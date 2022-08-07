Американское издание рассказало о борьбе Европы и Азии за российский газ
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Этой зимой Европе, вероятно, придётся бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в американской газете Wall Street Journal
Авторы публикации – лауреат Пулитцеровской премии, американский экономист Дэниел Ергин и эксперт в области газа Майкл Поппард – полагают, что ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.
Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен", — говорится в статье.
Авторы считают, что ухудшение уровня жизни европейцев может повлиять на их решимость в вопросе поддержки киевского режима, и в результате в странах ЕС к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.
"Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками", - пояснили эксперты.
Ранее премьер-министр федеральной земли ФРГ Саксония Михаэль Кречмер указал, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырьё из России", и предупредил, что из-за сложившейся в результате конфликта на Украине ситуации экономическая система Германии находится “под угрозой краха”.