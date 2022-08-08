https://ukraina.ru/20220808/1037384926.html

Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией"

Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией" - 08.08.2022 Украина.ру

Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией"

Публикации в прессе Великобритании, в которых предсказывают раскол между Францией и Германией с одной стороны, и Еврокомиссией с другой, не следует воспринимать буквально, рассказал политолог и журналист Георгий Бовт.

2022-08-08T08:40

2022-08-08T08:40

2022-08-08T08:40

георгий бовт

германия

франция

евросоюз

новости

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По мнению эксперта, на настоящий момент таких радикальных противоречий не существует.Бовт отметил, что, безусловно, Германия и Франция занимают более миролюбивую позицию относительно России, в отличие от Польши и стран Балтии. Однако для отношений внутри Евросоюза это противоречия не критичны.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037279421.html

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георгий бовт, германия, франция, евросоюз, новости