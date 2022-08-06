"Это пустышка": в Херсонщине не восприняли серьезно назначенного Киевом "губернатора" - 06.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220806/1037361055.html
"Это пустышка": в Херсонщине не восприняли серьезно назначенного Киевом "губернатора"
"Это пустышка": в Херсонщине не восприняли серьезно назначенного Киевом "губернатора" - 06.08.2022 Украина.ру
"Это пустышка": в Херсонщине не восприняли серьезно назначенного Киевом "губернатора"
Назначенный киевскими властями "губернатор Херсонской области" не имеет реальной власти, поскольку область фактически не находится в юрисдикции Украины, заявил 6 августа заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
2022-08-06T11:06
2022-08-06T11:06
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
новости
губернатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/92/1034019223_29:0:1551:856_1920x0_80_0_0_896ed8d995cbd385af28161bb3f81747.jpg
По словам чиновника, утверждение правительством в Киеве кандидатуры Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской ОГА не имеет отношения к реальности.Стремоусов уверен, что назначенный в Киеве глава госадминистрации никогда не приедет в Херсонскую область.Чиновник также отметил, что в военно-гражданской администрации Херсонской области перестали воспринимать всерьез какие-либо заявления киевского режима, поскольку режим Зеленского "перешел грани этики и морали", начав обстрелы региона и выражая радость по поводу разрушений и гибели мирных граждан.
https://ukraina.ru/20220721/1036679457.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/92/1034019223_220:0:1361:856_1920x0_80_0_0_fe33d462941a412512be1b5434614dbb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
кирилл стремоусов, херсонская область, украина, новости, губернатор

"Это пустышка": в Херсонщине не восприняли серьезно назначенного Киевом "губернатора"

11:06 06.08.2022
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
Читать в
Назначенный киевскими властями "губернатор Херсонской области" не имеет реальной власти, поскольку область фактически не находится в юрисдикции Украины, заявил 6 августа заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, утверждение правительством в Киеве кандидатуры Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской ОГА не имеет отношения к реальности.
Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацистской верхушки, захватившей власть в Украине.
Кирилл Стремоусов
заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области
Стремоусов уверен, что назначенный в Киеве глава госадминистрации никогда не приедет в Херсонскую область.
Он виртуальный губернатор. Это пустышка.
Кирилл Стремоусов
заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области
Чиновник также отметил, что в военно-гражданской администрации Херсонской области перестали воспринимать всерьез какие-либо заявления киевского режима, поскольку режим Зеленского "перешел грани этики и морали", начав обстрелы региона и выражая радость по поводу разрушений и гибели мирных граждан.
Херсон
21 июля, 06:15
"Поменять надо все": Стремоусов рассказал, что ждет ХерсонХерсонская область была освобождена российскими военными в начале марта. С тех пор в регионе многое изменилось, но еще больше сделать только предстоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
 
Кирилл СтремоусовХерсонская областьУкраинаНовостигубернатор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Эрдоган заявил, что Турция будет платить за газ в рублях
13:58Amnesty International еще раз обвинила Украину в нарушении законов ведения войны
13:29Российская авиация уничтожила несколько десятков иностранных наемников
13:28Армен Гаспарян об итогах недели: У Зеленского два варианта действий
12:55Украинцы вымогали деньги у своих земляков в Испании
12:41Несмотря на боевые действия на Украине продолжат приватизацию
12:17Хроника событий на Украине на 12:00 6 августа
12:14Сумы в период военных действий. Госизмена за борщ и красный флаг Победы
12:03Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонщины
12:01Великий политтехнолог XX века. Астрологический портрет Владимира Ленина
11:41Депутат Верховной Рады предложил признать Косово
11:37Разлет поколений-2. Дети и внуки вождей игнорировали дело отцов и дедов
11:21ВСУ покинули стратегически важные высоты вокруг Артемовска, бросая раненых
11:06"Это пустышка": в Херсонщине не восприняли серьезно назначенного Киевом "губернатора"
10:35Британский ведущий разоблачил образ Зеленского
10:30МИД Китая: Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглей
10:21Россия обеспечит прибытие международных экспертов в Еленовку
10:08Хроника событий на Украине на утро 6 августа
08:55Западная Украина за минувшую неделю
08:32Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?
Лента новостейМолния