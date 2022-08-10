Бутина назвала единственный способ освободить политзаключенных на Украине

Поможет полная денацификация и демилитаризация Украины. И все. Да, это сложно, идет спецоперация, наши ребята воюют как положено. Это профессионалы, которые с головой, с руками, которые прекрасно себя сейчас зарекомендовали. Все, что нужно сейчас сделать со стороны России — это все для фронта, все для победы!

Мария Бутина Депутат Государственной Думы России Депутат Государственной Думы России