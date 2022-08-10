Мария Бутина рассказала о пытках в американских тюрьмах

Чем и кем пытают в тюрьмах США и Украины. Сравнение книг Бутиной и Вышинского

Во вторник, 23 февраля, суд приговорил к семи годам лишения свободы Сергея Стерненко - украинского националиста и активиста. Быт украинских тюрем - то, что может ждать Стерненко за решёткой, описал в своих мемуарах «Жил напротив тюрьмы» журналист Кирилл Вышинский