Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Соледаре
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Противник сохраняет опорные пункты к северу от Соледара и не дает начать штурм, поэтому ВС РФ придется взять Яковлевку и Белогоровку и это позволит усилить нажим на город, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все "пристрелено".
Другое дело, что противник сохраняет опорные пункты к северу от города и не дает начать штурм с севера. То есть нам еще придется взять Яковлевку и Белогоровку. Это позволит усилить нажим на Соледар с севера. А в случае взятия Бахмутского мы сможем начать штурм юго-восточных окраин города.
По его мнению, тоже самое происходит с Артемовском, там российские войска закрепились на восточных окраинах и к юго-востоку от города противник оказывает сопротивление на линии Зайцево — Кодема.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.