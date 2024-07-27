https://ukraina.ru/20240727/1056500651.html

О тех, кто делает реальную политику в США. Лозанский о влиянии deep state на президентов Америки

О тех, кто делает реальную политику в США. Лозанский о влиянии deep state на президентов Америки - 27.07.2024 Украина.ру

О тех, кто делает реальную политику в США. Лозанский о влиянии deep state на президентов Америки

Среди чиновников тайного правительства США есть те, кто манипулировал Байденом и те, кто убрал Трампа из Белого дома

2024-07-27T13:26

2024-07-27T13:26

2024-07-27T14:09

сша

дональд трамп

джо байден

америка

украина

глубинное государство

deep state

президентские выборы

президент сша

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056445428_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_9a9a098c143f278bed85c1580135e447.png

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный в Америке и России публицист, основатель и президент Американского университета в Москве, неизменный участник политических шоу на российском телевидении, считающийся одним из лучших знатоков США не только в России, но и в самих США Эдуард Лозанский.Он добавил, что имеется огромное количество часто противоречивых материалов, описывающих этот "спрут".Лозанский также объяснил влияние deep state на внешнюю политику.В заключении эксперт заявил, что среди чиновников этих ведомств есть те, кто, либо в состоянии манипулировать президентом, как в случае с Джо Байденом, либо противодействуют его идеям или вообще убирают его из Белого дома — как это было с Дональдом Трампом.Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по международным отношениям Максим Бардин уверен, что кандидатура Камала Харрис удобна deep state для проведения невиданных в истории США фальсификаций."Вначале проведут фальсификации, а потом начнут прикрывать их разговорами о том, что Камала — женщина с темным цветом кожи, которая смогла аккумулировать вокруг себя определенные электоральные сегменты. Кроме того, Камала в отличие от Байдена хорошо вписывается в формат выборов как политического шоу. Если все-таки станет президентом с помощью фальсификаций, то, как говорится, победителей не судят, а если проиграет — будет смешно", — прокомментировал Бардин.Он обратил внимание, что У Трампа нет ресурсов, которые есть у deep state. Deep state контролирует финансы и медиа США, отдельные управления спецслужб. Контролирует руководство Евросоюза, политические элиты стран Прибалтики, Украины, Молдовы, отчасти Польшу, считает эксперт."Трамп к Украине равнодушен, у него есть другие географические приоритеты. Но Украина, как и Молдова — это проекты deep state, которое начнет торговаться с Трампом в случае его победы. Вполне вероятен сценарий, что Трамп не будет мешать deep state работать на Украине, а ему за это дадут возможность повыяснять отношения с Китаем", — подытожил Бардин.Более подробно об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешаетсяВ интервью изданию Украина.ру директор Центра геостратегических исследований (Белград), один из самых известных в Восточной Европе политологов Драгана Трифкович рассказала, что транснациональные глобальные элиты (которые сильнее внедрены в Демократическую, нежели Республиканскую партию) оказывают свое влияние."Видно, что идет идеологическая борьба внутри Америки. Одна часть американцев поддерживает политику протекционизма, расового и сексуального меньшинств, феминизм — такие либеральные ценности. С другой стороны, есть консервативные избиратели, которые поддерживают традиционные ценности и республиканскую партию. При этом после безуспешного покушения на Трампа, очевидно, что его одобрение в обществе выросло. Для Демократической партии и поддерживающих ее транснациональных элит, это, конечно, неудобно", — объяснила Трифкович.Подробнее об этом — в интервью Драгана Трифкович о феномене Камалы Харрис и перспективах Дональда Трампа стать "великим сербом"Уход Джо Байдена из президентской гонки и покушение на Дональда Трампа вернули словосочетание deep state (глубинное государство) на первые полосы СМИ и в топы соцсетей.Глубинное государство, по открытым данным, это теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа неких госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство.О глубинном государстве США — в статье Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоитПолный текст интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240723/1056431986.html

https://ukraina.ru/20240726/1056495034.html

сша

америка

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, дональд трамп, джо байден, америка, украина, глубинное государство, deep state, президентские выборы, президент сша, новости, украина.ру, впк, ес