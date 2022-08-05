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LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена
LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена - 05.08.2022 Украина.ру
LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена
Вмешательство США во внутренние дела Украины планируемого эффекта не достигло, пишет профессор Лондонской школы экономики (LSE) Майкл Кокс в личном блоге.
2022-08-05T14:16
2022-08-05T14:16
2022-08-05T14:16
джо байден
конгресс сша
новости
украина
военная помощь
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,По его мнению, наиболее эффективным способом объединения нации внутри страны является участие в войне за границей, но в этот раз команда Байдена нужного эффекта не достиглаДжо Байден начал президентство не с объявления войны, а наоборот - с вывода войск из Ирака и Афганистана. Причем если военная миссия Штатов в Ираке завершилась практически безболезненно, то жуткие кадры бегства американской армии и последствий этого бегства облетели весь мир.События в Афганистане американское экспертное сообщество восприняло как внутриполитическое и геополитическое крушение, считает Кокс. Следующим военным актом Байдена-президента стало, напротив, вторжение.Штаты выглядели так, будто они побеждали на фронте, оценивает Кокс. Байдену удалось убедить Конгресс принять шесть пакетов помощи Украине, преобразовать НАТО на кульминационном форуме в Мадриде. Однако по данным опросов действия Байдена в отношении Украины поддержали менее половины американцев, а раскол между демократами и республиканцами оставался как никогда высоким: только 18% республиканцев поддерживали его политику.Вмешательство США в украинский вопрос также не обошлось для Байдена без рисков. Часть американцев хотела бы, чтобы Вашингтон активнее принимал участие в конфликте за океаном, часть начала связывать сложную экономическую ситуацию внутри страны с военной операцией на Украине, еще часть граждан начали задумываться о том, что лучше бы Байден навел порядок дома, чем ввязывался в войну за границей.
https://ukraina.ru/20220725/1036812558.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, конгресс сша, новости, украина, военная помощь
LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена
Вмешательство США во внутренние дела Украины планируемого эффекта не достигло, пишет профессор Лондонской школы экономики (LSE) Майкл Кокс в личном блоге.
,По его мнению, наиболее эффективным способом объединения нации внутри страны является участие в войне за границей, но в этот раз команда Байдена нужного эффекта не достигла
Джо Байден начал президентство не с объявления войны, а наоборот - с вывода войск из Ирака и Афганистана. Причем если военная миссия Штатов в Ираке завершилась практически безболезненно, то жуткие кадры бегства американской армии и последствий этого бегства облетели весь мир.
Байден, возможно, заявлял во время своего успешного выдвижения на пост президента, что под его руководством Америка "вернется" и будет лидировать на Западе. Но восприятие по ту сторону Атлантики после Афганистана было в подавляющем большинстве негативным
События в Афганистане американское экспертное сообщество восприняло как внутриполитическое и геополитическое крушение, считает Кокс. Следующим военным актом Байдена-президента стало, напротив, вторжение.
Специальная военная операция России на Украине не только положила конец эре после холодной войны в Европе, но и предоставила Байдену и его команде в целом возможность восстановить некоторое подобие доверия
Штаты выглядели так, будто они побеждали на фронте, оценивает Кокс. Байдену удалось убедить Конгресс принять шесть пакетов помощи Украине, преобразовать НАТО на кульминационном форуме в Мадриде.
Однако по данным опросов действия Байдена в отношении Украины поддержали менее половины американцев, а раскол между демократами и республиканцами оставался как никогда высоким: только 18% республиканцев поддерживали его политику.
В целом американцы, возможно, стремились поддержать Украину, но пропасть между двумя сторонами оставалась такой же огромной, как и прежде. Предыдущие войны, в которых участвовали Соединенные Штаты, как правило, объединяли американцев вокруг своего "главнокомандующего". Таков был уровень поляризации после Трампа, что этого просто не произошло
Вмешательство США в украинский вопрос также не обошлось для Байдена без рисков. Часть американцев хотела бы, чтобы Вашингтон активнее принимал участие в конфликте за океаном, часть начала связывать сложную экономическую ситуацию внутри страны с военной операцией на Украине, еще часть граждан начали задумываться о том, что лучше бы Байден навел порядок дома, чем ввязывался в войну за границей.