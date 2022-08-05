https://ukraina.ru/20220805/1037312745.html

Олег Царев: Одной из причин Майдана был украинский чернозем, вокруг которого много тайн

Олег Царев: Одной из причин Майдана был украинский чернозем, вокруг которого много тайн - 05.08.2022 Украина.ру

Олег Царев: Одной из причин Майдана был украинский чернозем, вокруг которого много тайн

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T06:15

2022-08-05T06:15

2022-08-05T06:15

интервью

олег царев

украина

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Если бы Украина, Казахстан и Россия в свое время договорились и создали некую организацию, «зерновой ОПЕК», то треть зерновых всего мира контролировали бы эти три государства, считает народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Олег, Верховный суд России признал батальон «Азов»* террористической организацией. Против бойцов этого батальона возбуждены уголовные дела. Прежде всего, хочется сказать «наконец-то». Но почему только сейчас и что это изменит?— Начну с конца. Будем надеяться, что террористов не обменивают и не выдают, поэтому вполне возможно, это приведет к тому, что «азовцев» выдавать больше не будут.Почему только сейчас? Я хочу напомнить, что неожиданно было заседание по «Азову»* отложено непосредственно перед обменом, который произошел, и часть «азовцев» была обменяна. Я не знаю точно, но вполне можно предположить, что во время сдачи «азовцев» в Мариуполе все-таки были какие-то договоренности. И если они были, то после удара по Еленовке, после удара по СИЗО, в котором находились «азовцы», по бараку, где они находились, скорее всего, эти договоренности уже обнулены. И сразу же было принято решение о том, чтобы признать «Азов»* террористической организацией.Причем обратите внимание, как тогда не было причин для откладывания этого дела, так сейчас применена нестандартная процедура. Решение суда вступило сразу в момент его оглашения.— Пленный боевик «Азова»* сообщил о том, что в полку практиковалось людоедство. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Как считаете, какие еще факты могут вскрыться в результате расследования, в результате этих показаний, которые будут давать пленные «азовцы»?— У психологов есть — это Фрейд придумал это слово – «перверсия», сексуальное отклонение. Судя по всему, у них были все отклонения, которые только можно представить. Ну и каннибализм тоже входит в этот перечень, поэтому нет ничего удивительного.Нацизм использовал в какой-то степени философию Ницше, хотя он писал не об этом. И там идея сверхчеловека. Сверхчеловек. «Так говорил Заратустра», «Антихрист» — это его известные книги. У сверхчеловека не может быть каких-то ограничений. Это и сексуальные всякие отклонения, которыми они пользовались, насиловали друг друга и так далее. В том числе каннибализм.Это как символ. Не факт, что они ели, чтобы наесться, это символ был того, что у них нет никаких ограничений, о том, что они сверхлюди.— Я надеюсь, конечно, что до массового каннибализма сейчас не дойдет. Тем не менее в мире очень остро стоит вопрос голода. После долгих перипетий Украина все-таки начала вывоз зерна. Учитывая горячее желание Украины и ее партнеров очернить Россию, возможны ли провокации, для того чтобы потом виновной назначить Российскую Федерацию?— Виновной вряд ли, потому что по этой сделке у России есть с формальной стороны, в основном, только обязательства. Поэтому захочет Россия выполнять в полной степени, частично эти договоренности — это зависит только от России, и противопоставить этому нечего Западу. Захотела Россия — ударила по Одессе на следующий день после соглашения — и ничего. Съели и дальше сделка идет.Здесь два фактора. Первый фактор — это то, что зерновая сделка чрезвычайно нужна Турции. Турция сейчас выстраивает свои отношения с соседями как отношения такого регионального лидера. Для того, чтобы выстроить отношения со странами Африки, Азии, чрезвычайно нужно зерно.Важно не то, что Турция заработает на этих продажах, важно то, кому Турция продаст это зерно. И тем самым она становится трейдером, государством, которое определяет, кому продать. И те, кому продаст Турция, уже ей будут обязаны.Это первый фактор. Второй фактор — это Египет, Саудовская Аравия и целый ряд стран, которые сейчас очень нуждаются в продовольствии. И третий фактор — не так давно прошла в СМИ информация о том, что ряд западных компаний уже скупили чуть ли не треть пахотных земель на Украине.— Давайте более подробно об этом. Австралийское издание «Нэшнл Ревью» пишет о том, что три самых больших американских транснациональных консорциума скупили 17 миллионов гектар, 28%. Насколько эта информация может соответствовать действительности, и если да, чего ожидать в дальнейшем?— После 2014 года я писал, что такая неявная причина, но достаточно серьезная для начала Майдана, — это был вопрос украинской земли. Сколько войн было на нашей русской земле в связи с тем, что западные страны захотели получить украинские черноземы.Если Украина, Казахстан и Россия договорились бы, создали некую организацию, некий зерновой ОПЕК, то треть зерновых всего мира контролировали бы эти три государства. Айфоны есть не будешь, а продовольствие чрезвычайно важно, причем продовольствие зерновое.