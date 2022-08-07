Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин - 07.08.2022 Украина.ру
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Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин
Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин - 07.08.2022 Украина.ру
Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин
Если бы Россия до 2014 года пошла бы по пути своего законодательства, которое не возбраняет гражданину иметь несколько гражданств, то в этом случае история... Украина.ру, 07.08.2022
2022-08-07T08:00
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украина
россия
сво
паспорт
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Если бы Россия до 2014 года пошла бы по пути своего законодательства, которое не возбраняет гражданину иметь несколько гражданств, то в этом случае история Украины была бы другой - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.Портреты Бандеры, Шухевича или даже Петлюры – они сегодня в чести той части Украины, где контроль осуществляет Киев, но все перевернется наоборот, и мы вновь вспомним имена тех великих людей прошлого и современности, которые связывают, а не разъединяют Россию и Украину, добавил Затулин.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html
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украина, россия, сво, паспорт

Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин

08:00 07.08.2022 (обновлено: 08:18 07.08.2022)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРазвитие ситуации в Киеве
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Если бы Россия до 2014 года пошла бы по пути своего законодательства, которое не возбраняет гражданину иметь несколько гражданств, то в этом случае история Украины была бы другой - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.
Если бы в свое время мы открыли шлюзы получения российского гражданства без выхода из гражданства Украины, то к 2014 году половина, треть точно, граждан Украины были бы одновременно с российскими паспортами в кармане. Тогда бы никто не покусился не переворот, и уж тем более - на гражданскую войну, я уверен.
Портреты Бандеры, Шухевича или даже Петлюры – они сегодня в чести той части Украины, где контроль осуществляет Киев, но все перевернется наоборот, и мы вновь вспомним имена тех великих людей прошлого и современности, которые связывают, а не разъединяют Россию и Украину, добавил Затулин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Константин Затулин интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 19:14
Константин Затулин: Если бы украинцы имели паспорта РФ, не было бы ни переворота, ни войны
 
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