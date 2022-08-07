https://ukraina.ru/20220807/1037371619.html

Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ

Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ - 07.08.2022 Украина.ру

Затулин: Украинским беженцам теперь не нужно платить госпошлины, в том числе за паспорт РФ

Если мы внимательно сейчас снимем всякого рода другие барьеры, которые при реализации этих прав возникают, то будет эффект, заявил первый заместитель... Украина.ру, 07.08.2022

2022-08-07T07:00

2022-08-07T07:00

2022-08-07T07:07

спецоперация

украина

паспорт

россия

пошлина

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Если мы внимательно сейчас снимем всякого рода другие барьеры, которые при реализации этих прав возникают, то будет эффект, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру.По словам Затулина, также принят закон о трехмесячной отсрочке на оформление добровольного страхования автомобильного для автолюбителей - для тех, кто въезжает на своих машинах с Украины, медосмотр теперь бесплатный для тех, обмен водительских удостоверений, патент на трудоустройство в России тоже бесплатны.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, паспорт, россия, пошлина