https://ukraina.ru/20220806/1037336643.html

Будем надеяться, что террористов не обменивают и не выдают – Царев про полк "Азов"*

Будем надеяться, что террористов не обменивают и не выдают – Царев про полк "Азов"* - 06.08.2022 Украина.ру

Будем надеяться, что террористов не обменивают и не выдают – Царев про полк "Азов"*

Россия признала украинский полк "Азов"* террористической организацией и это приведет к тому, что "азовцев" обменивать и выдавать больше не будут, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-08-06T05:00

2022-08-06T05:00

2022-08-06T05:00

"азов"

россия

новости

верховный суд рф

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Ранее Верховный суд России признал украинский полк "Азов"* террористической организацией. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, но по ее же просьбе заседание дважды откладывали. За это время бойцы "Азова"* сдались в плен в оккупированном Мариуполе.Он отметил, что тогда не было причин для откладывания этого дела, но сейчас применена нестандартная процедура, решение суда вступило сразу в момент его оглашения.Полный текст интервью можно прочитать здесь.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20220613/1034109195.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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"азов", россия, новости, верховный суд рф