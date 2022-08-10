Мария Бутина рассказала о пытках в американских тюрьмах
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Условия для заключенных в американских тюрьмах являются далеко не гуманными, и они только ухудшаются, рассказала депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью Украина.ру
По словам политика, в исправительных учреждениях США широко применяются психологические пытки по отношению к заключенным, в том числе к гражданам России.
Я, к сожалению, пережила и отсутствие сна, и унижение моего достоинства как женщины, когда включают звуки различные. Карцер много месяцев. Все эти моменты на сегодняшний день применяют еще более широко в отношении именно наших. Предвзятое отношение есть со стороны [администрации].
Бутина подчеркнула, что со стороны заключенных отношение к ней было сочувственным, в том числе со стороны чернокожих.
Чернокожие меня очень поддерживали, потому что многих из них… Как большинство чернокожих сидит в Америке, если их всего 13%? Потому что, очевидно — люди без образования вовлечены в противоправную деятельность. Просто их убирают с улиц, зачищают, запирают в тюрьмах и заставляют работать бесплатно.
Депутат напомнила, что в США, согласно конституции, рабство отменено везде, кроме тюрем. В результате чего в тюрьмах практикуется бесплатный рабский труд, а США в настоящий момент – "самая сидящая страна в мире".
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Полностью интервью можно прочитать здесь.