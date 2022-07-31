Немецкий политик рассказал, сколько лет Германии будет нужен российский газ - 31.07.2022 Украина.ру
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Немецкий политик рассказал, сколько лет Германии будет нужен российский газ
Немецкий политик рассказал, сколько лет Германии будет нужен российский газ - 31.07.2022 Украина.ру
Немецкий политик рассказал, сколько лет Германии будет нужен российский газ
Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, и правительству страны следует принять эту “горькую правду”. Об заявил на днях в беседе с немецкой газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер
2022-07-31T14:41
2022-07-31T14:43
новости
германия
саксония
хдс
российский газ
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Кречмер, член оппозиционной партии ХДС, также призвал правительство к продлению срока использования атомных электростанций страны.Он добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырьё из России", и предупредил, что из-за сложившейся в результате конфликта на Украине ситуации экономическая система Германии находится “под угрозой краха”.
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новости, германия, саксония, хдс, российский газ

Немецкий политик рассказал, сколько лет Германии будет нужен российский газ

14:41 31.07.2022 (обновлено: 14:43 31.07.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, и правительству страны следует принять эту “горькую правду”. Об заявил на днях в беседе с немецкой газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер
Кречмер, член оппозиционной партии ХДС, также призвал правительство к продлению срока использования атомных электростанций страны.

Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда и мы должны её принять. … В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции, а отказ от угля осуществлять поэтапно

Михаэль Кречмер
Премьер-министр федеральной земли Саксония
Он добавил, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырьё из России", и предупредил, что из-за сложившейся в результате конфликта на Украине ситуации экономическая система Германии находится “под угрозой краха”.
 
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