Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Соледаре - 10.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Соледаре
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Соледаре - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Соледаре
Противник сохраняет опорные пункты к северу от Соледара и не дает начать штурм, поэтому ВС РФ придется взять Яковлевку и Белогоровку и это позволит усилить нажим на город, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-10T07:30
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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все "пристрелено".По его мнению, тоже самое происходит с Артемовском, там российские войска закрепились на восточных окраинах и к юго-востоку от города противник оказывает сопротивление на линии Зайцево — Кодема.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037402811.html
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рожин, всу, вс рф, новости
Рожин, ВСУ, ВС РФ, Новости

Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Соледаре

07:30 10.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Противник сохраняет опорные пункты к северу от Соледара и не дает начать штурм, поэтому ВС РФ придется взять Яковлевку и Белогоровку и это позволит усилить нажим на город, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все "пристрелено".
Другое дело, что противник сохраняет опорные пункты к северу от города и не дает начать штурм с севера. То есть нам еще придется взять Яковлевку и Белогоровку. Это позволит усилить нажим на Соледар с севера. А в случае взятия Бахмутского мы сможем начать штурм юго-восточных окраин города.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его мнению, тоже самое происходит с Артемовском, там российские войска закрепились на восточных окраинах и к юго-востоку от города противник оказывает сопротивление на линии Зайцево — Кодема.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
подразделение «Талиба» взяло населенный пункт Камышеваха - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 05:15
Баранец объяснил, почему освободить Соледар будет труднее, чем АртемовскРоссийской армии освободить Соледар от ВСУ будет труднее, чем Артемовск, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
 
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