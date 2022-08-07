https://ukraina.ru/20220807/1037378384.html

В США осудили Зеленского за отправку на фронт насильников и садистов

В США осудили Зеленского за отправку на фронт насильников и садистов - 07.08.2022 Украина.ру

В США осудили Зеленского за отправку на фронт насильников и садистов

Президент Украины Владимир Зеленский освобождает из тюрем осуждённых педофилов и палачей для подкрепления своей "истощённой армии". Об этом написала в опубликованной на днях американским изданием Grayzone статье журналистка Эша Кришнасвами

2022-08-07T13:09

2022-08-07T13:09

2022-08-07T13:09

спецоперация

новости

сша

владимир зеленский

торнадо

онищенко

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Таким образом она прокомментировала информацию о досрочном освобождении бывшего командира нацбатальона "Торнадо" Руслана Онищенко, назвав осуждённого и его соратников "зверями, а не людьми".По словам обозревателя, бойцы "Торнадо" причастны к преступлениям, отвратительнее которых не бывало со времен Второй мировой войны.Согласно публикациям украинских СМИ, Онищенко был выпущен Зеленским на свободу.В 2017 году он был приговорён к 11 годам тюремного заключения по обвинениям "в пытках сепаратистов и пленных".Как заявляла украинская прокуратура, боевики "Торнадо" причастны к тяжким преступлениям: "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои.

https://ukraina.ru/20220711/1034334839.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, владимир зеленский, торнадо, онищенко