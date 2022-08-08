https://ukraina.ru/20220808/1037380444.html
"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня
"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня - 08.08.2022 Украина.ру
"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня
Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань максимально обострили американо-китайские отношения, потому что Вашингтон не был готов к такой реакции Пекина, объяснил в интервью Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-08-08T06:45
2022-08-08T06:45
2022-08-08T06:45
новости
тайвань
нэнси пелоси
сша
кнр
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По его словам, на серьезное обострение указывает и то, что Пелоси и вся ее семья стали персонами нон-грата.Гаспарян отметил, что США действовали в этой ситуации ситуативно, а цель визита Пелоси была в том, чтобы выиграть дополнительный бонус для демократов на предстоящих выборах.Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру сказал, что "США пытались спровоцировать Китай визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, потому что Пекин считает Тайбэе своей территорией и только через него нужно решать все вопросы".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220807/1037375799.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тайвань, нэнси пелоси, сша, кнр
"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня
Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань максимально обострили американо-китайские отношения, потому что Вашингтон не был готов к такой реакции Пекина, объяснил в интервью Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян