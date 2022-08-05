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Украинские военные расстреляли мирных жителей, отказавших предоставить свои дома

Украинские военные расстреляли мирных жителей, отказавших предоставить свои дома - 05.08.2022 Украина.ру

Украинские военные расстреляли мирных жителей, отказавших предоставить свои дома

Поздразделения Вооруженных сил Украины и иностранные наемники открыли огонь по жителям Шестаково и Верхнего Салтова, которые отказались предоставлять вооруженным людям свои дома. Об этом 5 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

2022-08-05T13:13

2022-08-05T13:13

2022-08-05T13:13

спецоперация

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военные преступления

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Конашенков добавил, что жители Харьковской области протестовали против таких мер, в результате чего для пресечения протестов военные и наемники открывали стрельбу.В результате огнестрельные ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя в Шестаково и пять в Верхнем Салтове.Накануне командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков отметил, что в Харьковской области довольно высокий уровень пророссийских настроений. По его словам, многие хотят присоединиться к отрядам союзных сил.

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харьковская область, харьков, всу, наемники, украина, новости, военные преступления