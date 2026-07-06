"Испугались, что тела разрушат картинку": Мирошник объяснил отказ Киева от погибших - 06.07.2026 Украина.ру
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"Испугались, что тела разрушат картинку": Мирошник объяснил отказ Киева от погибших
"Испугались, что тела разрушат картинку": Мирошник объяснил отказ Киева от погибших - 06.07.2026 Украина.ру
"Испугались, что тела разрушат картинку": Мирошник объяснил отказ Киева от погибших
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник объяснил, почему киевский режим отказался забирать тела своих погибших военных из освобождённой Константиновки. Об этом он написал в своём Телеграм-канале,
2026-07-06T11:16
2026-07-06T11:16
новости
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"В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку надуманных "побед". Перед саммитом НАТО в Анкаре им этого совсем не хочется. Они же намерены там просить деньги под будущие "перемоги"", — заявил Мирошник.Ранее Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по выдаче тел погибших боевиков ВСУ, однако Украина отказалась. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Президент назвал это ключом к контролю над всей территорией ДНР. Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, константиновка, киев, мирошник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, генштаб
Новости, Россия, Константиновка, Киев, Мирошник, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Генштаб

"Испугались, что тела разрушат картинку": Мирошник объяснил отказ Киева от погибших

11:16 06.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкУкраина создает "кровавый фон" Генассамблее ООН, 14 мирных убито и 103 ранено за трое суток, заявил Мирошник
Украина создает кровавый фон Генассамблее ООН, 14 мирных убито и 103 ранено за трое суток, заявил Мирошник - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник объяснил, почему киевский режим отказался забирать тела своих погибших военных из освобождённой Константиновки. Об этом он написал в своём Телеграм-канале,
"В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку надуманных "побед". Перед саммитом НАТО в Анкаре им этого совсем не хочется. Они же намерены там просить деньги под будущие "перемоги"", — заявил Мирошник.
Ранее Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по выдаче тел погибших боевиков ВСУ, однако Украина отказалась.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Президент назвал это ключом к контролю над всей территорией ДНР.
Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
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