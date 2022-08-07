Американское издание рассказало о борьбе Европы и Азии за российский газ

Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов

Среднемесячная цена на газ на европейских биржах в июле подскочила почти на 50 процентов. Об этом сообщает 31 июля агентство РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE