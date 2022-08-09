https://ukraina.ru/20220809/1037379654.html

Военный эксперт описал два сценария развития событий на херсонском направлении

Военный эксперт описал два сценария развития событий на херсонском направлении - 09.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт описал два сценария развития событий на херсонском направлении

На херсонско-николаевском фронте развитие событий может пойти по одному из двух вариантов, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-09T06:30

2022-08-09T06:30

2022-08-09T06:30

спецоперация

юрий кнутов

сво

херсон

николаев

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новости

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По словам эксперта, на херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Там есть войска, которые имеют восьмилетнюю подготовку под контролем натовцев. Они хорошо вооружены, они умеют правильно мыслить в ходе боевых действий. Они переброшены на Херсон, чтобы начать там наступление.Но мы должны исходить из того, что наше командование мыслит на несколько ходов вперед, полагает эксперт. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве, подчеркнул Кнутов.

https://ukraina.ru/20220805/1037321166.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

юрий кнутов, сво, херсон, николаев, всу, новости