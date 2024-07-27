https://ukraina.ru/20240727/1056518225.html

NYT: Белоусов звонил Остину и рассказал о тайной операции Украины против России

NYT: Белоусов звонил Остину и рассказал о тайной операции Украины против России - 27.07.2024 Украина.ру

NYT: Белоусов звонил Остину и рассказал о тайной операции Украины против России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 12 июля звонил главе Пентагона Ллойду Остину и рассказал ему о тайной операции, которую Украина готовит против России.Об этом 27 июля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника

2024-07-27T13:17

2024-07-27T13:17

2024-07-27T13:17

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По данным издания первый разговор между Белоусовым и Остином состоялся 25 июня. Главы оборонных ведомств России и США в ходе телефонных переговоров попытались сохранить линии связи открытыми, утверждают источники издания.По словам двух официальных лиц США и еще одного чиновника, проинформированного о звонке, министр Белоусов повторно связался с Остином 12 июля, чтобы передать предупреждение, пишет NYT. Речь идет о том, что российская сторона обнаружила тайную операцию Украины против России, которая, по мнению Москвы, была одобрена американцами, утверждает газета.Источники издания рассказали, что Белоусов спросил, знает ли Остин о готовящейся операции Киева и потенциальной угрозе усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном. В Пентагоне не знали об этом и были удивлены заявлением российской стороны, пишет NYT."Но что бы ни рассказал господин Белоусов, по словам всех трех официальных лиц, это было воспринято достаточно серьезно, чтобы американцы связались с украинцами и сказали: если вы думаете сделать что-то подобное, не делайте", — отметила NYT.Издание отметило, что украинские власти не всегда откровенны со своими американскими коллегами в отношении своих военных операций, особенно против объектов на территории России."Эти операции разочаровали официальных лиц США, которые считают, что они существенно не улучшили позиции Украины на поле боя, но привели к отчуждению европейских союзников и расширению войны", — заключили источники газеты.Ранее Минобороны России сообщило о том, что 12 июля состоялись телефонные переговоры между главами оборонных ведомств России и США. В сообщении российского министерства подчеркивалось, что переговоры прошли по инициативе российской стороны и что обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.

https://ukraina.ru/20240704/1056048265.html

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