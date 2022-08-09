https://ukraina.ru/20220809/1037451829.html

Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада

Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада - 09.08.2022 Украина.ру

Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада

Зеленскому нужно озаботиться проблемами своей страны и почитать международное право, рассказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру. Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T15:03

2022-08-09T15:03

2022-08-09T15:03

марат баширов

интервью

владимир зеленский

украина

россия

туризм

сша

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Зеленскому нужно озаботиться проблемами своей страны и почитать международное право, рассказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру.— Марат Фаатович, Владимир Зеленский хочет, чтобы западные страны закрыли въезд на свою территорию для всех граждан России на год. Также украинский лидер призвал вернуть в Россию граждан, которые ранее покинули страну. В чем логика таких заявлений? — Господину Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы создать такие условия, чтобы украинцы начали возвращаться на родину. По данным ООН, 10 миллионов человек выехали из страны за последние 5 месяцев. Сколько еще до этого выехало - неизвестно, никто не считал.А вообще, мы видим, что интерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому Зеленский хочет поддерживать такую русофобскую политику, ищет всё время какие-то варианты.Я бы ему посоветовал почитать международное право, оно достаточно четко регулирует передвижение по миру всех, кто живет на этой планете. Там нет запретов.Есть визовые режимы, которые регулируют перемещение граждан между определенными государствами. Но это не режим запретов, никто не может запретить иранцу, например, подать на визу в Израиль, получить эту визу, если Израиль согласен, и туда приехать.Поэтому это глупость очередная, которую мы каждый раз обсуждаем.— То есть никакой практической цели, например, усиления изоляции России не может быть в этом заявлении?— Это слово ради слова, не более того.— Как на инициативу Зеленского отреагируют европейские страны и США? — Я думаю, никто не заметит этого заявления, никто его даже обсуждать не будет.— А возможно ли вообще полностью закрыть въезд?— Невозможно… В этом мире всё возможно, но для этого нужно разрушить окончательно международное право, все международные договоры, которые заключались десятки лет после Второй мировой войны.— Как, на ваш взгляд, должна ответить Зеленскому Россия? — Никак. Не заметить. И не писать ни вам, ни мне об этом, не обсуждать это. Этот человек слишком много времени занимает на страницах российских СМИ.

https://ukraina.ru/20220809/1037429975.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

марат баширов, интервью, владимир зеленский, украина, россия, туризм, сша