https://ukraina.ru/20220808/1037413439.html
"Русские деньги не пахнут": грузинский премьер обвинил Саакашвили в пророссийской политике
"Русские деньги не пахнут": грузинский премьер обвинил Саакашвили в пророссийской политике - 08.08.2022 Украина.ру
"Русские деньги не пахнут": грузинский премьер обвинил Саакашвили в пророссийской политике
Михаил Саакашвили передал России стратегические объекты, отменил визовый режим и не вводил против Москвы никаких санкций, заявил 8 августа в беседе с журналистами глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили
2022-08-08T15:12
2022-08-08T15:12
2022-08-08T15:12
грузия
саакашвили
южная осетия
новости
санкции
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Политик рассказал об этом во время посещения кладбища в Мухатгведи, где возведен мемориал погибшим в конфликте в Южной Осетии грузинским солдатам. Гарибашвили призвал оппозицию из партии Саакашвили "Единое национальное движение" не спекулировать на патриотизме.Сам конфликт 2008 года Гарибашвили назвал "трагической войной". По его словам, причиной трагедии стали "предательство Саакашвили и его команды, их провокационные и безрассудные шаги обусловили то, что они не смогли избежать этой трагической войны", - заявил премьер.Ранее грузинские власти заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.
https://ukraina.ru/20220808/1037404855.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
грузия, саакашвили, южная осетия, новости, санкции
"Русские деньги не пахнут": грузинский премьер обвинил Саакашвили в пророссийской политике
Михаил Саакашвили передал России стратегические объекты, отменил визовый режим и не вводил против Москвы никаких санкций, заявил 8 августа в беседе с журналистами глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили
Политик рассказал об этом во время посещения кладбища в Мухатгведи, где возведен мемориал погибшим в конфликте в Южной Осетии грузинским солдатам. Гарибашвили призвал оппозицию из партии Саакашвили "Единое национальное движение" не спекулировать на патриотизме.
Когда они выступают и изображают большой патриотизм, я хочу им напомнить: спустя несколько месяцев после августовской войны 2008 года Саакашвили начал передачу стратегических объектов российским государственным организациям... Помним сказанную тогда фразу, что русские деньги не пахнут. Во-вторых, правительство Саакашвили в одностороннем порядке отменило визовый режим для граждан России. В-третьих, после войны правительство Саакашвили не предприняло никаких действий, даже по организации санкций против России из-за оккупации.
Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии
Сам конфликт 2008 года Гарибашвили назвал "трагической войной". По его словам, причиной трагедии стали "предательство Саакашвили и его команды, их провокационные и безрассудные шаги обусловили то, что они не смогли избежать этой трагической войны", - заявил премьер.
Ранее грузинские власти заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.