Хроника событий на Украине на утро 8 августа - 08.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
https://ukraina.ru/20220808/1037396064.html
Хроника событий на Украине на утро 8 августа
Хроника событий на Украине на утро 8 августа - 08.08.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на утро 8 августа
Украина нанесла удар по Мелитополю. В Запорожской области рассказали о референдуме. В ООН заявили о самоубийственности атак на ЗАЭС. ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту
2022-08-08T09:31
2022-08-08T10:11
спецоперация
хроники
эксклюзив
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Об ударе Украины по Мелитополю сообщил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.«Слава богу и ПВО России! Этой ночью ПВО России защитила жителей Мелитополя от очередных ракетных ударов шайки наркоманов и нацистов», — заявил Рогов.Как сообщил воюющий в Вооружённых силах Украины лидер С14 Евгений Карась, удар был нанесён из РСЗО HIMARS.«Мелитополь не мог не присоединиться к дискотеке MC HIMARS этой ночью! Там, возможно, тоже аэродром», — отметил Карась.При этом обстрелы не уменьшают решимость Запорожской области порвать с Украиной.«Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией и обратного пути не будет. Поэтому режиму Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией», — сказал в комментарии РИА Новости Рогов.По его словам, в Киеве знают настроение людей на освобожденных территориях и их стремление вернуться в Россию, поэтому разводят истерику и пытаются угрожать мирному населению, осуществляя обстрелы гражданской инфраструктуры.«Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», — заявил Рогов.Он также рассказал о том, что скоро объявят дату референдума по поводу будущего Запорожской области.«Подготовка к проведению референдума уже ведётся. Его проведение намечено на сентябрь. Точная дата референдума определяется и в ближайшее время будет публично объявлена», — заявил Рогов.Таким образом, судя по его словам, обстрелы ВСУ не поколеблют решимости провести референдум.Обеспокоенность ООН«Атаки на Запорожскую АЭС самоубийственны, они должны прекратиться», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Токио.«Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», — отметил Гутерреш.Ранее власти Энергодара сообщили, что украинские войска в ночь на воскресенье, 7 августа, нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции.«При подлёте к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 м», — сообщила пресс-служба ВГА Запорожской области.Обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС, в случае повреждения сооружения, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, подчеркнули в администрации города.«Несмотря на высокий уровень защиты от аварий, предусмотренный при строительстве атомной станции, ВСУ предпринимают попытки к ее уничтожению или значительному нарушению ключевых процессов функционирования. С каждым днем артудары наносятся всё ближе к энергоблокам, что несет непосредственную угрозу жизни сотен тысяч мирных граждан на территории Украины, а также стран Европы и Азии», — сообщил представитель администрации Энергодара в комментарии РИА «Новости».Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев вечером 6 августа, украинские военные регулярно прибегают к провокациям на радиационно опасных объектах.«Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооружёнными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской ,Народных Республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», — отметил Мизинцев.Он обрисовал крайне неприятные перспективы развития ситуации.«Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3 000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации», — указал Мизинцев.В Минобороны РФ в очередной раз призвали Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.И снова мостУкраинская армия нанесла очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области, несущие элементы конструкции не пострадали.«Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновской мост. Был один прилёт, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать. Критических разрушений нет, несущие элементы транспортного перехода не пострадали», — сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, ВСУ наносили удары из американской РСЗО HIMARS, большую часть ракет перехватила система ПВО.Замглавы администрации региона подчеркнул, что власти обязательно восстановят мост и запустят движение.О том, что украинские военные ударили по Антоновскому мосту сообщил и боец ВСУ Карась.«Херсонский мост таки да. И говорят, что кроме Новой Каховки (2-й мост) также и прилёты в Дарьевке (3-й)», — опубликовал он фотографию удара по Антоновскому мосту.Все эти три моста, соединяющие правобережную и левобережную Херсонщину, пытаются разрушить Вооружённые силы Украины.В конце июля движение по Антоновскому мосту после очередной атаки украинских войск перекрыли из-за повреждения пролетов. На этой неделе планировалось завершить ремонт.Российские военные организовали переправу — понтонный паром, который перевозит через реку людей и транспорт.
https://ukraina.ru/20220807/1037385309.html
https://ukraina.ru/20220807/1037382326.html
https://ukraina.ru/20220807/1037377420.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив

Хроника событий на Украине на утро 8 августа

09:31 08.08.2022 (обновлено: 10:11 08.08.2022)
 
