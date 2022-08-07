https://ukraina.ru/20220807/1037373886.html
Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе
Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе - 07.08.2022 Украина.ру
Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе
Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные расходы на экологию и социальную сферу в сочетании с налоговой реформой, с помощью которой планируется получить необходимые ресурсы, сообщает 7 августа агентство РИА Новости
2022-08-07T09:39
2022-08-07T09:39
2022-08-07T09:39
новости
сша
джо байден
республиканская партия
демократическая партия
сенат
законопроект
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213690_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_5389d0959e731ee099185a95b39ae1b9.jpg
Законопроект, получивший название "Акт сокращения инфляции", предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок для населения.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только должна покрыть предусмотренные расходы, но и снизить дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. В пояснительных материалах утверждается, что новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат налоговое бремя для любого американца, зарабатывающего меньше 400 тысяч долларов в год.За начало дебатов проголосовали все сенаторы-демократы - 51 человек, против единодушно выступили 50 сенаторов-республиканцев, сообщила пресс-галерея палаты.
https://ukraina.ru/20220730/1037042852.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e223dc608c86ac9c2474ee07f5081baa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, джо байден, республиканская партия, демократическая партия, сенат, законопроект, налоги
Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе
Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные расходы на экологию и социальную сферу в сочетании с налоговой реформой, с помощью которой планируется получить необходимые ресурсы, сообщает 7 августа агентство РИА Новости
Законопроект, получивший название "Акт сокращения инфляции", предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок для населения.
Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только должна покрыть предусмотренные расходы, но и снизить дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов.
В пояснительных материалах утверждается, что новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат налоговое бремя для любого американца, зарабатывающего меньше 400 тысяч долларов в год.
За начало дебатов проголосовали все сенаторы-демократы - 51 человек, против единодушно выступили 50 сенаторов-республиканцев, сообщила пресс-галерея палаты.