Да, если будет какой-то голод, уменьшат потребление мяса, а зерновые — это то, что способно спасать мир. Я хочу напомнить, что продать пахотные земли — эта идея началась еще с Януковича. Был создан, создавался зерновой банк, который должен был аккумулировать в себе сельхозземли Украины.Я, будучи тогда депутатом, имел отношение к земельному комитету. Янукович продавливал, а мы, депутаты «Партии регионов», всячески саботировали эту идею. Мы понимали, что продать нашу землю — это последнее, что у нас осталось. Это последний ценный актив, который остался на Украине.Да, еще остались атомные станции, железные дороги, порты, но стоимость украинской земли — это фактически заново провести приватизацию. И конечно, для представителей украинской власти поучаствовать в этой последней распродаже, получить свои комиссионные с этой продажи, было чрезвычайно важно и очень финансово интересно.Насколько тогда я знал, проходили очень серьезные переговоры между этими же тремя (упомянутыми в публикации. — Ред.) корпорациями. Главным продавцом украинской земли должен был быть Янукович. В какой-то период времени Янукович посчитал, что те комиссионные, которые готовы были заплатить западные компании, слишком маленькие. А если выступить не комиссионером, а покупателем, потом продавцом и продать эту землю в Китай, то была бы совершенно другая сумма. Если вы помните, была поездка Януковича в Китай, после этого сразу же начался Майдан. Поэтому, конечно же, у Майдана было много причин, но одна из них — это украинский чернозем и намерение продать украинскую землю не в те руки, не тем покупателям.Они продавали этот вопрос. Потом очень долго, последовательно при Порошенко принимали закон о рынке земли. Принимали и выписывали эти законы, выписывали — как раз представители этих компаний. Совокупная капитализация фондов, которые владеют этими компаниями, — около двадцати триллионов долларов. Это действительно настоящие представители теневого правительства. Корпорации, которые владеют чудовищными объемами средств.Украинская земля должна была продаваться, и продалась по ценам, раз в двадцать меньшим, чем среднеевропейские цены. Причем украинские черноземы — аналогичных им в Европе нет. Поэтому сделка по прибыльности зашкаливала. Эти компании выкупили украинскую землю. Причем они выкупили землю, они собирают урожай с трети украинской земли, но и с двух третей они покупают урожай. С правительством Зеленского, с Офисом президента есть договоренность о том, чтобы держать закупочные цены низкими. Поэтому на украинских сельхозпроизводителях заработают два раза — первый раз иностранные компании, и второй раз Турция.Теперь представьте себе лоббистские возможности этих международных компаний, совокупные активы которых превышают 20 триллионов долларов. Вполне возможно, что когда они ставят условия, то с ними приходится считаться и договариваться.— А что Зеленский от этого получит и получит ли что-то? Ему какой-то процент пошел или нет?— Президент контролирует низкие цены, то есть он участник этой сделки по закупке товаров, по оформлению земли... Естественно, это все тоже пошло в копилку, но не в тех условиях и не в тех цифрах, которые могли бы быть при Януковиче.— Кстати, об условиях. В мае парламент украинский принял изменения в земельное законодательство на период военного положения. Закон призван упростить передачу в аренду земельных участков государственной коммунальной собственности. Это туда же, о чем мы сейчас говорим?— Да. Аренда, право аренды является таким же товаром, как и частная собственность на землю. Право аренды покупается, продается, но это, наверное, правильно в рыночной экономике. Другое дело, что, если экономика упала… Продать украинскую землю — у нас фактически ничего не останется. У нас из украинского останутся только красивые украинские девушки.— На прошлой неделе в результате ракетного удара погиб Алексей Вадатурский. Многие его называли хозяином Николаева — это такой агроолигарх, собственник аграрной компании «Нибулон». Украинская сторона активно намекает на то, что сделала это Россия, но не все так просто. Просочилась информация — причем от американской компании, которая прослушивает телефонные разговоры, — так вот, в результате этой утечки выяснилось, что буквально перед попаданием ракеты Вадатурскому на телефон поступил звонок от некоего заместителя министра, который сначала поздравил его с каким-то праздником, а потом попросил выйти на балкон, мотивируя это плохой связью. Именно там этот ракетный удар и случился. Как вы прокомментируете данный инцидент и кому выгодна смерть Вадатурского?– Связываюсь со своими друзьями на Украине, хочу сказать, что там обсуждаются все версии его гибели, кроме той, что это была случайность. Мы на Украине все привыкли к тому, что наши украинские элиты организовывают войну, зарабатывают на войне, при этом ни их дети, ни сами олигархи, ни крупные чиновники, ни бизнесмены не страдают в результате этой войны. Поэтому сама мысль о том, что кто-нибудь (из них. — Ред.) может попасть, как самый обычный селянин, рабочий, служащий, обычный среднестатистический украинец, попасть под ракету, — она недопустима.