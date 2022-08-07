Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ - 07.08.2022 Украина.ру
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Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ
Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ - 07.08.2022 Украина.ру
Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ
Если мы внимательно сейчас снимем всякого рода другие барьеры, которые при реализации этих прав возникают, то будет эффект, заявил первый заместитель... Украина.ру, 07.08.2022
2022-08-07T07:00
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спецоперация
украина
паспорт
россия
пошлина
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Если мы внимательно сейчас снимем всякого рода другие барьеры, которые при реализации этих прав возникают, то будет эффект, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.По словам Затулина, также принят закон о трехмесячной отсрочке на оформление добровольного страхования автомобильного для автолюбителей - для тех, кто въезжает на своих машинах с Украины, медосмотр теперь бесплатный для тех, обмен водительских удостоверений, патент на трудоустройство в России тоже бесплатны.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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украина, паспорт, россия, пошлина

Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ

07:00 07.08.2022 (обновлено: 07:07 07.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если мы внимательно сейчас снимем всякого рода другие барьеры, которые при реализации этих прав возникают, то будет эффект, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.
Мы уже сняли всякие пошлины, требуемые при оформлении документов – для тех, кто с Украины. За паспорт у нас требуется платить. Поначалу мы сняли это для жителей Донецкой и Луганской областей, еще пару лет назад, теперь сняли для всех жителей Украины.
Константин Затулин интервью
Константин Затулин
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками
По словам Затулина, также принят закон о трехмесячной отсрочке на оформление добровольного страхования автомобильного для автолюбителей - для тех, кто въезжает на своих машинах с Украины, медосмотр теперь бесплатный для тех, обмен водительских удостоверений, патент на трудоустройство в России тоже бесплатны.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Константин Затулин интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 19:14
Константин Затулин: Если бы украинцы имели паспорта РФ, не было бы ни переворота, ни войны
 
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