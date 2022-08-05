Украинские военные расстреляли мирных жителей, отказавших предоставить свои дома
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Поздразделения Вооруженных сил Украины и иностранные наемники открыли огонь по жителям Шестаково и Верхнего Салтова, которые отказались предоставлять вооруженным людям свои дома. Об этом 5 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии.
Конашенков добавил, что жители Харьковской области протестовали против таких мер, в результате чего для пресечения протестов военные и наемники открывали стрельбу.
В результате огнестрельные ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя в Шестаково и пять в Верхнем Салтове.
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