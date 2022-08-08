Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией"
© AP / John ThysОлаф Шольц Эмманюэль Макрон
© AP / John Thys
Публикации в прессе Великобритании, в которых предсказывают раскол между Францией и Германией с одной стороны, и Еврокомиссией с другой, не следует воспринимать буквально, рассказал политолог и журналист Георгий Бовт.
По мнению эксперта, на настоящий момент таких радикальных противоречий не существует.
Я не верю в это. Это какие-то алармистские публикации. Западная пресса вообще любит писать в духе нарочитого драматизма. Сейчас прямо Макрон и Шольц рассорятся с остальным Евросоюзом. Это абсолютно неправдоподобная версия.
Бовт отметил, что, безусловно, Германия и Франция занимают более миролюбивую позицию относительно России, в отличие от Польши и стран Балтии. Однако для отношений внутри Евросоюза это противоречия не критичны.
Они как-то находят пока механизмы взаимодействия и компромиссов. И пока вырабатывают свою санкционную политику, к сожалению, для нас, достаточно скоординировано.
Полностью интервью можно прочитать здесь.