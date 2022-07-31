Немецкий политик рассказал, сколько лет Германии будет нужен российский газ
14:41 31.07.2022 (обновлено: 14:43 31.07.2022)
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, и правительству страны следует принять эту “горькую правду”. Об заявил на днях в беседе с немецкой газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер
Кречмер, член оппозиционной партии ХДС, также призвал правительство к продлению срока использования атомных электростанций страны.
Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда и мы должны её принять. … В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции, а отказ от угля осуществлять поэтапно
Он добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырьё из России", и предупредил, что из-за сложившейся в результате конфликта на Украине ситуации экономическая система Германии находится “под угрозой краха”.