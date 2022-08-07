Американское издание рассказало о борьбе Европы и Азии за российский газ - 07.08.2022 Украина.ру
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Американское издание рассказало о борьбе Европы и Азии за российский газ
Американское издание рассказало о борьбе Европы и Азии за российский газ - 07.08.2022 Украина.ру
Американское издание рассказало о борьбе Европы и Азии за российский газ
Этой зимой Европе, вероятно, придётся бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в американской газете Wall Street Journal
2022-08-07T10:39
2022-08-07T10:39
новости
газ
европа
азия
the wall street journal
киевский режим
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Авторы публикации – лауреат Пулитцеровской премии, американский экономист Дэниел Ергин и эксперт в области газа Майкл Поппард – полагают, что ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.Авторы считают, что ухудшение уровня жизни европейцев может повлиять на их решимость в вопросе поддержки киевского режима, и в результате в странах ЕС к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.Ранее премьер-министр федеральной земли ФРГ Саксония Михаэль Кречмер указал, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырьё из России", и предупредил, что из-за сложившейся в результате конфликта на Украине ситуации экономическая система Германии находится “под угрозой краха”.
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новости, газ, европа, азия, the wall street journal, киевский режим

Американское издание рассказало о борьбе Европы и Азии за российский газ

10:39 07.08.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Этой зимой Европе, вероятно, придётся бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в американской газете Wall Street Journal
Авторы публикации – лауреат Пулитцеровской премии, американский экономист Дэниел Ергин и эксперт в области газа Майкл Поппард – полагают, что ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.

Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен", — говорится в статье.

Авторы считают, что ухудшение уровня жизни европейцев может повлиять на их решимость в вопросе поддержки киевского режима, и в результате в странах ЕС к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.

"Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками", - пояснили эксперты.

- РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 11:42
Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентовСреднемесячная цена на газ на европейских биржах в июле подскочила почти на 50 процентов. Об этом сообщает 31 июля агентство РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE
Ранее премьер-министр федеральной земли ФРГ Саксония Михаэль Кречмер указал, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырьё из России", и предупредил, что из-за сложившейся в результате конфликта на Украине ситуации экономическая система Германии находится “под угрозой краха”.
 
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