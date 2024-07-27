О тех, кто делает реальную политику в США. Лозанский о влиянии deep state на президентов Америки
13:26 27.07.2024 (обновлено: 14:09 27.07.2024)
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Среди чиновников тайного правительства США есть те, кто манипулировал Байденом и те, кто убрал Трампа из Белого дома
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный в Америке и России публицист, основатель и президент Американского университета в Москве, неизменный участник политических шоу на российском телевидении, считающийся одним из лучших знатоков США не только в России, но и в самих США Эдуард Лозанский.
"Когда говорят о глубинном государстве в США, имеют в виду некое гибридное объединение высшего звена финансовых, промышленных и медийных структур с членами конгресса и государственными чиновниками. Они оказывают определяющее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства", — рассказал Лозанский.
Он добавил, что имеется огромное количество часто противоречивых материалов, описывающих этот "спрут".
"Если говорить о влиянии на внутреннюю политику, я бы назвал в качестве главной силы глубинного государства Федеральную резервную систему, ответственную за основные показатели и стабильность финансовой и экономической системы страны, включая регулирование банковской процентной ставки. Имена ее руководства известны, но есть большие сомнения в их независимости от вышеперечисленных игроков", — описал эксперт.
Лозанский также объяснил влияние deep state на внешнюю политику.
"Тут в игру включается обладающий огромными ресурсами Военно-промышленный комплекс (ВПК). Он вносит пожертвования в избирательные кампании многих членов конгресса США, а также содержит лоббистов, аналитические центры, неправительственные организации и различные фонды, отражающие интересы ВПК. Разумеется, на внешнюю политику влияют также разведслужбы и госдепартамент", — разъяснил Лозанский.
В заключении эксперт заявил, что среди чиновников этих ведомств есть те, кто, либо в состоянии манипулировать президентом, как в случае с Джо Байденом, либо противодействуют его идеям или вообще убирают его из Белого дома — как это было с Дональдом Трампом.
Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по международным отношениям Максим Бардин уверен, что кандидатура Камала Харрис удобна deep state для проведения невиданных в истории США фальсификаций.
"Вначале проведут фальсификации, а потом начнут прикрывать их разговорами о том, что Камала — женщина с темным цветом кожи, которая смогла аккумулировать вокруг себя определенные электоральные сегменты. Кроме того, Камала в отличие от Байдена хорошо вписывается в формат выборов как политического шоу. Если все-таки станет президентом с помощью фальсификаций, то, как говорится, победителей не судят, а если проиграет — будет смешно", — прокомментировал Бардин.
Он обратил внимание, что У Трампа нет ресурсов, которые есть у deep state. Deep state контролирует финансы и медиа США, отдельные управления спецслужб. Контролирует руководство Евросоюза, политические элиты стран Прибалтики, Украины, Молдовы, отчасти Польшу, считает эксперт.
"Трамп к Украине равнодушен, у него есть другие географические приоритеты. Но Украина, как и Молдова — это проекты deep state, которое начнет торговаться с Трампом в случае его победы. Вполне вероятен сценарий, что Трамп не будет мешать deep state работать на Украине, а ему за это дадут возможность повыяснять отношения с Китаем", — подытожил Бардин.
Более подробно об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается
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"Видно, что идет идеологическая борьба внутри Америки. Одна часть американцев поддерживает политику протекционизма, расового и сексуального меньшинств, феминизм — такие либеральные ценности. С другой стороны, есть консервативные избиратели, которые поддерживают традиционные ценности и республиканскую партию. При этом после безуспешного покушения на Трампа, очевидно, что его одобрение в обществе выросло. Для Демократической партии и поддерживающих ее транснациональных элит, это, конечно, неудобно", — объяснила Трифкович.
Подробнее об этом — в интервью Драгана Трифкович о феномене Камалы Харрис и перспективах Дональда Трампа стать "великим сербом"
Уход Джо Байдена из президентской гонки и покушение на Дональда Трампа вернули словосочетание deep state (глубинное государство) на первые полосы СМИ и в топы соцсетей.
Глубинное государство, по открытым данным, это теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа неких госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство.
О глубинном государстве США — в статье Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
Полный текст интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны читайте на сайте Украина.ру.