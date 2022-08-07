https://ukraina.ru/20220807/1037372376.html

Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин

Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин - 07.08.2022 Украина.ру

Российские паспорта могли спасти Украину от переворота и войны - Константин Затулин

Если бы Россия до 2014 года пошла бы по пути своего законодательства, которое не возбраняет гражданину иметь несколько гражданств, то в этом случае история... Украина.ру, 07.08.2022

2022-08-07T08:00

2022-08-07T08:00

2022-08-07T08:18

украина

россия

сво

паспорт

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Если бы Россия до 2014 года пошла бы по пути своего законодательства, которое не возбраняет гражданину иметь несколько гражданств, то в этом случае история Украины была бы другой - заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.Портреты Бандеры, Шухевича или даже Петлюры – они сегодня в чести той части Украины, где контроль осуществляет Киев, но все перевернется наоборот, и мы вновь вспомним имена тех великих людей прошлого и современности, которые связывают, а не разъединяют Россию и Украину, добавил Затулин.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, паспорт