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Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе

Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе - 07.08.2022 Украина.ру

Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе

Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные расходы на экологию и социальную сферу в сочетании с налоговой реформой, с помощью которой планируется получить необходимые ресурсы, сообщает 7 августа агентство РИА Новости

2022-08-07T09:39

2022-08-07T09:39

2022-08-07T09:39

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налоги

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Законопроект, получивший название "Акт сокращения инфляции", предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок для населения.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только должна покрыть предусмотренные расходы, но и снизить дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. В пояснительных материалах утверждается, что новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат налоговое бремя для любого американца, зарабатывающего меньше 400 тысяч долларов в год.За начало дебатов проголосовали все сенаторы-демократы - 51 человек, против единодушно выступили 50 сенаторов-республиканцев, сообщила пресс-галерея палаты.

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новости, сша, джо байден, республиканская партия, демократическая партия, сенат, законопроект, налоги