Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к наступлению на Донбасс
08:46 09.08.2022 (обновлено: 08:54 09.08.2022)
Украинские военные готовились к нападению на Донбасс, чтобы "возможно, пойти дальше", рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов
Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше. Это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе украинской армии об этом часто разговаривали. И иногда доводили эти сведения рядовому составу
Он добавил, что украинские командиры говорили и про то, что западные партнеры при наступлении на Донбассе должны оказать помощь вооружением и даже ввести свои войска, если украинская армия "пойдет против России".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.