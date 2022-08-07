https://ukraina.ru/20220807/1037371619.html
Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ
Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ - 07.08.2022 Украина.ру
Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ
Если мы внимательно сейчас снимем всякого рода другие барьеры, которые при реализации этих прав возникают, то будет эффект, заявил первый заместитель... Украина.ру, 07.08.2022
2022-08-07T07:00
2022-08-07T07:00
2022-08-07T07:07
спецоперация
украина
паспорт
россия
пошлина
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Если мы внимательно сейчас снимем всякого рода другие барьеры, которые при реализации этих прав возникают, то будет эффект, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.По словам Затулина, также принят закон о трехмесячной отсрочке на оформление добровольного страхования автомобильного для автолюбителей - для тех, кто въезжает на своих машинах с Украины, медосмотр теперь бесплатный для тех, обмен водительских удостоверений, патент на трудоустройство в России тоже бесплатны.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, паспорт, россия, пошлина
Если мы внимательно сейчас снимем всякого рода другие барьеры, которые при реализации этих прав возникают, то будет эффект, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.
Мы уже сняли всякие пошлины, требуемые при оформлении документов – для тех, кто с Украины. За паспорт у нас требуется платить. Поначалу мы сняли это для жителей Донецкой и Луганской областей, еще пару лет назад, теперь сняли для всех жителей Украины.
Константин Затулин
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками
По словам Затулина, также принят закон о трехмесячной отсрочке на оформление добровольного страхования автомобильного для автолюбителей - для тех, кто въезжает на своих машинах с Украины, медосмотр теперь бесплатный для тех, обмен водительских удостоверений, патент на трудоустройство в России тоже бесплатны.
Полностью интервью можно прочитать здесь.