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Немецкий политик рассказал, сколько лет Германии будет нужен российский газ

Немецкий политик рассказал, сколько лет Германии будет нужен российский газ - 31.07.2022 Украина.ру

Немецкий политик рассказал, сколько лет Германии будет нужен российский газ

Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, и правительству страны следует принять эту “горькую правду”. Об заявил на днях в беседе с немецкой газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер

2022-07-31T14:41

2022-07-31T14:41

2022-07-31T14:43

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Кречмер, член оппозиционной партии ХДС, также призвал правительство к продлению срока использования атомных электростанций страны.Он добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырьё из России", и предупредил, что из-за сложившейся в результате конфликта на Украине ситуации экономическая система Германии находится “под угрозой краха”.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, саксония, хдс, российский газ