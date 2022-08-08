"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение - 08.08.2022 Украина.ру
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"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение - 08.08.2022 Украина.ру
"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
За шесть месяцев спецоперации российские СМИ не продвинулись в поиске компетентного и интересного экспертного мнения, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T06:00
2022-08-08T06:00
новости
эксперты
телевидение
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Он заметил, что главная проблема российского информационного фронта – неспособность заинтересовать молодежную аудиторию и некорректный подбор экспертов.Гаспарян привел пример, что услышал по центральному телевидению спикера, который в эфире призвал ударить по какому-то украинскому объекту химическим оружием.По мнению Гаспаряна, это, бесспорно, военное преступление, а эксперт – "дурак набитый".Логично, считает он, что при таких обстоятельствах молодежь заинтересуется совсем другими источниками и новостями.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, эксперты, телевидение

"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение

06:00 08.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Читать в
За шесть месяцев спецоперации российские СМИ не продвинулись в поиске компетентного и интересного экспертного мнения, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Это должны делать люди, у которых есть своя аудитория, которые могут объяснять что-то, а мы никак к этому не можем прийти. Шесть месяцев у нас это (спецоперация – Ред.) происходит. Лучше-то не стало.
Он заметил, что главная проблема российского информационного фронта – неспособность заинтересовать молодежную аудиторию и некорректный подбор экспертов.
Гаспарян привел пример, что услышал по центральному телевидению спикера, который в эфире призвал ударить по какому-то украинскому объекту химическим оружием.
По мнению Гаспаряна, это, бесспорно, военное преступление, а эксперт – "дурак набитый".
Логично, считает он, что при таких обстоятельствах молодежь заинтересуется совсем другими источниками и новостями.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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