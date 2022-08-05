LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена - 05.08.2022 Украина.ру
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LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена
LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена - 05.08.2022 Украина.ру
LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена
Вмешательство США во внутренние дела Украины планируемого эффекта не достигло, пишет профессор Лондонской школы экономики (LSE) Майкл Кокс в личном блоге.
2022-08-05T14:16
2022-08-05T14:16
джо байден
конгресс сша
новости
украина
военная помощь
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,По его мнению, наиболее эффективным способом объединения нации внутри страны является участие в войне за границей, но в этот раз команда Байдена нужного эффекта не достиглаДжо Байден начал президентство не с объявления войны, а наоборот - с вывода войск из Ирака и Афганистана. Причем если военная миссия Штатов в Ираке завершилась практически безболезненно, то жуткие кадры бегства американской армии и последствий этого бегства облетели весь мир.События в Афганистане американское экспертное сообщество восприняло как внутриполитическое и геополитическое крушение, считает Кокс. Следующим военным актом Байдена-президента стало, напротив, вторжение.Штаты выглядели так, будто они побеждали на фронте, оценивает Кокс. Байдену удалось убедить Конгресс принять шесть пакетов помощи Украине, преобразовать НАТО на кульминационном форуме в Мадриде. Однако по данным опросов действия Байдена в отношении Украины поддержали менее половины американцев, а раскол между демократами и республиканцами оставался как никогда высоким: только 18% республиканцев поддерживали его политику.Вмешательство США в украинский вопрос также не обошлось для Байдена без рисков. Часть американцев хотела бы, чтобы Вашингтон активнее принимал участие в конфликте за океаном, часть начала связывать сложную экономическую ситуацию внутри страны с военной операцией на Украине, еще часть граждан начали задумываться о том, что лучше бы Байден навел порядок дома, чем ввязывался в войну за границей.
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джо байден, конгресс сша, новости, украина, военная помощь

LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена

14:16 05.08.2022
 
© AP / Susan Walsh, PoolСаммит НАТО в Мадриде Байден Столтенберг
Саммит НАТО в Мадриде Байден Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP / Susan Walsh, Pool
Читать в
Вмешательство США во внутренние дела Украины планируемого эффекта не достигло, пишет профессор Лондонской школы экономики (LSE) Майкл Кокс в личном блоге.
,По его мнению, наиболее эффективным способом объединения нации внутри страны является участие в войне за границей, но в этот раз команда Байдена нужного эффекта не достигла
Джо Байден начал президентство не с объявления войны, а наоборот - с вывода войск из Ирака и Афганистана. Причем если военная миссия Штатов в Ираке завершилась практически безболезненно, то жуткие кадры бегства американской армии и последствий этого бегства облетели весь мир.

Байден, возможно, заявлял во время своего успешного выдвижения на пост президента, что под его руководством Америка "вернется" и будет лидировать на Западе. Но восприятие по ту сторону Атлантики после Афганистана было в подавляющем большинстве негативным

Майкл Кокс
профессор LSE
События в Афганистане американское экспертное сообщество восприняло как внутриполитическое и геополитическое крушение, считает Кокс. Следующим военным актом Байдена-президента стало, напротив, вторжение.
Специальная военная операция России на Украине не только положила конец эре после холодной войны в Европе, но и предоставила Байдену и его команде в целом возможность восстановить некоторое подобие доверия
Майкл Кокс
профессор LSE
Штаты выглядели так, будто они побеждали на фронте, оценивает Кокс. Байдену удалось убедить Конгресс принять шесть пакетов помощи Украине, преобразовать НАТО на кульминационном форуме в Мадриде.
Однако по данным опросов действия Байдена в отношении Украины поддержали менее половины американцев, а раскол между демократами и республиканцами оставался как никогда высоким: только 18% республиканцев поддерживали его политику.
В целом американцы, возможно, стремились поддержать Украину, но пропасть между двумя сторонами оставалась такой же огромной, как и прежде. Предыдущие войны, в которых участвовали Соединенные Штаты, как правило, объединяли американцев вокруг своего "главнокомандующего". Таков был уровень поляризации после Трампа, что этого просто не произошло
Майкл Кокс
профессор LSE
Вмешательство США в украинский вопрос также не обошлось для Байдена без рисков. Часть американцев хотела бы, чтобы Вашингтон активнее принимал участие в конфликте за океаном, часть начала связывать сложную экономическую ситуацию внутри страны с военной операцией на Украине, еще часть граждан начали задумываться о том, что лучше бы Байден навел порядок дома, чем ввязывался в войну за границей.
жители, пенсионеры, фига - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Украина в роли жертвы. Зеленский хочет войны до победы, а Байден — до выборов в Конгресс?
 
Джо БайденКонгресс СШАНовостиУкраинавоенная помощь
 
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