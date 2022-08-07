https://ukraina.ru/20220807/1037372376.html
Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин
Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин - 07.08.2022 Украина.ру
Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин
Если бы Россия до 2014 года пошла бы по пути своего законодательства, которое не возбраняет гражданину иметь несколько гражданств, то в этом случае история... Украина.ру, 07.08.2022
2022-08-07T08:00
2022-08-07T08:00
2022-08-07T08:18
украина
россия
сво
паспорт
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Если бы Россия до 2014 года пошла бы по пути своего законодательства, которое не возбраняет гражданину иметь несколько гражданств, то в этом случае история Украины была бы другой - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.Портреты Бандеры, Шухевича или даже Петлюры – они сегодня в чести той части Украины, где контроль осуществляет Киев, но все перевернется наоборот, и мы вновь вспомним имена тех великих людей прошлого и современности, которые связывают, а не разъединяют Россию и Украину, добавил Затулин.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сво, паспорт
Если бы Россия до 2014 года пошла бы по пути своего законодательства, которое не возбраняет гражданину иметь несколько гражданств, то в этом случае история Украины была бы другой - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.
Если бы в свое время мы открыли шлюзы получения российского гражданства без выхода из гражданства Украины, то к 2014 году половина, треть точно, граждан Украины были бы одновременно с российскими паспортами в кармане. Тогда бы никто не покусился не переворот, и уж тем более - на гражданскую войну, я уверен.
Портреты Бандеры, Шухевича или даже Петлюры – они сегодня в чести той части Украины, где контроль осуществляет Киев, но все перевернется наоборот, и мы вновь вспомним имена тех великих людей прошлого и современности, которые связывают, а не разъединяют Россию и Украину, добавил Затулин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.