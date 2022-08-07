Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе - 07.08.2022 Украина.ру
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Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе
Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе - 07.08.2022 Украина.ру
Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе
Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные расходы на экологию и социальную сферу в сочетании с налоговой реформой, с помощью которой планируется получить необходимые ресурсы, сообщает 7 августа агентство РИА Новости
2022-08-07T09:39
2022-08-07T09:39
новости
сша
джо байден
республиканская партия
демократическая партия
сенат
законопроект
налоги
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Законопроект, получивший название "Акт сокращения инфляции", предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок для населения.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только должна покрыть предусмотренные расходы, но и снизить дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. В пояснительных материалах утверждается, что новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат налоговое бремя для любого американца, зарабатывающего меньше 400 тысяч долларов в год.За начало дебатов проголосовали все сенаторы-демократы - 51 человек, против единодушно выступили 50 сенаторов-республиканцев, сообщила пресс-галерея палаты.
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новости, сша, джо байден, республиканская партия, демократическая партия, сенат, законопроект, налоги

Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе

09:39 07.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные расходы на экологию и социальную сферу в сочетании с налоговой реформой, с помощью которой планируется получить необходимые ресурсы, сообщает 7 августа агентство РИА Новости
Законопроект, получивший название "Акт сокращения инфляции", предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок для населения.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
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Рейтинг Байдена достиг своего минимального показателяРейтинг американского президента Джо Байдена опустился ниже 40% впервые за время его президентского срока, об этом сообщает 30 июля социологическая служба Gallup
Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только должна покрыть предусмотренные расходы, но и снизить дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов.
В пояснительных материалах утверждается, что новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат налоговое бремя для любого американца, зарабатывающего меньше 400 тысяч долларов в год.
За начало дебатов проголосовали все сенаторы-демократы - 51 человек, против единодушно выступили 50 сенаторов-республиканцев, сообщила пресс-галерея палаты.
 
НовостиСШАДжо БайденРеспубликанская партияДемократическая партиясенатзаконопроектналоги
 
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