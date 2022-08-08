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"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение - 08.08.2022 Украина.ру
"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
За шесть месяцев спецоперации российские СМИ не продвинулись в поиске компетентного и интересного экспертного мнения, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T06:00
2022-08-08T06:00
2022-08-08T06:00
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Он заметил, что главная проблема российского информационного фронта – неспособность заинтересовать молодежную аудиторию и некорректный подбор экспертов.Гаспарян привел пример, что услышал по центральному телевидению спикера, который в эфире призвал ударить по какому-то украинскому объекту химическим оружием.По мнению Гаспаряна, это, бесспорно, военное преступление, а эксперт – "дурак набитый".Логично, считает он, что при таких обстоятельствах молодежь заинтересуется совсем другими источниками и новостями.Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперты, телевидение
"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
За шесть месяцев спецоперации российские СМИ не продвинулись в поиске компетентного и интересного экспертного мнения, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Это должны делать люди, у которых есть своя аудитория, которые могут объяснять что-то, а мы никак к этому не можем прийти. Шесть месяцев у нас это (спецоперация – Ред.) происходит. Лучше-то не стало.
Он заметил, что главная проблема российского информационного фронта – неспособность заинтересовать молодежную аудиторию и некорректный подбор экспертов.
Гаспарян привел пример, что услышал по центральному телевидению спикера, который в эфире призвал ударить по какому-то украинскому объекту химическим оружием.
По мнению Гаспаряна, это, бесспорно, военное преступление, а эксперт – "дурак набитый".
Логично, считает он, что при таких обстоятельствах молодежь заинтересуется совсем другими источниками и новостями.
Полный текст интервью читайте здесь
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