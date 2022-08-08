https://ukraina.ru/20220808/1037380444.html

"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня

"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня - 08.08.2022 Украина.ру

"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань максимально обострили американо-китайские отношения, потому что Вашингтон не был готов к такой реакции Пекина, объяснил в интервью Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

2022-08-08T06:45

2022-08-08T06:45

2022-08-08T06:45

новости

тайвань

нэнси пелоси

сша

кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/65/1033686536_76:0:1920:1037_1920x0_80_0_0_25106e576dd892f57b758cac946d1087.jpg

По его словам, на серьезное обострение указывает и то, что Пелоси и вся ее семья стали персонами нон-грата.Гаспарян отметил, что США действовали в этой ситуации ситуативно, а цель визита Пелоси была в том, чтобы выиграть дополнительный бонус для демократов на предстоящих выборах.Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру сказал, что "США пытались спровоцировать Китай визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, потому что Пекин считает Тайбэе своей территорией и только через него нужно решать все вопросы".Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220807/1037375799.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тайвань, нэнси пелоси, сша, кнр