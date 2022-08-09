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Военный эксперт описал два сценария развития событий на херсонском направлении
Военный эксперт описал два сценария развития событий на херсонском направлении - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт описал два сценария развития событий на херсонском направлении
На херсонско-николаевском фронте развитие событий может пойти по одному из двух вариантов, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-09T06:30
2022-08-09T06:30
2022-08-09T06:30
спецоперация
юрий кнутов
сво
херсон
николаев
всу
новости
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По словам эксперта, на херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Там есть войска, которые имеют восьмилетнюю подготовку под контролем натовцев. Они хорошо вооружены, они умеют правильно мыслить в ходе боевых действий. Они переброшены на Херсон, чтобы начать там наступление.Но мы должны исходить из того, что наше командование мыслит на несколько ходов вперед, полагает эксперт. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве, подчеркнул Кнутов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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юрий кнутов, сво, херсон, николаев, всу, новости
Спецоперация, Юрий Кнутов, СВО, Херсон, Николаев, ВСУ, Новости
Военный эксперт описал два сценария развития событий на херсонском направлении
На херсонско-николаевском фронте развитие событий может пойти по одному из двух вариантов, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
По словам эксперта, на херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Там есть войска, которые имеют восьмилетнюю подготовку под контролем натовцев. Они хорошо вооружены, они умеют правильно мыслить в ходе боевых действий. Они переброшены на Херсон, чтобы начать там наступление.
Сегодня есть два сценария этого наступления. Первый сценарий — противник может прорваться и углубиться, но так как эта местность степная, мы можем накрыть его авиацией и артиллерией, перейти в контрнаступление и на его плечах подойти к Николаеву. Это будет как на Курской дуге. Этот сценарий вполне вероятен. Второй сценарий — мы будем держать оборону и изматывать врага до такой степени, пока это ему не надоест. Из-за больших потерь его боевой дух снизится. Мы сможем прорвать оборону и двинуться вперед.
Юрий Кнутов.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Но мы должны исходить из того, что наше командование мыслит на несколько ходов вперед, полагает эксперт. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве, подчеркнул Кнутов.