Бутина назвала единственный способ освободить политзаключенных на Украине - 10.08.2022 Украина.ру
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Бутина назвала единственный способ освободить политзаключенных на Украине
Бутина назвала единственный способ освободить политзаключенных на Украине - 10.08.2022 Украина.ру
Бутина назвала единственный способ освободить политзаключенных на Украине
Чтобы помочь людям, попавшим в украинские тюрьмы за пророссийские взгляды, есть только один способ, рассказала депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью Украина.ру
2022-08-10T07:45
2022-08-10T07:45
андрей косяк
мария бутина
политзаключенные
украина
новости
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По словам политика, освободить их можно только военным путем.Депутат добавила, что для освобождения украинских политзаключенных, необходима полная победа России.По мнению Бутиной, других возможностей для этого не будет.Прочитать интервью полностью можно здесь
https://ukraina.ru/20220305/1033455812.html
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андрей косяк, мария бутина, политзаключенные, украина, новости
Андрей Косяк, Мария Бутина, политзаключенные, Украина, Новости

Бутина назвала единственный способ освободить политзаключенных на Украине

07:45 10.08.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Читать в
Чтобы помочь людям, попавшим в украинские тюрьмы за пророссийские взгляды, есть только один способ, рассказала депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью Украина.ру
По словам политика, освободить их можно только военным путем.
Здесь можно только один рецепт предложить — это денацификация и демилитаризация Украины. Точка. Если вы ждете каких-то других путей — переговоров или выражения возмущения, высмеивания или еще чего-то, — это не поможет.
Мария Бутина
Депутат Государственной Думы России
Депутат добавила, что для освобождения украинских политзаключенных, необходима полная победа России.
Поможет полная денацификация и демилитаризация Украины. И все. Да, это сложно, идет спецоперация, наши ребята воюют как положено. Это профессионалы, которые с головой, с руками, которые прекрасно себя сейчас зарекомендовали. Все, что нужно сейчас сделать со стороны России — это все для фронта, все для победы!
Мария Бутина
Депутат Государственной Думы России
По мнению Бутиной, других возможностей для этого не будет.
Андрей Косяк
5 марта, 17:20
Наблюдатель СЦКК ЛНР Андрей Косяк освобожден после взятия СтаробельскаОфицер представительства ЛНР в СЦКК Андрей Косяк, пробывший в плену 143 дня, освобожден. Об этом 5 марта сообщило издание «Донбасс сегодня» со ссылкой на эксперта центра военно-политической журналистики Бориса Рожина
Прочитать интервью полностью можно здесь
 
Андрей КосякМария БутинаполитзаключенныеУкраинаНовости
 
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