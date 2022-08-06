https://ukraina.ru/20220806/1037361055.html

"Это пустышка": в Херсонщине не восприняли серьезно назначенного Киевом "губернатора"

"Это пустышка": в Херсонщине не восприняли серьезно назначенного Киевом "губернатора" - 06.08.2022 Украина.ру

"Это пустышка": в Херсонщине не восприняли серьезно назначенного Киевом "губернатора"

Назначенный киевскими властями "губернатор Херсонской области" не имеет реальной власти, поскольку область фактически не находится в юрисдикции Украины, заявил 6 августа заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

2022-08-06T11:06

2022-08-06T11:06

2022-08-06T11:06

кирилл стремоусов

херсонская область

украина

новости

губернатор

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По словам чиновника, утверждение правительством в Киеве кандидатуры Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской ОГА не имеет отношения к реальности.Стремоусов уверен, что назначенный в Киеве глава госадминистрации никогда не приедет в Херсонскую область.Чиновник также отметил, что в военно-гражданской администрации Херсонской области перестали воспринимать всерьез какие-либо заявления киевского режима, поскольку режим Зеленского "перешел грани этики и морали", начав обстрелы региона и выражая радость по поводу разрушений и гибели мирных граждан.

https://ukraina.ru/20220721/1036679457.html

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кирилл стремоусов, херсонская область, украина, новости, губернатор