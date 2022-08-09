Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка - 09.08.2022 Украина.ру
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Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка
Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка - 09.08.2022 Украина.ру
Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка
В тюрьмах США и стран Европы находятся многие россияне, и зачастую без вины, рассказала депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью Украина.ру
2022-08-09T15:15
2022-08-09T15:15
мария бутина
сша
россия
политзаключенные
обмен
новости
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Политик напомнила, что в настоящий момент российской стороной прорабатывается вариант обмена заключенными с США, и благодаря этой практике удалось добиться некоторых успехов.По словам Бутиной, в настоящий момент обсуждаются идея обмена двух граждан США. Есть сведения, Россия хочет видеть в числе тех, кого поменяют, россиян, которые находятся сейчас в странах НАТО.Мария Бутина считает, что обмен должен быть равноценным, "два на два". По ее мнению, США согласятся обменять двух любых заключенных на американского разведчика Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиненную в контрабанде наркотиков.Политик предложила строить политику обмена, отталкиваясь именно от этого факта.Прочитать интервью полностью можно здесь
https://ukraina.ru/20220807/1037383150.html
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мария бутина, сша, россия, политзаключенные, обмен, новости
Мария Бутина, США, Россия, политзаключенные, обмен, Новости

Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка

15:15 09.08.2022
 
© AP / Evan VucciБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP / Evan Vucci
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В тюрьмах США и стран Европы находятся многие россияне, и зачастую без вины, рассказала депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью Украина.ру
Политик напомнила, что в настоящий момент российской стороной прорабатывается вариант обмена заключенными с США, и благодаря этой практике удалось добиться некоторых успехов.

К счастью, нам удалось вернуть Константина Ярошенко, это российский летчик, он находился более 12 лет в заключении в Соединенных Штатах. Его вернули, но сейчас очередь Виктора Бута.

Мария Бутина
Депутат Государственной Думы России
По словам Бутиной, в настоящий момент обсуждаются идея обмена двух граждан США. Есть сведения, Россия хочет видеть в числе тех, кого поменяют, россиян, которые находятся сейчас в странах НАТО.
Думаю, что это нормально и справедливо. Соединенные Штаты сегодня говорят о том, что они — доминанта в НАТО, что они ключевая сторона, принимающая решение на Европейском континенте. Поэтому где бы Россия ни показала россиянина, которого можно добавить в обмен — пусть дальше Америка сама договаривается с этой страной.
Мария Бутина
Депутат Государственной Думы России
Мария Бутина считает, что обмен должен быть равноценным, "два на два". По ее мнению, США согласятся обменять двух любых заключенных на американского разведчика Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиненную в контрабанде наркотиков.

Поэтому, если уж мы говорим про скорейшее разрешение этого вопроса, а Байдену и тот и другой американец, и Вилан, и Грайнер, баскетболистка-наркоманка, — очень нужны, потому что вторая — баскетболистка — чернокожая лесбиянка со всеми вытекающими, наркоманка. Для Байдена это прямо его электорат. Поэтому ему, в преддверии осенних выборов промежуточных в парламент, это очень нужно.

Мария Бутина
Депутат Государственной Думы России
Политик предложила строить политику обмена, отталкиваясь именно от этого факта.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 16:38
Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболисткиПравительство США готово пойти на "экстраординарные" меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Об этом заявила 6 августа официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер
Прочитать интервью полностью можно здесь
 
Мария БутинаСШАРоссияполитзаключенныеобменНовости
 
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