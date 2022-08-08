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"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение

"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение - 08.08.2022 Украина.ру

"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение

За шесть месяцев спецоперации российские СМИ не продвинулись в поиске компетентного и интересного экспертного мнения, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-08T06:00

2022-08-08T06:00

2022-08-08T06:00

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Он заметил, что главная проблема российского информационного фронта – неспособность заинтересовать молодежную аудиторию и некорректный подбор экспертов.Гаспарян привел пример, что услышал по центральному телевидению спикера, который в эфире призвал ударить по какому-то украинскому объекту химическим оружием.По мнению Гаспаряна, это, бесспорно, военное преступление, а эксперт – "дурак набитый".Логично, считает он, что при таких обстоятельствах молодежь заинтересуется совсем другими источниками и новостями.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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