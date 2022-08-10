Бутина назвала единственный способ освободить политзаключенных на Украине
Чтобы помочь людям, попавшим в украинские тюрьмы за пророссийские взгляды, есть только один способ, рассказала депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью Украина.ру
По словам политика, освободить их можно только военным путем.
Здесь можно только один рецепт предложить — это денацификация и демилитаризация Украины. Точка. Если вы ждете каких-то других путей — переговоров или выражения возмущения, высмеивания или еще чего-то, — это не поможет.
Депутат добавила, что для освобождения украинских политзаключенных, необходима полная победа России.
Поможет полная денацификация и демилитаризация Украины. И все. Да, это сложно, идет спецоперация, наши ребята воюют как положено. Это профессионалы, которые с головой, с руками, которые прекрасно себя сейчас зарекомендовали. Все, что нужно сейчас сделать со стороны России — это все для фронта, все для победы!
По мнению Бутиной, других возможностей для этого не будет.
5 марта, 17:20Наблюдатель СЦКК ЛНР Андрей Косяк освобожден после взятия СтаробельскаОфицер представительства ЛНР в СЦКК Андрей Косяк, пробывший в плену 143 дня, освобожден. Об этом 5 марта сообщило издание «Донбасс сегодня» со ссылкой на эксперта центра военно-политической журналистики Бориса Рожина
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