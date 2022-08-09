Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к наступлению на Донбасс - 09.08.2022 Украина.ру
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Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к наступлению на Донбасс
Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к наступлению на Донбасс - 09.08.2022 Украина.ру
Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к наступлению на Донбасс
Украинские военные готовились к нападению на Донбасс, чтобы "возможно, пойти дальше", рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов
2022-08-09T08:46
2022-08-09T08:54
военнопленный
новости
украина
россия
донбасс
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Он добавил, что украинские командиры говорили и про то, что западные партнеры при наступлении на Донбассе должны оказать помощь вооружением и даже ввести свои войска, если украинская армия "пойдет против России".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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военнопленный, новости, украина, россия, донбасс
военнопленный, Новости, Украина, Россия, Донбасс

Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к наступлению на Донбасс

08:46 09.08.2022 (обновлено: 08:54 09.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military UkraineВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military Ukraine
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Украинские военные готовились к нападению на Донбасс, чтобы "возможно, пойти дальше", рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов
Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше. Это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе украинской армии об этом часто разговаривали. И иногда доводили эти сведения рядовому составу
Вадим Агафонов
Пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков
Он добавил, что украинские командиры говорили и про то, что западные партнеры при наступлении на Донбассе должны оказать помощь вооружением и даже ввести свои войска, если украинская армия "пойдет против России".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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