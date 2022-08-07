В США осудили Зеленского за отправку на фронт насильников и садистов - 07.08.2022 Украина.ру
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В США осудили Зеленского за отправку на фронт насильников и садистов
В США осудили Зеленского за отправку на фронт насильников и садистов - 07.08.2022 Украина.ру
В США осудили Зеленского за отправку на фронт насильников и садистов
Президент Украины Владимир Зеленский освобождает из тюрем осуждённых педофилов и палачей для подкрепления своей "истощённой армии". Об этом написала в опубликованной на днях американским изданием Grayzone статье журналистка Эша Кришнасвами
2022-08-07T13:09
2022-08-07T13:09
спецоперация
новости
сша
владимир зеленский
торнадо
онищенко
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Таким образом она прокомментировала информацию о досрочном освобождении бывшего командира нацбатальона "Торнадо" Руслана Онищенко, назвав осуждённого и его соратников "зверями, а не людьми".По словам обозревателя, бойцы "Торнадо" причастны к преступлениям, отвратительнее которых не бывало со времен Второй мировой войны.Согласно публикациям украинских СМИ, Онищенко был выпущен Зеленским на свободу.В 2017 году он был приговорён к 11 годам тюремного заключения по обвинениям "в пытках сепаратистов и пленных".Как заявляла украинская прокуратура, боевики "Торнадо" причастны к тяжким преступлениям: "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои.
https://ukraina.ru/20220711/1034334839.html
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новости, сша, владимир зеленский, торнадо, онищенко

В США осудили Зеленского за отправку на фронт насильников и садистов

13:09 07.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот
- РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский освобождает из тюрем осуждённых педофилов и палачей для подкрепления своей "истощённой армии". Об этом написала в опубликованной на днях американским изданием Grayzone статье журналистка Эша Кришнасвами
Таким образом она прокомментировала информацию о досрочном освобождении бывшего командира нацбатальона "Торнадо" Руслана Онищенко, назвав осуждённого и его соратников "зверями, а не людьми".
По словам обозревателя, бойцы "Торнадо" причастны к преступлениям, отвратительнее которых не бывало со времен Второй мировой войны.

Бывший командир ныне расформированного батальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу в рамках плана президента Зеленского по освобождению заключенных с боевым опытом. Наряду с беззаветной преданностью фашизму, Онищенко известен как неуравновешенный психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам

Эша Кришнасвами
Американская журналистка
Согласно публикациям украинских СМИ, Онищенко был выпущен Зеленским на свободу.
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 18:03
На Украине могут освободить и отправить на фронт нацбатовца и убийцу Руслана ОнищенкоЭкс-командир расформированного батальона «Торнадо», печально известный убийствами и зверствами в Донбассе, Руслан Онищенко может выйти на свободу для «борьбы с Россией», сообщает издание Страна.ua
В 2017 году он был приговорён к 11 годам тюремного заключения по обвинениям "в пытках сепаратистов и пленных".
Как заявляла украинская прокуратура, боевики "Торнадо" причастны к тяжким преступлениям: "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои.
 
СпецоперацияНовостиСШАВладимир ЗеленскийТорнадоОнищенко
 
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