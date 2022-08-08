"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня - 08.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220808/1037380444.html
"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня
"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня - 08.08.2022 Украина.ру
"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня
Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань максимально обострили американо-китайские отношения, потому что Вашингтон не был готов к такой реакции Пекина, объяснил в интервью Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-08-08T06:45
2022-08-08T06:45
новости
тайвань
нэнси пелоси
сша
кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/65/1033686536_76:0:1920:1037_1920x0_80_0_0_25106e576dd892f57b758cac946d1087.jpg
По его словам, на серьезное обострение указывает и то, что Пелоси и вся ее семья стали персонами нон-грата.Гаспарян отметил, что США действовали в этой ситуации ситуативно, а цель визита Пелоси была в том, чтобы выиграть дополнительный бонус для демократов на предстоящих выборах.Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру сказал, что "США пытались спровоцировать Китай визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, потому что Пекин считает Тайбэе своей территорией и только через него нужно решать все вопросы".Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220807/1037375799.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/65/1033686536_339:0:1722:1037_1920x0_80_0_0_3ae49a9b2aeff26d28c9b613d786890c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, тайвань, нэнси пелоси, сша, кнр

"США не любят, когда с ними так": Гаспарян прокомментировал напряжение вокруг Тайваня

06:45 08.08.2022
 
© Фото : CC0, PixabayТайвань Тайбэй
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань максимально обострили американо-китайские отношения, потому что Вашингтон не был готов к такой реакции Пекина, объяснил в интервью Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
Вашингтон очень не любит, когда с ним так поступают. Плюс, на военном уровне Китай отказался взаимодействовать с США. Тайвань попадает под экономическую блокаду.
По его словам, на серьезное обострение указывает и то, что Пелоси и вся ее семья стали персонами нон-грата.
Гаспарян отметил, что США действовали в этой ситуации ситуативно, а цель визита Пелоси была в том, чтобы выиграть дополнительный бонус для демократов на предстоящих выборах.
Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру сказал, что "США пытались спровоцировать Китай визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, потому что Пекин считает Тайбэе своей территорией и только через него нужно решать все вопросы".
Полный текст интервью читайте здесь.
Закрытие IV Международного военно-технического форума Армия-2018 - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 11:42
Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плануНародно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила учения у берегов Тайваня согласно плану. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте восточной зоны боевого командования НОАК в китайской соцсети WeChat
 
НовостиТайваньНэнси ПелосиСШАКНР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Корреспондент РИА Новости сообщил подробности обстрела Мелитополя этой ночью
10:10Военный эксперт Баранец объяснил, почему РФ сразу не стерла ВСУ в Авдеевке с лица земли
10:01Экс-советник Борреля рассказала, что поможет Москве "переманить" европейские страны
09:53Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево
09:50Посольство РФ в США призвало ООН обратить внимание на ядерную безопасность Европы
09:31Хроника событий на Украине на утро 8 августа
09:24Администрация Энергодара: четверо жителей города получили ранения при обстреле ВСУ
09:10Глава Генпрокуратуры сообщил об убийствах детей боевиками "Азова"*
08:49Против тех, кто хочет в Россию. Режим Зеленского готовит провокации и не будет сдаваться
08:40Эксперт Георгий Бовт: "Шольц и Макрон не будут ссориться с Еврокомиссией"
08:40Востоковед рассказал, почему в Китае США называют "бумажным тигром"
08:39"Возвращайся домой и не оглядывайся": немцы в ярости после новых слов Мельника о нацистах
08:35Эксперт рассказал, будет ли НАТО помогать Тайваню в случае нападения
08:28Владислав Лобаев о том, как украинская разведка ведет войну против российских оружейников
08:25Алексей Казаков: "Россия может стать ведущим государством в сфере IT-технологий"
08:20Эксперт: "Сейчас Россия в информационной войне не проигрывает"
08:18В Германии заявили, что Западу необходимо было закрепить за Украиной нейтральный статус
08:10Эксперт-международник Бовт рассказал о том, зачем США новое соглашение с Россией
08:05Политолог Бовт рассказал, почему косовский кризис заморозили на месяц
08:04Зеленский учредил медаль "За оборону Украины" с мечами, напоминающими свастику
Лента новостейМолния