© Фото : Євген Карась / TelegramАнтоновский мост удар
Антоновский мост удар - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украина нанесла удар по Мелитополю. В Запорожской области рассказали о референдуме. В ООН заявили о самоубийственности атак на ЗАЭС. ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту
Об ударе Украины по Мелитополю сообщил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Слава богу и ПВО России! Этой ночью ПВО России защитила жителей Мелитополя от очередных ракетных ударов шайки наркоманов и нацистов», — заявил Рогов.
Как сообщил воюющий в Вооружённых силах Украины лидер С14 Евгений Карась, удар был нанесён из РСЗО HIMARS.
«Мелитополь не мог не присоединиться к дискотеке MC HIMARS этой ночью! Там, возможно, тоже аэродром», — отметил Карась.
При этом обстрелы не уменьшают решимость Запорожской области порвать с Украиной.
«Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией и обратного пути не будет. Поэтому режиму Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией», — сказал в комментарии РИА Новости Рогов.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 19:00Спецоперация
Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на УкраинеВ украинских Воздушных силах рассказали о потребностях. Украина обстреляла Запорожскую АЭС из реактивной артиллерии
По его словам, в Киеве знают настроение людей на освобожденных территориях и их стремление вернуться в Россию, поэтому разводят истерику и пытаются угрожать мирному населению, осуществляя обстрелы гражданской инфраструктуры.
«Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», — заявил Рогов.
Он также рассказал о том, что скоро объявят дату референдума по поводу будущего Запорожской области.
«Подготовка к проведению референдума уже ведётся. Его проведение намечено на сентябрь. Точная дата референдума определяется и в ближайшее время будет публично объявлена», — заявил Рогов.
Таким образом, судя по его словам, обстрелы ВСУ не поколеблют решимости провести референдум.
Обеспокоенность ООН
«Атаки на Запорожскую АЭС самоубийственны, они должны прекратиться», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Токио.
«Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», — отметил Гутерреш.
Ранее власти Энергодара сообщили, что украинские войска в ночь на воскресенье, 7 августа, нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
F-16
Вчера, 16:18Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 7 августаУкраинские военные продолжают нести потери. Украинские военные лётчики рассказали, какие самолёты им нужны. В Запорожской области осудили МАГАТЭ за бездействие в отношении украинских обстрелов ЗАЭС
«При подлёте к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 м», — сообщила пресс-служба ВГА Запорожской области.
Обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС, в случае повреждения сооружения, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, подчеркнули в администрации города.
«Несмотря на высокий уровень защиты от аварий, предусмотренный при строительстве атомной станции, ВСУ предпринимают попытки к ее уничтожению или значительному нарушению ключевых процессов функционирования. С каждым днем артудары наносятся всё ближе к энергоблокам, что несет непосредственную угрозу жизни сотен тысяч мирных граждан на территории Украины, а также стран Европы и Азии», — сообщил представитель администрации Энергодара в комментарии РИА «Новости».
Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев вечером 6 августа, украинские военные регулярно прибегают к провокациям на радиационно опасных объектах.
«Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооружёнными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской ,Народных Республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии», — отметил Мизинцев.
Кривонос - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 12:26Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 7 августаУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс. У Минобороны Украины наметился конфликт со спецназовцами. Западные СМИ озаботились судьбой предоставленного Украине оружия
Он обрисовал крайне неприятные перспективы развития ситуации.
«Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3 000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации», — указал Мизинцев.
В Минобороны РФ в очередной раз призвали Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.
И снова мост
Украинская армия нанесла очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области, несущие элементы конструкции не пострадали.
«Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновской мост. Был один прилёт, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать. Критических разрушений нет, несущие элементы транспортного перехода не пострадали», — сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 10:27Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 7 августаНа Украину прибыло первое судно с начала спецоперации, готовится к открытию ещё один порт в "зерновом коридоре". Украина готовит провокацию в Славянске и продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для прикрытия
По словам Стремоусова, ВСУ наносили удары из американской РСЗО HIMARS, большую часть ракет перехватила система ПВО.
Замглавы администрации региона подчеркнул, что власти обязательно восстановят мост и запустят движение.
О том, что украинские военные ударили по Антоновскому мосту сообщил и боец ВСУ Карась.
«Херсонский мост таки да. И говорят, что кроме Новой Каховки (2-й мост) также и прилёты в Дарьевке (3-й)», — опубликовал он фотографию удара по Антоновскому мосту.
Все эти три моста, соединяющие правобережную и левобережную Херсонщину, пытаются разрушить Вооружённые силы Украины.
В конце июля движение по Антоновскому мосту после очередной атаки украинских войск перекрыли из-за повреждения пролетов. На этой неделе планировалось завершить ремонт.
Российские военные организовали переправу — понтонный паром, который перевозит через реку людей и транспорт.
 
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10:17Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью
10:12Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью
10:10Военный эксперт Баранец объяснил, почему РФ сразу не стерла ВСУ в Авдеевке с лица земли
10:01Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны
09:53Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево
09:50Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы
09:31Хроника событий на Украине на утро 8 августа
09:24Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ
09:10Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками "Азова"*
08:49Против тех, кто хочет в Россию. Режим Зеленского готовит провокации и не будет сдаваться
08:40Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией"
08:40Востоковед рассказал, почему в Китае США называют "бумажным тигром"
08:39"Возвращайся домой и не оглядывайся": немцы в ярости после новых слов Мельника о нацистах
08:35Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения
08:28Владислав Лобаев о том, как украинская разведка ведет войну против российских оружейников
08:25Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"
08:20Эксперт: "Сейчас Россия в информационной войне не проигрывает"
08:18В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус
08:10Эксперт-международник Бовт рассказал о том, зачем США новое соглашение с Россией
08:05Политолог Бовт рассказал, почему косовский кризис заморозили на месяц
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