Украинские военные расстреляли мирных жителей, отказавших предоставить свои дома - 05.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220805/1037336856.html
Украинские военные расстреляли мирных жителей, отказавших предоставить свои дома
Украинские военные расстреляли мирных жителей, отказавших предоставить свои дома - 05.08.2022 Украина.ру
Украинские военные расстреляли мирных жителей, отказавших предоставить свои дома
Поздразделения Вооруженных сил Украины и иностранные наемники открыли огонь по жителям Шестаково и Верхнего Салтова, которые отказались предоставлять вооруженным людям свои дома. Об этом 5 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
2022-08-05T13:13
2022-08-05T13:13
спецоперация
харьковская область
харьков
всу
наемники
украина
новости
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/59/1033545980_0:0:1671:940_1920x0_80_0_0_c604bdc5d6a8a63024dc12e7da53c461.jpg
Конашенков добавил, что жители Харьковской области протестовали против таких мер, в результате чего для пресечения протестов военные и наемники открывали стрельбу.В результате огнестрельные ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя в Шестаково и пять в Верхнем Салтове.Накануне командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков отметил, что в Харьковской области довольно высокий уровень пророссийских настроений. По его словам, многие хотят присоединиться к отрядам союзных сил.
https://ukraina.ru/20220804/1037294577.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/59/1033545980_138:0:1558:1065_1920x0_80_0_0_8eced85a37dbe96ae9ca84d4f16565c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
харьковская область, харьков, всу, наемники, украина, новости, военные преступления

Украинские военные расстреляли мирных жителей, отказавших предоставить свои дома

13:13 05.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Поздразделения Вооруженных сил Украины и иностранные наемники открыли огонь по жителям Шестаково и Верхнего Салтова, которые отказались предоставлять вооруженным людям свои дома. Об этом 5 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии.
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Игорь Конашенков
Начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны России
Конашенков добавил, что жители Харьковской области протестовали против таких мер, в результате чего для пресечения протестов военные и наемники открывали стрельбу.
В результате огнестрельные ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя в Шестаково и пять в Верхнем Салтове.
Накануне командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков отметил, что в Харьковской области довольно высокий уровень пророссийских настроений. По его словам, многие хотят присоединиться к отрядам союзных сил.
Вчера, 15:34Спецоперация
Память народная жива: доброволец рассказал о взглядах жителей Харьковской области В Харьковской области и на севере ДНР местные жители всех возрастов отлично относятся к российским военным. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
 
СпецоперацияХарьковская областьХарьковВСУнаемникиУкраинаНовостиВоенные преступления
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Россия стремительно строит новый мир. Блинкен даже не успел схватиться за пуговицу Лаврова
15:15Военный эксперт Баранец рассказал, с чем столкнулась Россия, выбивая ВСУ из Соледара
14:45Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия
14:32О серьёзном переломе в СВО, генеральном сражении и ближайших целях РФ: Баранец дал расклад
14:30Более 43 тысяч украинцев уехали в Белоруссию с конца февраля
14:16LSE: Война на Украине не сплотила американцев вокруг Байдена
14:13Военный эксперт рассказал о "кувалде Сталина", которой Россия побила ВСУ в Донбассе
14:07Олег Неменский: Россия должна защищать себя не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье
13:46Виктор Баранец: В Донбассе РФ оставила от ВСУ смесь бетонного крошева и человеческих тел
13:13Украинские военные расстреляли мирных жителей, отказавших предоставить свои дома
13:08Яндекс, ты вообще наш?! Стариков об информационной войне. Видео
13:05Андрей Пинчук: Украинская власть — террористы, которые мстят населению Донбасса
13:03Украина в НАТО с ядерной бомбой: главное из интервью Леонида Кучмы BBC
12:59На Украине предложили запретить российские научные публикации
12:46Накануне массовых чисток: Виталий Ким анонсировал усиление контроля за жителями Николаева
12:38Хроника событий на Украине на 12:00 5 августа
12:33Мариуполь расширит границы
12:22Три судна с зерном вышли из украинских портов в Стамбул
12:17Нэнси Пелоси похоронила Тайвань
12:07Казахстан прекратил закупать украинские лекарства
Лента новостейМолния