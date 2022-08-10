https://ukraina.ru/20220810/1037451048.html

Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Соледаре

Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Соледаре - 10.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Соледаре

Противник сохраняет опорные пункты к северу от Соледара и не дает начать штурм, поэтому ВС РФ придется взять Яковлевку и Белогоровку и это позволит усилить нажим на город, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-10T07:30

2022-08-10T07:30

2022-08-10T07:30

рожин

всу

вс рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036810723_0:45:3026:1747_1920x0_80_0_0_c5a1d9f903df00e239e67e62ef0eb22f.jpg

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все "пристрелено".По его мнению, тоже самое происходит с Артемовском, там российские войска закрепились на восточных окраинах и к юго-востоку от города противник оказывает сопротивление на линии Зайцево — Кодема.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037402811.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рожин, всу, вс рф, новости