
марат баширов, интервью, владимир зеленский, украина, россия, туризм, сша
Марат Баширов, Интервью, Владимир Зеленский, Украина, Россия, туризм, США

Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада

15:03 09.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловМарат Баширов
Марат Баширов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Александр Светлов
Все материалы
Зеленскому нужно озаботиться проблемами своей страны и почитать международное право, рассказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру.
— Марат Фаатович, Владимир Зеленский хочет, чтобы западные страны закрыли въезд на свою территорию для всех граждан России на год. Также украинский лидер призвал вернуть в Россию граждан, которые ранее покинули страну. В чем логика таких заявлений?
— Господину Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы создать такие условия, чтобы украинцы начали возвращаться на родину. По данным ООН, 10 миллионов человек выехали из страны за последние 5 месяцев. Сколько еще до этого выехало - неизвестно, никто не считал.
А вообще, мы видим, что интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому Зеленский хочет поддерживать такую русофобскую политику, ищет всё время какие-то варианты.
Я бы ему посоветовал почитать международное право, оно достаточно четко регулирует передвижение по миру всех, кто живет на этой планете. Там нет запретов.
Есть визовые режимы, которые регулируют перемещение граждан между определенными государствами. Но это не режим запретов, никто не может запретить иранцу, например, подать на визу в Израиль, получить эту визу, если Израиль согласен, и туда приехать.
Поэтому это глупость очередная, которую мы каждый раз обсуждаем.
— То есть никакой практической цели, например, усиления изоляции России не может быть в этом заявлении?
— Это слово ради слова, не более того.
— Как на инициативу Зеленского отреагируют европейские страны и США?
— Я думаю, никто не заметит этого заявления, никто его даже обсуждать не будет.
— А возможно ли вообще полностью закрыть въезд?
— Невозможно… В этом мире всё возможно, но для этого нужно разрушить окончательно международное право, все международные договоры, которые заключались десятки лет после Второй мировой войны.
— Как, на ваш взгляд, должна ответить Зеленскому Россия?
— Никак. Не заметить. И не писать ни вам, ни мне об этом, не обсуждать это. Этот человек слишком много времени занимает на страницах российских СМИ.
07:22
"Должны жить в своем мире": Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиянЗападные страны должны закрыть въезд на свою территорию для всех граждан России на один год, сказал в интервью Washington Post президент Украины Владимир Зеленский
 
Марат БашировИнтервьюВладимир ЗеленскийУкраинаРоссиятуризмСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка
15:10Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год
15:10Есть два сценария. Военный эксперт о том, чем закончится большое наступление ВСУ
15:05На Украине посчитали хейтеров Сталина
15:03Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада
14:57Спиридон Килинкаров: Для властей Украины совершенно не важно, сколько украинцев поляжет
14:41"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии Ротару
14:38Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео
14:18Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон
13:59Евгений Норин: Россия проламывает оборону ВСУ, но нам не хватает пехоты
13:50Транзит российской нефти продолжается вопреки действиям "Укртранснафты" – СМИ
13:41Der Spiegel: Германия потеряет 260 млрд евро из-за Украины
13:38СБУ вербует молодых россиян
13:30Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали
13:10Венгрия Орбана и Украина Зеленского: настоящее против фальшивого
12:59Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"
12:45Хроника событий на Украине на 12:00 9 августа
12:44Волкер и овцы: чего Запад требует от Украины
12:23Звезда "Сватов" начала собирать деньги на украинскую армию
12:09Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео
Лента новостейМолния