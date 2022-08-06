Будем надеяться, что террористов не обменивают и не выдают – Царев про полк "Азов"*
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ признал украинский нацбатальон "Азов" террористической организацией
Россия признала украинский полк "Азов"* террористической организацией и это приведет к тому, что "азовцев" обменивать и выдавать больше не будут, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Ранее Верховный суд России признал украинский полк "Азов"* террористической организацией. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, но по ее же просьбе заседание дважды откладывали. За это время бойцы "Азова"* сдались в плен в оккупированном Мариуполе.
Будем надеяться, что террористов не обменивают и не выдают, поэтому вполне возможно, это приведет к тому, что "азовцев" выдавать больше не будут. Почему только сейчас? Я хочу напомнить, что неожиданно было заседание по "Азову"* отложено непосредственно перед обменом, который произошел, и часть "азовцев" была обменяна. Я не знаю точно, но вполне можно предположить, что во время сдачи "азовцев" в Мариуполе все-таки были какие-то договоренности.
Он отметил, что тогда не было причин для откладывания этого дела, но сейчас применена нестандартная процедура, решение суда вступило сразу в момент его оглашения.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.