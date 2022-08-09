https://ukraina.ru/20220809/1037455330.html

Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка

Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка - 09.08.2022 Украина.ру

Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка

В тюрьмах США и стран Европы находятся многие россияне, и зачастую без вины, рассказала депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью Украина.ру

2022-08-09T15:15

2022-08-09T15:15

2022-08-09T15:15

мария бутина

сша

россия

политзаключенные

обмен

новости

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Политик напомнила, что в настоящий момент российской стороной прорабатывается вариант обмена заключенными с США, и благодаря этой практике удалось добиться некоторых успехов.По словам Бутиной, в настоящий момент обсуждаются идея обмена двух граждан США. Есть сведения, Россия хочет видеть в числе тех, кого поменяют, россиян, которые находятся сейчас в странах НАТО.Мария Бутина считает, что обмен должен быть равноценным, "два на два". По ее мнению, США согласятся обменять двух любых заключенных на американского разведчика Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиненную в контрабанде наркотиков.Политик предложила строить политику обмена, отталкиваясь именно от этого факта.Прочитать интервью полностью можно здесь

https://ukraina.ru/20220807/1037383150.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мария бутина, сша, россия, политзаключенные, обмен, новости