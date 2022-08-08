Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией" - 08.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией"
Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией" - 08.08.2022 Украина.ру
Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией"
Публикации в прессе Великобритании, в которых предсказывают раскол между Францией и Германией с одной стороны, и Еврокомиссией с другой, не следует воспринимать буквально, рассказал политолог и журналист Георгий Бовт.
2022-08-08T08:40
2022-08-08T08:40
георгий бовт
германия
франция
евросоюз
новости
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По мнению эксперта, на настоящий момент таких радикальных противоречий не существует.Бовт отметил, что, безусловно, Германия и Франция занимают более миролюбивую позицию относительно России, в отличие от Польши и стран Балтии. Однако для отношений внутри Евросоюза это противоречия не критичны.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037279421.html
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георгий бовт, германия, франция, евросоюз, новости

Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией"

08:40 08.08.2022
 
© AP / John ThysОлаф Шольц Эмманюэль Макрон
Олаф Шольц Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP / John Thys
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Публикации в прессе Великобритании, в которых предсказывают раскол между Францией и Германией с одной стороны, и Еврокомиссией с другой, не следует воспринимать буквально, рассказал политолог и журналист Георгий Бовт.
По мнению эксперта, на настоящий момент таких радикальных противоречий не существует.
Я не верю в это. Это какие-то алармистские публикации. Западная пресса вообще любит писать в духе нарочитого драматизма. Сейчас прямо Макрон и Шольц рассорятся с остальным Евросоюзом. Это абсолютно неправдоподобная версия.
Георгий Бовт
Политолог
Бовт отметил, что, безусловно, Германия и Франция занимают более миролюбивую позицию относительно России, в отличие от Польши и стран Балтии. Однако для отношений внутри Евросоюза это противоречия не критичны.
Они как-то находят пока механизмы взаимодействия и компромиссов. И пока вырабатывают свою санкционную политику, к сожалению, для нас, достаточно скоординировано.
Георгий Бовт
Политолог
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 10:45
Марин Ле Пен призвала отменить "бесполезные санкции против России"Главный оппонент президента Франции Эммануэля Макрона Марин Ле Пен призвала лидеров европейских стран пересмотреть санкционную политику против России, сообщило издание The Telegraf 3 августа
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Георгий БовтГерманияФранцияЕвросоюзНовости
 
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