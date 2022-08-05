https://ukraina.ru/20220805/1037339541.html

LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена

LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена - 05.08.2022 Украина.ру

LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена

Вмешательство США во внутренние дела Украины планируемого эффекта не достигло, пишет профессор Лондонской школы экономики (LSE) Майкл Кокс в личном блоге.

2022-08-05T14:16

2022-08-05T14:16

2022-08-05T14:16

джо байден

конгресс сша

новости

украина

военная помощь

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,По его мнению, наиболее эффективным способом объединения нации внутри страны является участие в войне за границей, но в этот раз команда Байдена нужного эффекта не достиглаДжо Байден начал президентство не с объявления войны, а наоборот - с вывода войск из Ирака и Афганистана. Причем если военная миссия Штатов в Ираке завершилась практически безболезненно, то жуткие кадры бегства американской армии и последствий этого бегства облетели весь мир.События в Афганистане американское экспертное сообщество восприняло как внутриполитическое и геополитическое крушение, считает Кокс. Следующим военным актом Байдена-президента стало, напротив, вторжение.Штаты выглядели так, будто они побеждали на фронте, оценивает Кокс. Байдену удалось убедить Конгресс принять шесть пакетов помощи Украине, преобразовать НАТО на кульминационном форуме в Мадриде. Однако по данным опросов действия Байдена в отношении Украины поддержали менее половины американцев, а раскол между демократами и республиканцами оставался как никогда высоким: только 18% республиканцев поддерживали его политику.Вмешательство США в украинский вопрос также не обошлось для Байдена без рисков. Часть американцев хотела бы, чтобы Вашингтон активнее принимал участие в конфликте за океаном, часть начала связывать сложную экономическую ситуацию внутри страны с военной операцией на Украине, еще часть граждан начали задумываться о том, что лучше бы Байден навел порядок дома, чем ввязывался в войну за границей.

https://ukraina.ru/20220725/1036812558.html

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джо байден, конгресс сша, новости, украина, военная помощь