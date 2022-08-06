https://ukraina.ru/20220806/1037360134.html

МИД Китая Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглей

МИД Китая Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглей - 06.08.2022 Украина.ру

МИД Китая Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглей

Украина.ру, 06.08.2022

2022-08-06T10:30

2022-08-06T10:30

2022-08-06T10:30

китай

тайвань

сша

новости

нэнси пелоси

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МИД Китая Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглейКитай не позволит США вернуть мир в состояние, когда действует закон джунглей, а не международное право, заявил 5 августа министр иностранных дел Китая Ван И в ходе пресс-конференции в Пномпене.По словам Ван И, Китай не позволит нарушить территориальную целостность Китая и не потерпит вмешательство в свои внутренние дела.Дипломат добавил, что при нарушении принципа невмешательства во внутренние дела других стран мир "вернется к закону джунглей".Напомним, причиной столь резкой риторики со стороны китайских властей стал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань, который состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.Визит официального лица США вызвал существенную напряженность в регионе. Так, НОАК проводит крупнейшие за последнее время учения в Тайваньском проливе, а Пекин ввел ряд экономических санкций по отношению к Тайваню.

https://ukraina.ru/20220806/1037332171.html

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китай, тайвань, сша, новости, нэнси пелоси