Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка
© AP / Evan VucciБайден
© AP / Evan Vucci
В тюрьмах США и стран Европы находятся многие россияне, и зачастую без вины, рассказала депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью Украина.ру
Политик напомнила, что в настоящий момент российской стороной прорабатывается вариант обмена заключенными с США, и благодаря этой практике удалось добиться некоторых успехов.
К счастью, нам удалось вернуть Константина Ярошенко, это российский летчик, он находился более 12 лет в заключении в Соединенных Штатах. Его вернули, но сейчас очередь Виктора Бута.
По словам Бутиной, в настоящий момент обсуждаются идея обмена двух граждан США. Есть сведения, Россия хочет видеть в числе тех, кого поменяют, россиян, которые находятся сейчас в странах НАТО.
Думаю, что это нормально и справедливо. Соединенные Штаты сегодня говорят о том, что они — доминанта в НАТО, что они ключевая сторона, принимающая решение на Европейском континенте. Поэтому где бы Россия ни показала россиянина, которого можно добавить в обмен — пусть дальше Америка сама договаривается с этой страной.
Мария Бутина считает, что обмен должен быть равноценным, "два на два". По ее мнению, США согласятся обменять двух любых заключенных на американского разведчика Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиненную в контрабанде наркотиков.
Поэтому, если уж мы говорим про скорейшее разрешение этого вопроса, а Байдену и тот и другой американец, и Вилан, и Грайнер, баскетболистка-наркоманка, — очень нужны, потому что вторая — баскетболистка — чернокожая лесбиянка со всеми вытекающими, наркоманка. Для Байдена это прямо его электорат. Поэтому ему, в преддверии осенних выборов промежуточных в парламент, это очень нужно.
Политик предложила строить политику обмена, отталкиваясь именно от этого факта.
7 августа, 16:38Белый дом готов на "экстраординарные" меры для освобождения американской баскетболисткиПравительство США готово пойти на "экстраординарные" меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Об этом заявила 6 августа официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер
Прочитать интервью полностью можно здесь