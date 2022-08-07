России нужно признать себя русским национальным государством - Неменский - 07.08.2022 Украина.ру
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России нужно признать себя русским национальным государством - Неменский
России нужно признать себя русским национальным государством - Неменский - 07.08.2022 Украина.ру
России нужно признать себя русским национальным государством - Неменский
В Прибалтике пытаются снести памятники, пользуются ситуацией для того, чтобы сделать то, что давно планировали, их бы не сейчас, так позже, все равно снесли, такова стратегическая линия политики этих государств, они дождались очень удобного момента, когда русских везде ущемляют, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский.
2022-08-07T09:35
2022-08-07T09:34
спецоперация
россия
сша
национальная идея
олег неменский
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Защищаться надо, России надо перестать отменять свою "русскость", признать себя русским национальным государством, выражающим русские национальные интересы и защищать их по всему миру - уверен Олег Неменский.Запад пришел к выводу, что Россия — это русское государство, и что русские — народ, который ассоциируется у них с Россией, отказываться от этого убеждения, как бы Москва не пыталась его в этом переубедить, Запад не будет - добавил политолог.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220805/1037337132.html
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россия, сша, национальная идея, олег неменский

России нужно признать себя русским национальным государством - Неменский

09:35 07.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В Прибалтике пытаются снести памятники, пользуются ситуацией для того, чтобы сделать то, что давно планировали, их бы не сейчас, так позже, все равно снесли, такова стратегическая линия политики этих государств, они дождались очень удобного момента, когда русских везде ущемляют, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский.
Защищаться надо, России надо перестать отменять свою "русскость", признать себя русским национальным государством, выражающим русские национальные интересы и защищать их по всему миру - уверен Олег Неменский.
Для РФ пока это системная задача, так как мы наследуем ленинскую национальную политику с тезисом о необходимости сдерживания старшего брата, то есть русского народа, и построение всей политической системы, игнорирующей существование русских в государстве. У нас они не представленный народ, в политической системе мы отсутствуем, в отличие от других народов России.
Запад пришел к выводу, что Россия — это русское государство, и что русские — народ, который ассоциируется у них с Россией, отказываться от этого убеждения, как бы Москва не пыталась его в этом переубедить, Запад не будет - добавил политолог.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 14:07Спецоперация
Олег Неменский: Россия должна защищать себя не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье
 
СпецоперацияРоссияСШАнациональная идеяОлег Неменский
 
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