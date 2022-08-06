МИД Китая Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглей - 06.08.2022 Украина.ру
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МИД Китая Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглей
МИД Китая Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглей - 06.08.2022 Украина.ру
МИД Китая Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглей
Украина.ру, 06.08.2022
2022-08-06T10:30
2022-08-06T10:30
китай
тайвань
сша
новости
нэнси пелоси
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МИД Китая Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглейКитай не позволит США вернуть мир в состояние, когда действует закон джунглей, а не международное право, заявил 5 августа министр иностранных дел Китая Ван И в ходе пресс-конференции в Пномпене.По словам Ван И, Китай не позволит нарушить территориальную целостность Китая и не потерпит вмешательство в свои внутренние дела.Дипломат добавил, что при нарушении принципа невмешательства во внутренние дела других стран мир "вернется к закону джунглей".Напомним, причиной столь резкой риторики со стороны китайских властей стал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань, который состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.Визит официального лица США вызвал существенную напряженность в регионе. Так, НОАК проводит крупнейшие за последнее время учения в Тайваньском проливе, а Пекин ввел ряд экономических санкций по отношению к Тайваню.
https://ukraina.ru/20220806/1037332171.html
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китай, тайвань, сша, новости, нэнси пелоси

МИД Китая Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглей

10:30 06.08.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И
© POOL
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МИД Китая Мы не позволим США вернуть в мир закон джунглей
Китай не позволит США вернуть мир в состояние, когда действует закон джунглей, а не международное право, заявил 5 августа министр иностранных дел Китая Ван И в ходе пресс-конференции в Пномпене.
По словам Ван И, Китай не позволит нарушить территориальную целостность Китая и не потерпит вмешательство в свои внутренние дела.
Мы будем решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, сдерживать попытки США использовать Тайвань для контроля над Китаем и разрушим иллюзию руководства Тайваня относительно того, что они могут полагаться на США в стремлении к независимости. В то же время мы также соблюдаем международное право и основные нормы международных отношений, и особенно важнейшее международное право о невмешательстве во внутренние дела, закрепленное в Уставе ООН.
Ван И
Министр иностранных дел Китая
Дипломат добавил, что при нарушении принципа невмешательства во внутренние дела других стран мир "вернется к закону джунглей".
Напомним, причиной столь резкой риторики со стороны китайских властей стал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань, который состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.
Визит официального лица США вызвал существенную напряженность в регионе. Так, НОАК проводит крупнейшие за последнее время учения в Тайваньском проливе, а Пекин ввел ряд экономических санкций по отношению к Тайваню.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2022
04:45
Эксперт рассказал, как Китай ответит США за визит Пелоси на ТайваньКитай ответит США тем, что сделает несколько жестких заявлений, объявит санкции против ряда Тайваньских и американских компаний, а также простимулирует создание финансовых структур, не зависящих от Штатов и расширит военно-техническое сотрудничество с Россией, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
 
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