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Politico: восточный фланг НАТО готовится к конфликту с Россией без помощи США
Politico: восточный фланг НАТО готовится к конфликту с Россией без помощи США - 06.07.2026 Украина.ру
Politico: восточный фланг НАТО готовится к конфликту с Россией без помощи США
Граничащие с Россией и Белоруссией страны альянса ускоренно милитаризируются и готовятся полагаться на собственные силы в первые дни возможного конфликта. Об этом сообщает издание Politico
2026-07-06T10:49
2026-07-06T10:49
2026-07-06T11:45
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Финляндия развивает модель "тотальной обороны" и может мобилизовать почти 870 тысяч резервистов при населении в 5,6 миллиона человек. Польша строит систему укреплений "Восточный щит" вдоль границ с Белоруссией и Калининградом и разворачивает противодроновую систему SAN. Стоимость "Щита" — около 10 миллиардов евро, SAN — до 4 миллиардов. Литва и другие страны Балтии оборудуют Балтийскую линию обороны: колючая проволока, бетонные "зубы дракона", противотанковые рвы и бункеры.Ранее Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении России на НАТО провокацией, заставляющей жителей западных стран тратить больше на оборону. Подробнее – в материале Путин: каждый, кто боится нападения России на НАТО, должен спросить себя "зачем?"Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, Politico, Мир без границ
Politico: восточный фланг НАТО готовится к конфликту с Россией без помощи США
10:49 06.07.2026 (обновлено: 11:45 06.07.2026)
Граничащие с Россией и Белоруссией страны альянса ускоренно милитаризируются и готовятся полагаться на собственные силы в первые дни возможного конфликта. Об этом сообщает издание Politico