Я бы не стал отбрасывать мысль о том, что это случайность, но тем не менее никто на Украине не верит, что это случайность. Я имею в виду не то, что говорится в СМИ, а то, что говорят чиновники, политики между собой.СМИ говорят о том, что это россияне специально уничтожили Вадатурского, спрашивается: почему его? У нас есть те, кто гораздо больше политически участвуют в войне против Российской Федерации, помогают деньгами. Есть чиновники, есть военнослужащие, политики. Почему Вадатурский, странный какой-то выбор. Мне кажется, маловероятная версия. Мы говорили с вами, что президент делает все, чтобы закупочные цены были невысокими. А Вадатурский обладал возможностью, как крупный продавец украинского зерна, (пользоваться. — Ред.) своими каналами для экспорта и тем самым путал карты Офису президента. Поэтому многие обвиняют Офис президента, обвиняют власть.Не надо забывать и о другой версии. Кто такой Вадатурский. Я опубликовал в своем телеграме информацию о том, что, еще будучи комсомольцем, он был завербован неким офицером КГБ, который сейчас является подполковником. Я его знаю. В связи с этим сделал стремительную карьеру при Советской власти. Был другом Ющенко. Помогал Ющенко в избирательной кампании, финансировал. Ющенко его наградил за это звездой Героя Украины. Состояние у него около полумиллиарда долларов. Представьте себе: Вадатурский покупал гигантские объемы зерна и экспортировал с Украины. Причем сама специфика покупки зерна состоит в том, что деньги даются тогда, когда селянин больше всего в них нуждается, это в начале, при посеве, и забирается потом урожай по какой-то невысокой цене.А ведь бывает неурожай, бывают всякие проблемы, когда отдать нечего. Посеяли, съел долгоносик, клоп-черепашка. Есть такой анекдот: «Посеяли — съел долгоносик. Посеяли больше — опять съел долгоносик. Сказали: посеем в десять раз больше, пускай он подавится». Это такая шутка украинская.Представьте, сколько людей были ему должны. Сейчас человеческая жизнь на Украине стоит очень мало, и даже если у тебя состояние полмиллиарда долларов, но за триста тысяч долларов — это максимальная сумма — просто С-300 по тебе ударит, и все.Поэтому не исключено, что кто-то из должников таким образом свел с ним счеты. Если ты должен миллионов пятьдесят долларов, заплатить триста тысяч долларов, чтобы обнулить эти долги — это немного. В той ситуации беззакония, в которой сейчас находится Украина, такие вещи вполне возможны.Еще хочу сказать, что я достаточно плотно контактирую с ребятами с освобожденных территорий. С фермерами, сельхозпроизводителями, нашими друзьями, кто назначен руководителями ВГА, которые руководят поселками, налаживают нормальную жизнь на этих территориях.Ко мне были обращения по поводу того, что… Ну, это очевидно, почему существует проблема с продажей продукции сельхозназначения, с продажей урожая прошлого года, этого года на новых территориях. Все старые схемы работать перестали, ведь раньше в Украине существовали три-четыре крупных покупателя зерна, которые все покупали, которые контрактовались заранее, у которых были элеваторы, — все это разрушилось.По предприятиям, которые находились на новых территориях, поехали посредники, и цены, которые они предлагали, были очень невысокими. Я у себя в телеграм-канале отслеживал эту ситуацию. Я писал, что не торопитесь продавать зерно, потому что этот вопрос находится на контроле у российской власти. Причем решается на самом верху и будет решен однозначно.Я очень рад, что буквально три дня назад опубликовали первые закупочные цены. Сегодня опубликовали вторые — Запорожская и Херсонская область. К этому серьезному вопросу подошли по-государственному. Цены очень высокие, очень хорошие, селяне прямо не верят, что по таким ценам можно продать и можно получить деньги. Это очень важно. Если они получат хорошие деньги за свой урожай, значит, у них будут деньги для того чтобы посеяться, для того чтобы жить на протяжении года, платить заработную плату. Я с удовлетворением хочу сказать, что этот вопрос решается, как и положено, — быстро и по-государственному.— Вопрос по поводу территорий, которые пока под Украиной. Там, по подсчетам Министерства аграрной политики, урожай в этом году будет приблизительно на 60% ниже, чем прошлогодний. Как считаете, какова реальная картина? И чего ждать на освобожденных территориях, ведь пшеница — это само собой, но потом кукуруза пойдет, а это основная статья украинского экспорта?— Я знаю, что будет происходить на новых территориях. Там все будет происходить так, как и с ценами на зерно. Все будет приниматься правильными решениями, подход будет государственный. Будет техника, будут большие компании, которые будут заниматься этими вопросами. И главное, у людей будет работа и достойная зарплата.Что касается Украины, то да, они уже говорят о 60% от того урожая, который был в прошлом году. И не факт, что они его уберут. Наша армия медленно, но последовательно движется вперед, и я думаю, что все будет хорошо. И с военной точки зрения и с экономической.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html

https://ukraina.ru/20210716/1031853349.html

https://ukraina.ru/20220731/1037053426.html

https://ukraina.ru/20220727/1036928092.html

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2022

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, олег царев, украина, земля, экономика, политика, сво, рф