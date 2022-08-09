https://ukraina.ru/20220809/1037432600.html

Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к наступлению на Донбасс

Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к наступлению на Донбасс - 09.08.2022 Украина.ру

Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к наступлению на Донбасс

Украинские военные готовились к нападению на Донбасс, чтобы "возможно, пойти дальше", рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов

2022-08-09T08:46

2022-08-09T08:46

2022-08-09T08:54

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донбасс

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Он добавил, что украинские командиры говорили и про то, что западные партнеры при наступлении на Донбассе должны оказать помощь вооружением и даже ввести свои войска, если украинская армия "пойдет против России".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военнопленный, новости, украина, россия, донбасс