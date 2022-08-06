"Это пустышка": в Херсонщине не восприняли серьезно назначенного Киевом "губернатора"
Назначенный киевскими властями "губернатор Херсонской области" не имеет реальной власти, поскольку область фактически не находится в юрисдикции Украины, заявил 6 августа заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, утверждение правительством в Киеве кандидатуры Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской ОГА не имеет отношения к реальности.
Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацистской верхушки, захватившей власть в Украине.
Стремоусов уверен, что назначенный в Киеве глава госадминистрации никогда не приедет в Херсонскую область.
Он виртуальный губернатор. Это пустышка.
Чиновник также отметил, что в военно-гражданской администрации Херсонской области перестали воспринимать всерьез какие-либо заявления киевского режима, поскольку режим Зеленского "перешел грани этики и морали", начав обстрелы региона и выражая радость по поводу разрушений и гибели мирных граждан.
21 июля, 06:15"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет ХерсонХерсонская область была освобождена российскими военными в начале марта. С тех пор в регионе многое изменилось, но еще больше сделать только предстоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.