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Не под Херсон. Военный эксперт Баранец о том, куда ВСУ побегут из Донбасса

Не под Херсон. Военный эксперт Баранец о том, куда ВСУ побегут из Донбасса - 08.08.2022 Украина.ру

Не под Херсон. Военный эксперт Баранец о том, куда ВСУ побегут из Донбасса

Еще полтора месяца назад киевский режим говорил о генеральном сражении под Херсоном. Зеленский поставил задачу утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-08-08T11:00

2022-08-08T11:00

2022-08-08T11:00

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Сейчас пришла новая информация. Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение, добавил Баранец.Вроде бы херсонская группировка ВСУ сейчас направится в Николаев. Потому что в Николаеве – серьезная часть населения настроена антироссийски, и потому что там собран очень серьезный украинский кулак. Чтобы его покрошить, нам потребуются очень серьезные усилия, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс, херсон